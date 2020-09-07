Секстинг — 6 советов как правильно вести интимную переписку



Анфиса Чехова



Секстинг — это интимная переписка, которая подразумевает обмен фотографиями и откровенными сообщениями. Иногда она содержит только флирт, а иногда превращается в текстовую имитацию полноценного полового акта.

Секстинг может помочь поддерживать отношения на расстоянии или стать своеобразной прелюдией.





Шесть правил для удачного секстинга:

Правильно выбрать время. Хорошо бы уточнить, чем адресат занимается в данную минуту, чтобы быть на одной волне. Чтобы не получилось так, что вы уже разделись до трусов, а он или она в актовом зале проводят презентацию на Powerpoint. Темп. С секстингом все так же, как и в реале: торопиться не надо. Мой совет: действуйте в пять раз медленнее, чем хочется. Эксперты предлагают начать переписку с воспоминаний о недавно пережитом совместном опыте, к примеру: "Я все вспоминаю нашу вчерашнюю встречу..." Не заигрывайтесь. В секстинге вы можете примерить новые роли и способы общения. Но не забывайте, что оттуда придётся возвращаться. Постепенно. Если хотите прислать своё эротическое фото, не забывайте, что степеней раздетости бывает много, и не обязательно демонстрировать все свои красоты сразу. Эмодзи в помощь. Желательно, чтобы вы трактовали их одинаково, чтобы не возникло неловкости). Черпайте вдохновение в собственной страсти и фантазиях. Итак, диалог пошёл. Чтобы он не иссяк на втором банане, расширяйте горизонты. Заранее прощупайте почву, что «зайдёт» партнёру, а что оттолкнёт.

Тут мы снова упираемся в слова. Вы можете создать собственные неологизмы, понятные вам двоим, или удариться в экзотику и позаимствовать лексику у древнеиндийского эпоса или из греческой античности.

Главное, не слишком ударяться в технические детали: вы же все-таки не шкаф из ИКЕА собираете, а пытаетесь уложить свою пассию на ложе любви.

По сути это похоже на эротические истории, только не темдешевые которых 95% интернета завалено. А что-то вроде таких восхитительных порно рассказов:

https://tales.shpargalka.work/ как девочки пишут.

Важно чтобы была практика и желание. Остальное обязательно придёт!



