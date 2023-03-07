Советы девушкам в постели как сделать первый секс менее болезненным



Алеся Орлова



Первый секс девушки каждой из нас запоминается на всю жизнь. Лишение девственности это очень важное и волнительное событие, которое формирует в дальнейшем наше отношение к сексу, влияет на выбор партнёров. А также занятие любовью в первый раз первый в дальнейшем определяет умение выстраивать личные отношения.

Каков был мой первый раз? Это было ужасно! Хотя отчасти это было и прекрасно, ведь я была безумно влюблена тогда и хотела, чтобы всё поскорее случилось.

Первый секс у девушек без боли.

Прежде чем случился секс в первый раз, была романтика

Итак, я была молода и наивна, мне было семнадцать. Моему парню было двадцать три. У него до меня было уже немало девушек. Все мои подруги к тому времени давно лишились девственности и гордились этим, постоянно обсуждая подробности и свои ощущения. А я со своей девственностью, по сути, была среди них белой вороной.

История нашего знакомства была весьма романтическая. Всю юность, лет с 13, я всерьез занималась боевыми искусствами и за несколько лет достигла в этом направлении неплохих результатов. Как-то раз, он пришёл заниматься в нашу секцию. В спорте он был новичком и ничем подобным никогда не занимался. Тренер поставил нас в пару для отработки приёмов самообороны.

Минут тридцать нам приходилось брать друг друга в захваты, прикасаться и сплетаться на матах в самых необычных позах. Между нами сразу пробежала искра, а к концу тренировки мы чувствовали себя близкими людьми.

На следующий день он пригласил меня на свидание. Влюбленность к нам обоим пришла очень быстро. Через несколько встреч, мы поняли, что ни дня не можем друг без друга.

До первого секса мы встречались два месяца. Он знал о моей невинности и терпеливо ждал, когда я буду готова. Всё это время, при каждом свидании мы долго и страстно целовались в его машине. Постепенно он заходил всё дальше и дальше, раскрепощая меня ласками.

Сначала он просто гладил меня и обнимал, всё ближе подбираясь к внутренней части бёдер. Потом дело дошло до петтинга. Но он никогда не доводил меня до конца, дразня и искушая таким образом. Сопротивляться желанию становилось всё труднее и мучительнее.

Уже светало, когда мы приехали на безлюдный пляж небольшого озера. Озеро это находилось за городом, среди леса, и было популярным местом отдыха днём. А ночью сюда съезжались автомобили с такими же парочками, искавшими уединения в густых зарослях ельника.

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Как вести себя девушке при первом разе

На улице было довольно прохладно, а в машине, напротив, тепло и уютно. Негромко играла какая-то популярная в те времена песенка, и глухо тарахтел двигатель нашей старой шестёрки. Что сказать?! Романтика!

Как обычно, мы без остановки целовались и ласкали друг друга. И вот, когда сексуальное напряжение достигло своего пика, я поняла, что больше терпеть нет сил и я готова на всё!

Об этом я и шепнула парню на ухо. Он замер на секунду, с удивлением и глядя на меня, и спросил, уверена ли я. Затем он стал неистово целовать меня в шею и стягивать с меня одежду. Я лежала полностью обнаженная на переднем сидении, переведенном в горизонтальное положение. Он лежал сверху, только немного приспустив джинсы. Тогда я впервые увидела напряженный мужской член.

Это было так странно. Он показался мне таким большим и узловатым, весь в толстых венах и прожилках.

- Расслабься! — сказал мне мой партнер и медленно начал вводить свой член в меня. Но получилось это далеко не сразу. Несмотря на то, что я была возбужденной и очень влажной, вхождению как будто что-то мешало, какая-то перегородка. Но вот он сделал резкое движение, и меня пронзила очень сильная, острая боль.

Я закричала, как ошпаренная, и всё моё возбуждение тут же сошло на нет. Дальнейшие проникновения были настолько болезненны, что слёзы текли из глаз. Но я молчала и терпела. Через минуту всё закончилось и парень наконец-то с меня слез.

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Первый раз у девушек отзывы и советы

Он был весь красный и смущенно прятал глаза, как будто нашкодивший кот. На чехле автокресла под собой я обнаружила небольшую лужицу крови, которую мой молодой человек потом долго оттирал.

Было уже совсем светло, когда мы выехали из леса и катили по пустой дороге по направлению к дому. Он молчал. В салоне всё так же негромко играла музыка, а я сидела и недоумевала. Мне было досадно. Я так долго ждала этого события, думала, что это будет что-то чудесное и прекрасное. А на деле было больно, быстро и как-то стыдно. Всё прошло совсем не так, как мне представлялось.

Через две недели мы с моим молодым человеком расстались. Он просто пропал, не отвечал на звонки и сообщения. А ещё через неделю я узнала от подруги, что у него уже новая девушка. Я долго переживала, но потом всё забылось. Со временем первая боль прошла, рана затянулась, и я нашла себе другого бойфренда, более достойного и порядочного. И именно он помог мне раскрыться, научил понимать и любить секс.

Анализируя свой первый половой опыт, я поняла, что секс – это штука сложная. Не всегда он приводит к удовольствию, а порой бывает и вовсе травматичен. Чтобы получать от секса настоящее удовольствие, партнёры должны не только доверять друг другу, но и относиться максимально бережно и осторожно. Особенно, если это в первый раз.

Как вести себя девушке при первом сексе чтобы всё прошло гладко

Как правило боязнь первого у девушек это главная причина из-за которой пережить первый секс довольно сложно! Когда первый раз у девушек советы давать дело неблагодарное.

Тем не менее рекомендую придерживаться следующих простых правил во время первого интимного акта:

Заблаговременно до полового акта надо расслабиться;

при первой близости надо доверять вашему партнеру;

прежде чем заниматься сексом надо настроится и возбудиться;

обязательно должны быть предварительные ласки;

возбуждение это залог первого полового акта когда болезненные ощущения отсутствуют во время секса;

только после максимального возбуждения неприятные ощущения не ощущаются когда рвется девственная плева.

Поэтому, прежде всего надо непринужденно вести себя при первом сексе девушке чтобы раскрепоститься и возбудиться. Чтобы достичь этого состояния надо относиться к интимной близости максимально проще как с спорту, и не считать лишение девственности ответственным моментом.

Также нужно знать что слюна это лучшая естественная смазка которая поможет чтобы первый раз был без боли. Поэтому когда первый раз у девушек как себя вести в постели решать тебе. Но мужчины любят во время первого секса видеть как ты получаешь от этого наслаждение!

И не забывай об инфекциях передающихся половым путем, чтобы не заразиться ЗППП предохраняясь презервативами или доверяй партнеру!



