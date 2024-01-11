Групповой секс на пляже ММЖ на море



Марина Стрелкова



Хочу рассказать, что произошло со мной на выходных, когда мы ездили к морю с друзьями. Мы девушки, часто ограничиваем себя и много думаем о жизненных заботах. К сожалению, импульсивные поступки, которые совершаются по зову сердца, для нас стали необычайной редкостью. Именно в эти выходные я ощутила прекрасное чувство свободы, независимости и счастья. И все это благодаря одному парню за незабываемый секс на пляже...

В конце учебного года, голова шла кругом, от учебы в университете. С облегчением выдохнула после сдачи зачетов, как тут же принялась готовить дипломную работу. Вдруг позвонил мне мой папик. Поругался с женой и если хочу дарит две оплаченные путевки в Испанию на остров Ибица!

Вылет послезавтра! Ответ нужен был немедленно и ответила:

— А почему бы и нет?

— Ок, через 10 минут в соседнем дворе.

Быстро выбежала, забирала горящие туры и уже договаривалась

Вместе с двумя близкими подругами решили отправиться на Ибицу в Испанию. Пляжи, сексуальные и загорелые мужчины, холодные напитки... Некоторое время назад, пока я занималась поиском информации для дипломной работы в интернете, мне посчастливилось увидеть весьма выгодное по цене предложение. Созвонившись с подругами, мы немедленно решили отправиться в путешествие к теплому морю..

Добравшись до отеля, мы сразу же переоделись в купальники и отправились к морю, загорать. У нас весьма привлекательные фигуры, потому никто не стеснялся оголять своё тело на многолюдном пляже. Дойдя до самого пляжа, мы были приятно удивлены: большая часть отдыхающих – привлекательные молодые парни. И тут я увидела его!

Тогда он стал моей целью, лейтмотивом этой поездки

Его звали Алекс, на вид ему было около 30 лет. Он сидел за барной стойкой с друзьями и пил прохладный коктейль со льдом. Молодой парень, с красивой прической, крепкого телосложения, в стильных солнцезащитных очках и аккуратной бородкой. Он сразу же мне понравился. Теперь необходимо было каким-то образом привлечь его внимание.

Решила попасть ему в поле зрения и заказала коктейль секс на пляже в баре. Вблизи он показался мне еще более удивительным парнем. Когда я поймала его взгляд, то чуть не утонула в его глазах. Не проявляя излишнего интереса, вышла из бара с девчонками к воде.

Мы искупались в приятной, прохладной морской воде. Затем выпили первые порции коктейлей, после чего нам захотелось выпить еще немного.

Мы сидели совсем рядом с этим парнем. Подруги в это время уже заказали напитки и ждали, пока бармен их приготовит. Я чувствовала на себе его взгляд – он излучал неподдельный интерес. Ответная реакция последовала незамедлительно. Спустя 5 минут подошел, познакомился, угостил выпивкой и мы общались будто старые знакомые!

К подругам подсели другие парни – друзья моего кавалера на сегодняшний вечер. Общение было легком и приятным незаметно время прошло до поздней ночи. Было понятно что сегодня не получиться замутить ничего. Желания. Обменявшись телефонами, мы попрощались с парнем моей мечты.

ЧИТАТЬ ДНЕВНИК СЕКСВАЙФ

Свидание

Пока я думала позвонить и планировала куда пригласить, он опередил меня. В номер прислал огромный букет цветов и записку с приглашением на ужин. Соя задница чувствовала скоро потрясающий отдых. Целый день с Леной загорали на пляже, ближе к вечеру вернулись, я начала собираться.

Мы встретились в уютном рыбном ресторанчике, вкусно поужинали. А ближе к полуночи решили отправиться к морю. Даже ночью нам кое-где встречались парочки, которые, как и мы, решили уединиться у моря. После прогулки по пляжу, мы нашли уединенное место, в котором никто не мог нас потревожить. Скорее всего, мы оказались на диком пляже.

Мы остановились и посмотрели на прекрасную луну, которая освещала большую часть моря. Стоя позади обнял рукой, а другой показывал звезды. Я чувствовала его дыхание, ведь он был так близко к моей шее. Его рука медленно, но уверенно начала поглаживать внутреннюю часть моих бедер.

