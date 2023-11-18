Советы как должен пройти первый секс у девушек без боли и проблем







Любовь – прекрасное чувство. Первые прикосновения, объятия и поцелуи между любящими людьми приносят непередаваемые эмоции и удовольствие. Прикосновения и ласки пробуждают новые, неведомые чувства — пары начинают про первый сексуальный опыт.Для парней это время нетерпения и страсти, а первый раз девушки – момент, требующий серьёзной подготовки. Мама не объяснит как вести себя девушке при первом сексе все тонкости, без стеснения. И далеко не все подруги знают как безболезненно лишиться девственности и не мучаться во время сексуального контакта.

не всегда честны в половом опыте. Как подготовиться, получая удовольствие от процесса? Болезненна ли дефлорация? Для девушки следует разобраться в тонкостях первого секса, следуя важным советам и правилам.





Совет 1: Не начинать половую жизнь в ранней юности.

Исследования специалистов в области гинекологии показали — лучшим возрастом для половой жизни девушек считается 17 – 18 лет. В период совершеннолетия тазовые кости уже сформированы, пубертатный период проходит, выравнивается гормональный фон. Физиологически, смазка, выделяемая женскими половыми органами для легкого проникновения члена мужчины, формируется к 16 годам.

До вступления в этот возраст лучше обходиться простыми ласками, поцелуями и петтингом. Петтинг – возбуждение эрогенных зон без контакта половыми органами. Заменяя им секс проще познать друг друга до начала половой жизни, определить чувствительность, узнать предпочтения возлюбленного.

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Совет 2. Консультация врача гинеколога

В большинстве случаев девушки пренебрегают или стесняются обратиться к врачам, а зря. Конечно же не стоит обращаться с вопросом как заниматься любовью в первый раз. себя обращаться к специалисту касательно интимных дел, боясь стеснения, забывая, что поход к гинекологу аналогичен походу к терапевту во время простуды.

Гинеколог поможет решить несколько возникающих при первом половом акте затруднений:

Определит наличие и прочность девственной плевры.

Расскажет о возможных средствах контрацепции и подберет самые подходящие.

Объяснит все риски, в том числе ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) и другие медицинские тонкости.

После первого секса рекомендуется снова посетить врача, специалист сможет точно сказать, полностью ли удалена девственная плевра, проверить иные возможные повреждения.





Совет 3. Как понять готова ли ты к первой ночи

Если предыдущие пункты выполнены, дальнейшие трудности возникают уже на психологическом уровне девушки. Даже самая крепкая привязанность и доверие к партнеру не гарантируют отсутствие страха и сомнений.

Нужно задуматься, это обоюдное желание – заняться сексом или манипуляции общества и парня?

Нельзя поддаваться провокации, и в первую очередь следует прислушаться к разуму. Секс – подразумевает выбор.

Научно доказано — неудачный первый половой акт может привести к возникновению фригидности. Если первый партнер не проявил должного внимания, был скуп на ласку и нежности, в дальнейшем сложно вернуть доверие к сексу и мужчинам. Девушка сама должна понять свою готовность, принимая ее внутри.





Совет 4. Как подготовиться к первому сексу морально

Залог удачного первого секса – обстановка. Оба партнера, особенно не обладающие опытом в сексе, должны расслабиться. Лучше выбрать знакомое для девушки и парня место, убедившись - в ближайшие время никто не потревожит возлюбленных внезапным звонком в дверь.

Потерянный настрой и суета убивают романтику и страсть!

Постель лучше застелить чистым постельным бельем, а возлюбленным принять душ. Хорошую атмосферу создают ароматизированные свечи и легкий алкоголь. Бокал шампанского поможет расслабиться и подарит игривое настроение. Не будет лишней легкая музыка. Лучше начать этот процесс постепенно, и сопровождая его ласками и непринужденными разговорами.





Совет 5. Первый секс у девушки должен быть защищенным

Наступает самый ответственный момент, где молодежь допускают ошибки, в дальнейшем убивающие желание и сексуальность девушки. Первое, что может случиться – неправильно проникновение члена.

Перед тем, как начинать половой акт, лучше убедиться, достаточно ли смазки у девушки, чтобы пенис легко вошел.Важнейший момент – контрацептив. Шанс забеременеть после потери девственности довольно велик. Одни из самых проверенных методов – презерватив или вагинальные свечи.

Оба этих средства защитят от нежелательной беременности и уберегут от ЗППП. Если парень не позаботился о защите, девушка имеет законное право отказаться от секса. Незащищенный половой акт угрожает здоровью, но и создает риск вышеупомянутой нежелательной беременности, приводящей к моральным и физическим травмам.

Если по каким-то причинам презервативом воспользоваться нельзя, нужно воспользоваться вагинальными Грамматика противозачаточными свечами. Самыми распространенными являются «Бенатекс» и «Фарматекс». Свечи содержат в составе спермицид, убивающий сперматозоиды внутри половых органов женщины и блокирует оплодотворение яйцеклетки.

