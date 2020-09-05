Сериал «Дело» Бразилия, про эскорт



Селена Гомез



Мой отзыв на сериал «Дело» собрал кучу репостов, а потому и критики. Особенно со стороны читательниц-профессионалок. Больше всего претензий к искусственной очереди из клиентов.

Кто упустил это удовольствие, отзыв и сам сериал находится в рубрике фильмов про эскорт https://shpargalka.work/tag/filmy-eskort/ популярного блога.





Напомню, в сериале эскортницы специально наняли секретаря, который записывал потенциальных клиентов на несколько недель вперед. Имитировал востребованность. Такая очередь в российских реалиях может и отпугнуть взыскательных VIP-ов.

Конечно, больше поклонников у девушки — больше понтов ее обладателю. Но если каждый поклонник такой же клиент, а потенциальный VIP стоит последним в очереди, то это сомнительный бонус. Здесь нам девочкам надо сидеть на двух стульях - показывать и востребованность, и "незаебанность". Не зря многие анкеты пестрят фразочками "у меня НЕ ПОТОК", "работаю в свое удовольствие" и т.д.

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В нашей уголовно-зашкварной культуре пока еще не все готовы слизывать условную "сперму от предыдущего клиента" с лица своей любимой путаны. В общем, действительно ВИПов больше привлечет образ подрабатывающей студентки, чем прожженной эскортницы, у которой пол Москвы записано на прием на полгода вперед и куча «постоянников».









Но, знаете, в защиту, я все-таки сталкиваюсь с тем, что совсем уж супер ВИПы часто просто не шарят в рынке. Как я уже писала про историю с дерипаскиной Рыбкой, ВИПы в своей золотой клетке привыкли общаться только со своим узким кругом.

По этому, элитные сутеры их могут легко обмануть и толкнуть под видом лухари не первой свежести шлюху за огромные $€. Магическое слово "незасвет" из "тем" не всегда спасает, но "темы" - отдельная большая тема и об этом в следующий раз.