Секс на пляже

Позже он начал нежно и ласково целовать мое ухо. Я не удержалась, повернулась к нему и поцеловала его взасос. Он ответил не менее страстным поцелуем. Мои руки вонзились в его волосы. В то время уделял внимание моей груди и ягодицам. Не прекращая целоваться мы одновременно раздевались. Оказавшись голышом побежали окунуться в ночном море.

Мы купались голыми в море при свете луны, в компании множества звезд, которые отражались в морской воде. Даже мои эротические сны не могут похвастаться столь продуманными романтическими сюжетами.

Алекс крепко обнял меня в своих объятиях, как будто боялся, что море унесет меня. В какой-то момент подумала, что нижняя часть моего живота просто взорвется от волнительного возбуждения. Свободной рукой показала, что можно начинать.

Сильным, но аккуратным движением вошел в меня его прибор. Ему не помешало даже сопротивление воды, которая к тому времени стала немного беспокойной. В тишине дикого пляжа можно было услышать мои стоны. Мощный шланг ритмично двигался внутри меня, не спеша, но сильно.

Когда секс в воле надое и захотелось сменить обстановку мы вышли на берег. Развернул большое полотенце на песок положил меня спиной на него.

















У нас намечался крутой секс на пляже

Он страстно поцеловал губы, вошел в рот горячим, большим, пульсирующим членом. Его движения стали быстрее, как и мое дыхание. После минета мы решили попробовать позу «по-собачьи» при свете ночной луны. После того как он кончил, мы снова вернулись к воде, чтобы вымыть песок и следы спермы с моего тела.

Вернулись на перевернутую лодку. Он сел сам и положил меня к себе абсолютно голую. Я расслабилась мне было чертовски приятно, поблизости никого не было. К тому же необычайно темная ночь открывала обзор максимум на пару метров дальше кромешная тьма. То есть мы слышали голоса изредка проходящих парочек в пяти метрах от нас, но не видели их, а они нас.

Вдруг где-то на пляже слышались голоса парней которые кого-то искали. Не могла разобрать что они кричат на испанском языке. Вдруг Алекс откликнулся, от неожиданности я слегка испугалась. Меня успокоил прижав к себе обхватив под грудью и сомкнув, надежно зафиксировал нас.

Затем прошептал, что-то нежно на ухо на испанском и нежно провел кончиком языка по уху. От кайфа через меня прошел электрический разряд. В этот момент к нам подошли Санчес и Перес. Увидев, восхищённо оценили, переговариваясь между собой разглядывали меня. Я попыталась подняться, чтобы одеться, но крепкие руки Алекса еще сильнее прижали у себе. Даже не могла пошевелиться, только дышала.

Втроем устроили мне групповой секс на пляже

Только раскрыла рот, чтобы возразить, как одной рукой повернул вправо меня за подбородок. Затем через плечо жадно впился в мои губы заглушив возмущение. Санчес понял, пора действовать, начал целовать мои ноги подымаясь выше. То же самое делал со второй ногой Перес. Когда их языки оказались внутренней стороне выше колена умело ласкали кончиками языками.

Я не выдержала и прекратила сопротивление и под натиском двух самцов сдалась и раздвинула ноги. Словно в подарок тут получила потрясающий кунилингус от Переса. Редко кончаю от куни, сейчас через минуту билась в экстазе, а девочка насквозь мокрая.

Санчес до того стоявший рядом со спущенными шортами и разминал член 17 см примерно. Увидев что моя пещерка оказалась свободна после куни и сверкала влагой. Партнер начал быстро к ней пристраиваться. Его ствол начал погружаться внутрь. Обильное выделение смазки делало проникновение легким и приятным которое мне очень нравится!





Первый пошёл и устроил мне секс на пляже

Предварительные ласки и нежная притирка длилась не дольше половину минуты. Затем почувствовала как моей тонкой талией крепко сжали две руки и зафиксировали. Затем начал двигаться во мне стремительно набирая темп. Алекс ласкал мою шею языком, пока ритмичные толчки спереди постепенно ужимали к нему.

