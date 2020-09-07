Шлюха поколения Z



Аня Шевченко



Меня тут в личке назвали «шлюхой поколения Z». Зумершей. Сначала я обрадовалась, потом обиделась, потом забила и решила рассказать чувства по этому поводу.

Да, по возрасту я попадаю в категорию «зумеров», мне 19. С недавних пор я студентка, и меня постоянно окружают сверстники. Учусь я, как вы уже знаете, не на эскорте , поэтому никто не подозревает о моей работе и все общаются со мной, как со своей.

Этим ребятам как-то не до секса. Вернее, они абсолютно спокойно в аудитории обсуждают секс, нет запретных тем, но в этом всём какая-то беспристрастность. Я вам больше скажу: если они узнают про мой блог, они, наверное, тупо на него подпишутся. Парни общаются со мной без намека на секс.





Благодаря интим услугам я знаю себе цену

Если бы я не работала в сфере интим услуг, не понимала бы, что за секс со мной вообще-то немало платят. То в этом обществе я бы почувствовала себя какой-то красивой, но нежеланной девушкой. Обычная девочка может и поверить.

Сверстницы не особо жаждут быть секс-символами, но если это почуяла я — почует и другая.

Напомню, что я веду блог и сквозь секс делюсь своим мнением. У меня прямо свербит желание высказаться. Вообще эскортница в телеге с моей аудиторией – это стало только сейчас возможным и читаемым.

Это вот вторая тема – у этих ребят на всё есть неприкрытое мнение (которое не надо спрашивать, меня это часто бесит). Девочки смело говорят мальчикам «нет» и не боятся часто говорить «да».

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Не зря именно сейчас расцвел вебкам: мои сверстники (и я) живём онлайн. Они знают дичайшее количество всяких приложений для секса, шарят, где и какое порно лучше смотреть, знают, как получить удовольствие.

Наверное, это еще потому что время как-то сжалось. У них столько интересов, столько увлечений, что надо как-то эффективно, качественно закрыть вопрос с сексом. Отсюда и спрос на разные курсы.

Кстати, в группе очень много именно молодых ребят, которые хотят повысить свой уровень сексуальной грамотности. Большинство из тех, кто чуток постарше, мне пишут в директ – «да что я там не знаю, ничего нового не увижу». Поколение Z увидит, протестует и даст ответ, что так/не так.





Каждому своё

Еще я ругала себя за постоянное выгорание: так вот найти в моем окружении сейчас тех, кто не пробовал АД очень сложно. Тебе даже посоветуют, какие лучше.

Коллеги-сверстницы мне постоянно пишут, что у них пропало желание вообще на все. Говорят, это — общество сексуальной свободы, есть вся информация, от большинства инфекций есть таблетки, трахаться стало проще. Но, возникает ощущение, что для них просто трахаться — бесполезно.

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