У нас вы можете купить готовые пластиковые окна недорого, качественный монтаж







Около 20 лет назад, металлопластиковые окна вошли в быт у покупателей, благодаря своим качествам, по сравнению с деревянными конструкциями, снискали репутацию между собственников жилища.





Покупательский спрос формирует предложение.

По этой причине, на рынке существует значительное количество фирм, качество услуг, которых, неважное. И перед клиентом возникает вопрос, как оформить заказ на высококачественные окна недорого.

Конкуренция имеет законы и устанавливает свои расценки. В связи с этим, нередко, сэкономив пару тысяч, уже через год, обладателей ждет огорчение: профиль, рычаги не действуют. Покупателю нужно заказывать новые пластиковые окна.

Предприятие Добрі Вікна работает на рынке с 2010 г. И смогла зарекомендовать себя как надежный и честный производитель.

Предприятие изготавливает и устанавливает пластиковые окна «Rehau» «под ключ», и имеет обширное количество модификаций, доступных каждому покупателю.

В себестоимость услуг компании входят:

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Профиль по немецкой технологии Rehau, OpenTeck, Decco. Размер пластикового профиля имеет 3,2 мм и усилена армирующим профилем толщиной 1.5 мм, что придает добавочную прочность и термоизоляцию окну ПВХ.

Швейцарские стеклопакеты glastrosch. Энергосберегающие окна обладают шумоизоляцией и сохраняют тепло. Это очень очень важно в зимний период, в то время, когда холода доходят до - 30° С.

Именно стеклопакет не менее важен в сбережении комфортной температуры в комнате.





Комфортная в эксплуатации фурнитура MACO от австрийского производителя или Siegenia, от немецких производителей. Комплектующие этих компаний прекрасно показали себя на общеевропейском рынке.

Ручки Rehau Hoppe (с противовзломным элементом), переносят интенсивные перегрузки.





Еще наша фирма предлагает самые разные ПВХ конструкции на любой стиль и оттенок пластиковых конструкций (балконные и межкомнатные двери), от vip уровня, до экономного сегмента.





Замеры и монтаж пластиковых окон, демонтаж и вынос прошлых конструкций проводится высококлассными специалистами команды Добрі Вікна. На эксплуатацию металлопластиковых окон предусмотрена гарантийный срок 5 лет!

Еще одно достоинство нашей команды,- предоставление скидок для пенсионеров и при полной предоплате. Действует накопительная система скидок и бонусов. Постоянно проводятся интересные акции!

Всякому покупателю, вне зависимости от величины заказа, газ Аргон,- в подарок!

Обратите внимание! Фирма не экономит на материалах и комплектующих, вне зависимости от «кошелька» покупателя! Следовательно приобрести пластиковые окна в нашей специализированной компании рентабельно и престижно! Об этом можно судить по отзывам наших бесчисленных клиентов.