Почувствовала как меня кто-то справа сверлит взглядом, увидела напряжённого Переса шорты лежали у его ног. Левой сжатой в кулак надрачивался жилистый член который пыталась разглядеть в темноте.

Наверное не выдержав ожидания внезапно шаг оказался возле самой нашей лодки. Потом второй шаг и он уже стоял в полный рост на дне перевёрнутой лодки.

В следующий момент его мужского достоинство уперлось в губы. Пока я не спешила делать минет, Перес не терял время. Он потянул навстречу мой затылок водил по лицу стоячим болтом с обсаженной головкой. Иногда шлёпая по губам. Не выдержав напора пустила его в рот...

Толчки с двух сторон наращивали темп моего траха. Тяжело дыша Санчес со всех сил долбил мою вагину. Второму сосала лёжа на руках у Алекса который нежно ласкал мне ухо и шею.

— Нравиться как ты занимаешься любовью сейчас?

С акцентом спросил Алекс так что его друзья тоже слышали вопрос. Разрываясь между двумя кобелями один из которых давал мне в рот.

— Ммм. Угу.

Смогла лишь издать одобрительное мычание.

Второй пошёл

Санчес, вынул член и начал кончать на мое тело. Первая сильная белая струя выстрелила и жидкие капли оросили мою грудь. Вторая гораздо слабее, но её хватило чтобы обильно заполнить мой лобок мужским семенем. Выдавил сперму из опадающего органа провел ним вдоль половых губ покрытых блестящей влагой и отошёл.

Я продолжала находиться в прежней позе с расставленными ногами. От жесткого разьеба моя девочка слегка натерлась и немного пекла. Легкий морской ветерок ее словно остужал, было приятно. Вскоре сперма начала таять и становилась более жидкой. В прозрачные капельки медленно стекали вниз из лобка. Я их ощущала снаружи половыми губкам и внутри. Они стекали прямо по раскрытому от возбуждения бутону.

Санчес стал на место Переса в полный рост дал мне в рот облизывать вялого дружка покрытого спермой и моя жидкость вперемешку. Я послушно старательно сосало пенис. В это время ощутила как между ног пристраиваться ствол которому я делала минет. Он закатил шкуру оголив головку, набухшую до размера больше среднего.

Затем провел вдоль по мокрым лепесткам смочив головку смазкой из спермы друга и моих выделений. Затем шлёпнул стволом по моему лобку залитым уже жидкой субстанцией. Пошлёпав растер членом будто кремом для загара чем ещё сильнее покрыл смазкой свой набухший инструмент.

После сразу же начал довольно быстро погружаться в меня. За счёт изобилия смазки проникновение даже таким огромным членом было безболезненным. Я бы даже сказала приятным!

Третий пошёл.

Сразу заменил третий, пристроившись ко мне между ног, и на куражах собрался в попу ввести. При всем разврате, но анального секса я не хотела на тот момент. Молча потянулись рукой к пещерке, перехватила ствол в руку, и направила в вагину.

Третий по счету член принимаю за вечер. Мной тупо пользуются мужики с которыми знакома 10 минут! Но это одновременно позволяет раскрепоститься потому, что мы больше никогда не увидимся.

Утро: секс на курорте рассказы которые будут моей тайной

Утром я вернулась в комнату, открыла дверь. Минут 5 стояла смотрела как Девочки спали. На следующий день им пришлось разбудить меня, ведь только так мы могли успеть на обратный рейс. Я с сожалением встала с постели и рассталась с теми прекрасными снами, которые сопровождали меня.

Когда пришло время выселяться из отеля, я встретила Алекса прямо перед входом. Мы попрощались с ним нежным поцелуем, как будто между нами больше ничего не было.

Это было именно то, чего я ждала от жизни: веселье и свобода. После возвращения мне пришлось вернуться к реальности. Но этот уик-энд в выходные и это сексуальное приключение навсегда останутся в моей голове.

Эротические порно рассказы на курорте секс на пляже рассказы про групповой секс измена минет и много чего другого...