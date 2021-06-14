Секс пати - как сделать участие свингер пати незабываемым



Филлип Киркоров



Возвращение в цивилизацию Итак! Как и обещал - отчет о посещении секс вечеринки "Дикие пляски". Это потрясающее свингер пати в полярном секс клубе «СеншуалПати»! Чтобы не упустить возможность провести незабываемый досуг мы с женой одни из первых приобрели билеты.

на которое мы с женой ходили в ночь с пятницы на субботу. Сразу надо оговориться, что это первая на моей свинг пати, к которой я серьезно готовился.

Правда, как обычно - в последнюю ночь перед мероприятием.

Тем не менее следуя простым правилам время провождение доставлю значительно больше удовольствия. А все потому что я до трех часов ночи не спал - шил костюм!









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На вечеринке был дресс-код - вечеринка в стиле этно/доисторические времена.

Не сказать, что все четко соблюдали тему вечеринки в своих нарядах. Встречались товарищи в самодельных костюмах. А некоторые покупные.

Но общая масса гостей выглядела очень яркой и экстравагантной.

Костюмы необычны и, зачастую, очень хорошо подчеркивали индивидуальные особенности своих хозяев.

Так вот, мы пришли на вечеринку, прошли фэйс-контроль и регистрацию. Затем поднялись наверх и там, на диванчиках переоделись. Нарядившись в праздничный народ лучше всего сложить верхнюю одежду в сумку и сдать ее в гардероб.

Спустились, и тут начали встречать знакомых) нет, не тех знакомых из бытоговой стороны жизни, с которыми работаешь или соседствуешь. А тех, с которыми пересекаешься на различных свинг вечеринках, о которых не каждый расскажет своему боссу или маме.

Секс клуб всегда полон старых друзей

И вот - один знакомый, второй, и т.д. Около десяти человек знакомых - и вот что я заметил! Эти люди с совершенно разных мероприятий.

Некоторых мы встречали на тантрических практиках, некоторых - на очень жестких БДСМ вечеринках.

Кто-то просто знаком нам по другим мероприятиям секс клуба «СеншуалПати». Но в разговоре с ними я понял, что они посещают разные оргии, кто-каких форматов.

В итоге у меня сложилось такое интересное мнение: каждая кинки пати - это нейтральная полоса!

Место водопоя - где пересекаются люди из разных миров. Тантристы и тру-БДСМщики, сексоголики и просто адреналинщики. Кто-то идет туда за чувственностей, а другие за просто заняться сексом.





Главная особенность любой свингер вечеринки

Но в принципе, каждый, наверное, находит то, что ищет. Просто, флагеллянт порет не в кровь и рассечения, а довольно ванильно и визуально-эстетично.

Например моя девушка обожает делать минет мужчинам. Высшая для неё нагрела это доставить райское насладите каждому у кого она берет в рот. А недавно, случайно нашла список секретные уроки орально секса

Придерживаясь простых и попятных советов экспертов из личного опыта она мгновенно научились как сосать член чтобы сносило голову!

Одухотворенный "тантро-маньяк" - вспоминает, что он имеет еще и физиологические потребности. Кроме того часто пускается в блуд, не боясь осуждения окружающих.

Тут каждый может быть собой и собой именно в моменте.

Здесь царят тактичность и разврат бок о бок. Это большая поляна - где встретились эльфы и гномы, люди и маги, тролли и хоббиты. Все они пришли, чтобы в мире и гармонии встретить единый для всех народов праздник - "праздник принятия себя".

Секс вечеринка не место агрессии и принуждению, здесь нет ограничений!

Поэтому, именно свннгер пати место где мы всегда так расслабляемся. После того как посетил секс клуб появляется понимание к окружающим, и доверие к партнеру.





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Этот визит, вроде и не обозначился каким-то супер важным действием для нашей пары мж. Но произошло то, что для меня - очень важный шаг моей жены. Она позволила себе танцевать с другим мужчиной без моего участия.

Супруга позволила незнакомцу гладить себя, и не была против общения и ухаживания. Также любимая приняла предложение другого парня и посетила с ним чиллаут. Если так можно назвать нишу с диванчиками.

Расположившись на диване ей сделали эротический массаж спины и груди. Она позволяла другим мужчинам знакомиться с ней.

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Подведу итог об этой секс вечеринке

Я вдоволь напитался женскими взглядами и много наобщался. Я обнимался со знакомыми и танцевал с незнакомыми. Я растворялся в толпе и растворялся в своей жене. А она растворялась во мне и училась быть интересной другим.

После окончания свингер вечеринки мы поехали в отель. два часа сидели в ванной и выясняли границы друг-друга, отношения, и последствиях старых ран... все было откровенно и чутко. А потом мы занялись бурным, чувственным и очень-очень теплым сексом. Учитесь искать себя, и себя в паре - в разных ипостасях. Ваш Гражданин В. Спасибо, СеншуалПати))