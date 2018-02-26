Telegram как заметочник







Привет ребятам из 4pda форум "Evernote"! По вашим многочисленным просьбам в личке попробую рассказать как можно организовывать заметки в Telegram, к-ый отличается своим быстродействием даже на слабых устройствах.

Не нашел ничего лучше как написать статью средствами Telegram, т.е. сервсисом Telegraph для создания статей и личных записей. Все подчёркнутые слова в нём кликабельны. Мне нравится этот "холст для писателей", есть возможность форматирования и вставки видео с YouTube. Бесплатный хостинг так сказать:)





Плюсы Telegram как заметочника:

Кроссплатформенность (есть даже на Linux), ПК+смарт+планшет. Сохраняет все виды файлов и расширений. Безграничное облако с одним условием до 1,5 Гб в одном файле. Быстрое расшаривание инфы знакомым и совместная работа над ней в чате, где все админы. Без тормозов и глюков даже с 1 млн заметок:)

Раньше я пользовался Google Keep, он простой в использовании, но его синхронизация меня жутко раздражала. Этот постоянный конфликт версий(телефонной и браузерной). С Telegram-ом я забыл о синхронизации вообще, она здесь просто постоянная. Были несколько попыток установить Evernote, но эта его "слоновость". Быстродействию Telegram ему не хватает.

Ну что ж, начнем. Как известно в телеге есть безграничное облако, к-ое ограниченно лишь размером загружаемых файлов, его вес не должен превышать 1,5 Гб. И всё... загружай сколько хочешь.

Но одним этим местом можно не ограничиваться, так как телега сохраняет вообще всё (инфу в каналах, чатах, ботах). Поэтому создаем тематические супергруппы или каналы (по вашему блокноты). Правда для того чтобы создать супергруппу сначала надо будет кого-то пригласить в неё и удалить человека потом). Всё, выкладывайте туда что хотите. Только объязательно из группы сделайте супергруппу, только там есть возможность редактирования всех сообщений. Ярлыки каналов и супергрупп можно вынести на рабочий стол Android.

Отличнейший глобальный поиск сразу при открытии мессенджера по хештегам и просто словам. Переход по ссылкам своих каналов внутри приложения.

Мысли на ходу можете записывать либо в ручную в свой канал, либо надиктовывать войсы(аудиосообщения), и бот Voicy напишет все что Вы надиктовали. Если он добавлен в канал)

Добавляйте бота PhotosetterBot в свой канал и он Вам отсканирует и выдаст текст с любого фото, картинки. Чем не поиск по тексту в изображении как в Evernote. С PDF конечно пока такое не прокатит, надо искать другого бота)

Вообще боты сильно увеличивают функционал мессенджера, вот коллекция собранных мною за время пользования Боты, также есть инлайн боты: @pic(ищет картинку сразу в переписке), @vid(быстрый поиск видео на Youtube).





В Telegram отличный ПК клиент, есть web версия.

Быстрый доступ к своим записям можно реализовать с помощью закладок в браузере.

Благодаря расширению SendMe Telegram можно отправлять статьи, ссылки, картинки, выделенный текст в Telegram прямо из браузера.

И статья появится в мессенджере в удобочитаемом виде.

Если статья не конвертировалась в читаемый вид, то бот Статей читалка скушает любую статью, уберет рекламу и выдаст только полезную инфу.

Вместимость

Вместимость одного сообщения Telegram - полностью забитая Word-овская страница. Поиск слов реализован также по склонениям.









Все виды напоминаний можно реализовать с помощью бота @remindmemegabot

Уведомление на ПК





Уведомление на смарте





Сохраняйте все свои домашние видео и музыку, фото(не забывайте подписывать) и быстро находите всё это через глобальный поиск.

Создайте канал со своими любимыми книгами (найти платные книги можно через бота Flibusta) и сохраняйте туда файлы книг и их скриншоты обертки.

Списки можно реализовывать одним сообщением, либо отдельными. В любом случае есть возможность редактирования.

С безопасностью тоже всё хорошо, можно ставить пароль как на ПК, так и на смарт.

Потеряв телефон, на ПК версии можно блокировать все сессии. А потом просто вбить другой номер или восстановить симку. Все Ваши сокровища останутся с Вами. Т.е. получается все Ваши заметки привязаны к паспорту)

У Telegram есть отличный клиент Telegram Plus, он лучше справляется с большим кол-ом групп, ботов и каналов. Разделяет всё. Рекомендую!









Набросок еще сырой, будет дописываться по ходу дела, да и разбираться во всех возможностях Telegram еще очень долго. Но обсудить Telegram как заметочник можно здесь https://t.me/evernoteVStelegram







