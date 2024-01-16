Что делать если у парня большой размер



Настя Воронина



Каждая из нас взрослеет в течении этого естественного процесса постоянно познает что-то новое для себя. На определенном жизненном этапе с половым созреванием у нас начинаются познания в интимных вопросах. В особенности очередная порция любопытства и открытий приходит вместе с каждым новым сексуальным партнером. В частности некоторые пугаются когда видят большой писюн особенно наблюдая в эрегированных состояниях толстый член парня.

Поскольку человек уникален, соответственно у каждого свои особенности в постели... Давайте для начала определимся каких параметров огромный член считается в нашем понятии.

Кроме индивидуального поведения в сексе:

жесткие;

романтики;

доминируют;

подчиняются.,

Имеется важное физиологическое отличие которое заключается в половом органе. Поэтому размер полового члена это своего рода уникальный идентификатор не имеющий аналога. Схожие одного типа могут быть, длинные пенисы и тонкие. Но стоит внимательно присмотреться то все мужские достоинства имеют отличие.

Согласно статистике средний размер длины полового члена составляет 13 -14см у славянского типа мужчин. Не имеет значение когда лишаться девственности ты решила. Скорее всего у первого парня средняя длина члена и он относится к среднестатистическому большинству. Проходит время, меняются партнеры, и рано или поздно ты увидишь реально большой мужской член!





Слишком большой пенис

Караул, что делать если у парня слишком большой член в состоянии эрекции?

Некоторые молодые девы впервые увидев внушительных размеров орган чуть ли не впадают в панику. Уверяю Вас это лишнее. Если правильно себя вести тогда нет повода для беспокойства, даже если у парня очень большой член! Как говориться всё познается в сравнении...

У моего первого мальчика который старше на год меня, был, как у большинства 15 сантиметров. На тот момент в свои 16 лет мне даже это казалось внушительными параметрами. Но через полтора года мы расстались. Как раз перед летними каникулами, на которые меня отправили к тете до сентября.

За эти три месяца сделала много открытий для себя, в том числе и постели. В том числе произошло развитие полового кругозора.

Если партнер не заводит, тогда лучше быстро возбудить себя саму, прежде чем начинать!

Самое главное! Не надо пытаться впихивать его выпучив глаза на сухую! Это недопустимая ошибка которую нельзя допускать ни в коем случае!

Чтобы проще понять, решение данной проблемы можно условно разделить на два этапа:

Моральный настрой (возбуждение); Техническая часть;

Теперь ниже разложим детально каждый в отдельности.

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Как правильно вводить большой пенис без боли.

Возбуждение решает всё!

В 98% случаев девушка испытывает боли во время занятия любовью, из-за отсутствия возбуждения! Проще говоря, не надо в себя ничего сунуть пока нет достаточного возбуждения. Как только дошла до кондиции, что течешь и сама уже хочешь всунуть.

Теперь вопрос, что делать если у парня слишком широкий член решается по умолчанию. А в некоторых случаях становится преимуществом.

Иногда приходится заниматься сексом не достигнув нужного возбуждения. В этом случае поможет смазка на водной основе или слюна которая всегда с тобой. Но даже в этом раскладе всё равно продолжай работу над собой, чтобы расслабиться и возбудиться.





Как заниматься сексом без боли если парня толстый член

Как заниматься сексом без боли если у парня большой размер

Выше поделилась на сколько важную роль играет возбуждение, для полового акта. Только после того как предварительные ласки и бурное воображение довели тебя до нужного состояния возбуждения, можно приступать к физической части действия.

Если размер пениса внушительных размеров, после того как достаточно возбудилась можно начинать. Рекомендую лечь на спину и закидывать ноги на плечи партнеру. Чтобы избежать возможных болевых ощущений, на этом этапе перехвати инициативу. Тебе нужно только начать, проконтролировав проникновение.

Заняв позицию лежа на спине, с ногами на мужских плечах, твои руки полностью свободные части тела которыми начинай НЕСПЕША вводить крупный член парня. Как только на пол шишки введешь внутрь себя, круговые движения тазом в такт проникающему мужскому достоинству на встречу, помогут процессу погружения.

Придерживаясь этих советов, ты будешь постоянно контролировать процесс и самое главное глубиной проникновения! Что по умолчанию гарантирует

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