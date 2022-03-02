ТОП-6 советов для эффективной удаленной работы



Вика Кравченко



В последнее время все больше и больше работников переходят на удаленную работу. Люди проводят меньше времени в офисе и все чаще работают удаленно, при этом более половины компаний мира предлагают гибкий график работы. В связи с необычной ситуацией (карантин) эта практика стала только популярнее.





Работа из дома – новый опыт

Для тех, кто раньше не работал из дома, такой опыт совершенно непривычен. Так что это нормально, когда это ассоциируется с неизвестным и вызывает стресс в непривычной ситуации. При этом живое общение с коллегами, столь распространенное в офисе, сильно ограничивается. Но быть продуктивным, мотивированным и счастливым, работая удаленно, действительно возможно. Кроме того, многие замечают, что именно в это время есть больше времени на усовершенствование.

Один из способов сделать это через языковые онлайн-курсы. Это отличный выбор для корпоративных сотрудников, которые хотят получить профессиональное преимущество, улучшив коммуникативные навыки. К примеру, можно пройти дистанционный курс иностранного языка в любой точке мира - все, что нужно, это компьютер или телефон, доступ в Интернет, камера и микрофон. Таким образом, изучение нового языка может помочь избежать рутины работы из дома.

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Организация успешной удаленной работы

Выбор домашнего пространства для работы должен быть в начале списка, так как обычно это зависит от продуктивности человека. Тщательно расставленные предметы (мебель или компьютер) помогают сохранить хорошее самочувствие. Тогда ничто не мешает заниматься дополнительными видами деятельности, такими как курсы дистанционного обучения иностранным языкам.

Знакомы ли вы с практикой фэн-шуй? Он фокусируется на том, как жить в гармонии с окружающей средой. Имя Фэншуй состоит из двух иероглифов, означающих ветер и воду. Пространство домашнего офиса должно сбалансировать эти элементы, чтобы была аккуратная и минималистичная рабочая среда.

Атмосфера дома так или иначе влияет на каждого человека. Образ помещения, преобладающие цвета и расположение вещей делают его образным – он дает ощущение умиротворения или, наоборот, заставляет чувствовать себя некомфортно. Так что стоит ответственно подходить к выбору работы. Важно создать пространство, в котором вы чувствуете себя комфортно, полны энергии и мотивации.





Какие вопросы нужно задать себе?

Независимо от того, дистанционные ли это языковые курсы или работа, для создания благоприятной среды дома желательно подумать о нескольких аспектах. Если вы живете с семьей или соседями по комнате, следует сначала поговорить с ними о том, как вы можете разделить пространство. Если есть возможность, выберите место с естественным освещением и хорошей вентиляцией.

Вопросы, которые нужно задать себе:

• Какие предметы мне нужны для создания идеальной рабочей атмосферы? Растение? Кофе-машина? Рамка с фото?

• Какой у меня стул? Очень важно выбрать удобное и правильное положение сидя. Если возможно, выберите эргономичный стул, чтобы не сидеть на корточках.

• Освещение правильное? Следует избегать сумерек и прямых солнечных лучей, так как это может помочь снизить утомляемость.

• Здесь шумно? Понадобятся ли наушники, чтобы шум не мешал работе?

После того, как рабочее место выбрано и приведено в порядок, можно переходить к отвлекающим раздражителям.

Отвлекающие вещи

Кто не мечтает иметь больше времени? Нужно обратить внимание на некоторые из привычек и выяснить, что отвлекает. Это может быть:

• Социальные сети. WhatsApp, Facebook, Instagram и другие социальные сети, конечно, очень полезны — они позволяют оставаться на связи с другими и следить за новостями. Однако наблюдение за ними во время работы постоянно отвлекает. Что вы можете сделать в этом случае? Просто выключите звук уведомления.

• Люди поблизости. Партнер, дети или соседи по комнате мешают работе? Лучшее, что вы можете сделать, это поддерживать постоянный режим работы. При необходимости повесьте на видном месте табличку с графиком работы и перерывов.

• Работа вне работы. При работе из дома часто возникает желание участвовать во внеклассных мероприятиях, таких как приготовление пищи, обработка и т.п. Однако все это препятствует накоплению и отрицательно сказывается на продуктивности. Поэтому рекомендуется заранее составить четкий график работы и придерживаться его.

Это, пожалуй, основные, но точно не единственные вещи, которые могут отвлечь от работы из дома.

Официальный или домашний стиль одежды

Что человек носит, влияет на его психологическое состояние. Хотя некоторым работа в пижаме может показаться забавной, исследования показали, что человек, одетый в обычную одежду, становится более продуктивным.

Это не означает, что вы не должны использовать гибкость удаленной работы. Если вы когда-нибудь планируете работать в пижаме, сделайте это. Но пусть это будет исключением, а не правилом.





Нельзя забывать о перерывах

Сидение за рабочим столом несколько часов подряд, даже если это дистанционный языковой курс, может негативно сказаться на здоровье.

Итак, какие перерывы нужно делать, чтобы чувствовать себя хорошо?

Выбор индивидуален, но короткие перерывы рекомендуются каждые полчаса или час, даже если вы не чувствуете в этом необходимости.

Есть несколько вариантов:

Делать упражнения на растяжку

Ненадолго заснуть.

Практиковаться в правильном дыхании.

Насладиться несколькими минутами быстрой ходьбы.

Вы можете установить напоминание на своем компьютере или телефоне, чтобы помнить о перерывах!

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Избегать разлуки и общаться с коллегами

Как вы поддерживаете связь с коллегами, если не можете общаться лицом к лицу? Хотя бы раз в неделю можно устроить виртуальный кофе-брейк и пообщаться на нерабочие темы. Это может улучшить настроение, и вы также узнаете больше друг о друге.

Если не хватает идей для интервью, желательно поинтересоваться интересами коллег, поделиться рекомендациями фильмов или рецептов.

Работа на дому дает прекрасную возможность лучше узнать себя и получить полезные знания.



