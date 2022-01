Rendre compréhensible la création de société



Création de société



C'est ce défi qui est à la base de mon orientation et de mon évolution professionnelle.

J'ai choisi de le relever en l'appliquant au secteur obscur - ou rendu obscur par les méandres de l'administration - de la création d'entreprise.

Quand on a déchiffré les nombreux textes de loi du monde de l'entreprise, il est facile de les appliquer à la création d'une société, à l'optimisation de la gestion d'une structure ou à la réorientation d'une forme juridique à une autre.

Entouré d'une équipe de professionnels qui dispensent des conseils personnalisés et grâce à la réalisation d'un site Internet permettant de créer sa structure en ligne rapidement, j'aide à la création de plus de 500 entreprises par an. En toute simplicité !

En quoi consiste le site www.creationdesociete.com ?

Il s'agit de formaliser la création d'une entité juridique simple. Cela concerne la toute dernière étape avant le démarrage de son activité.

Concrètement : le porteur de projet doit remplir différents champs (nom de la société, noms des associés, partage des parts...). Toutes ces informations sont répertoriées dans une base de données permettant d'obtenir une version imprimable du dossier complet et personnalisé pour la création de sa société (statuts, annonce légale, formulaire M0...).

Ce service est complété par la liste des démarches à entreprendre auprès de l'administration pour immatriculer sa société et obtenir un K bis (où, à qui et en combien d'exemplaires envoyer tel document).

Quels types de structures sont concernés ?

Ce service fonctionne pour de petites structures : Entreprises individuelles, SARL, EURL ou SCI.

J'ai sélectionné ces 4 formes juridiques pour leur simplicité formelle en fonction de mon expérience dans l'aide à la création d'entreprise.

Des formes plus lourdes en gestion, comme une SA qui nécessite l'intervention d'un commissaire au compte ou d'autres professionnels, ne se prêtent pas à cette formalisation instantanée.

Quels avantages y a-t-il ?

Gain de temps et gain d'argent !

En terme de temps tout d'abord, la finalisation peut être faite en une semaine. Seuls restent à la charge du créateur l'inscription en ligne sur notre site et l'envoi du dossier aux instances concernées.

Pour ce qui est de l'aspect financier, le prix du pack complet sur creationdesociete.com est de 166.39€ Hors Taxes pour une société et de 69€ Hors Taxes pour une entreprise individuelle.

Ceux qui se sont renseignés sur les tarifs couramment pratiqués en ville ont une idée de l'économie réalisée sur ce seul poste en passant par mon site.

Vous apportez une assistance ?

L'assistance téléphonique est incluse dans le forfait et ne concerne que l'utilisation du site ou la vérification que tous les champs ont été dûment remplis, il ne s'agit en aucun cas de conseils juridiques ou fiscaux. J'insiste sur ce point pour éviter toute ambiguïté.

www.creationdesociete.com permet la formalisation de la création d'une société. Il est souhaitable de prendre contact auprès de conseillers, si cela n'a pas été fait au préalable, avant la finalisation sur notre site.

Cette prestation est pratique pour les travailleurs indépendants qui ont besoin, rapidement, d'une structure juridique formelle. J'ai de nombreuses demandes qui vont dans ce sens.

Quelle est la genèse de ce projet internet ?

Cette idée découle de mon expérience professionnelle de 18 ans dans l'aide à la création d'entreprises. Au delà de l'aide en formalités, j'ai voulu répondre à une attente de simplification des démarches de la part de mes clients.

Dès 1998, j'ai créé un premier site qui offrait un service identique sans que l'internaute ait la possibilité d'imprimer lui-même ses documents, la technique d'alors ne le permettant pas. Tout se passait par échange de courriers.

Le site désormais entièrement dynamique (www.creationdesociete.com) génère en moyenne la création de près de 500 structures par an.