Совет 6. Подобрать правильную позу, расслабиться.

Секс у возлюбленных не всегда проходит как в фильмах или книгах. Там все быстро, чувственно и красиво, под мелодичную музыку и красивую картинку. Жизнь же умеет преподнести неожиданные сюрпризы. Лучшей позой для дефлорации признана миссионерская.

Причем девушке лучше лежать поперек кровати, поставив ноги на пол, а парню стоять, так проще контролировать проникновение. Под ягодицы партнерши следует положить подушку или одеяло – таз приподнимется, и девственная плевра натянется, облегчая ее разрыв.

Сильное волнение или страх приводят к сокращению влагалища, затрудняя проникновение головки члена. В этот момент очень важно слушать и слышать друг друга. Ласка и нежность очень упростит процесс лишения девственности.

Мифы о реках крови и невероятной боли сильно преувеличены. Если все сделать правильно, побеспокоит только некоторый дискомфорт.

У небольшого числа девушек вовсе отсутствует девственная плевра, либо она весьма эластична от природы. Они могут пережить первый секс без лишних неудобств и неприятных ощущений.





Совет 7. Как проходит первый раз у девушек советы как контролировать процесс

После дефлорации секс не заканчивается. Дальше оба партнера должны решить, продолжать процесс, или закончить на этом. Девственная плева находиться на 2-4 см глубже от входа влагалища. Поэтому вскоре после проникновения может последовать боль. Если не помогают предварительные ласки и ты не возбуждена, тогда лучше ограничиться оральным сексом. Сделай ему минет,

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Следует постараться, чтобы оба партнера получили удовольствие без негативных эмоций. Продолжить заниматься сексом рекомендуется через неделю, когда девушка полностью восстановиться после дефлорации. Не стоит ожидать от первого секса небывалого удовольствия. Оргазм – универсальный для каждого механизм, работающий по своим правилам. Одним достаточно пяти минут для получения экстаза, другим не хватает и часа.

Совет 8. Наслаждаться друг другом в постели

По окончании процесса лучшей терапией по укреплению отношений и полового опыта являются ласки и объятия. Не лишним будет полежать в обнимку, укрывшись одеялом, поговорить или помолчать, выражая свою любовь поцелуями и прикосновениями. Так вы докажите друг другу, что секс не было самоцелью, а любовь продолжается и после, в простых движениях и словах.





Совет 9. Обсудить, как все прошло

Пусть это будет выглядеть неловко и стыдно, но обсудить процесс необходимо. Партнеры, знающие чего они хотят друг от друга – счастливые партнеры.

Правильно начать с того, что понравилось, и как разнообразить имеющиеся техники, а уже потом обговорить недостатки. Не нужно бояться высказывать свое мнение. Главное изложи, чтобы никого не обидеть и прийти к компромиссу. Следуй этим советам чтобы превратить первый секс в особое событие, а не испытание на прочность.

Существует еще несколько негласных правил первого секса, к которым тоже стоит прислушаться:

Соблюдение гигиены.

В ожидании партнера стоит принять ванну с использованием жидкого мыла для интимных зон. Он надолго сохраняет чистоту и свежесть. Обоим партнерам приятно, когда кожа пахнет свежестью и чистотой.

Незащищенный секс.

Нельзя предсказать ситуация наперед. Чаще всего возникают проблемы с презервативом – он может порваться или прийтись не по размеру. Существует способ обезопасить себя в любой из ситуаций. Наружные и внутренние половые органы лучше обработать средством «Мирамистин».

Он значительно снижает риск ЗППП. От нежелательной беременности есть специальные средства – экстренная контрацепция. Это таблетки, которые ускоряют менструальный цикл и не дают яйцеклетке принять сперматозоид.

Важно – действуют таблетки на протяжении 72 часов после полового акта. Содержа большую дозу гормонов в составе, контрацептивы могут навредить здоровью, рекомендуется принимать в случае экстренной необходимости.

Правила устанавливаются любовью.

Человек уникален и получает от секса гамму эмоций. Партнеры сами творцы своего удовольствия, получаемого друг от друга.

Первый секс – это принятие себя и возлюбленного как единого целого. С этого начинается особая связь двух людей, физическое, а главное моральное единение. Правильное начало пути любви – залог крепких отношений и уверенности в совместном будущем.

Почему бывает больно первый раз советы как сделать секс безболезненным

Во время первого секса при разрыве девственной плевы процесс может сопровождаться болезненными ощущениями. Причина боли во время секса одна - отсутствие возбуждения у тебя. Многие накрутят себя за долго до дефлорации, иногда это пагубное самовнушение и демонизация полового акта происходит годами.

Это пожалуй самая распространённая ошибка когда первый секс у девушки особенно если вашему партнеру тоже не хватает опыта.