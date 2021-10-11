Реальный способ поднять качество графики в видео-играх







Radeon FSR представили в июне этого года, а новые драйвера с поддержкой FSR появились спустя всего пару недель. Официально технология работает не только на видеокартах Radeon, но и Nvidia. Правда, у последней есть свой аналог под названием DLSS (расшифровка: Deep Learning Super Sampling). В чем проблема? DLSS работает только с «избранными» играми: разработчики должны внести в код необходимые правки для работы технологии. Не хочется удлинять статью, — тебе, наверное, уже не терпится запустить какой-нибудь Doom Eternal в 4K, — но давай уделим всего пару минут матчасти. Чтобы ты элементарно понимал, почему FSR заработает именно на твоей видеокарте Nvidia. Это важно!

В отличие от DLSS Nvidia, FSR позволяет тонко настроить игру под свои предпочтения. Технология работает на видеокартах, выпущенных с 2016-го года.

Что это вообще такое? FidelityFX Super Resolution

Если простыми словами, эта технология позволяет в режиме реального времени масштабировать изображение низкого разрешения до более высокого. Но Nvidia использует для этих целей машинное обучение (нейросети): к каждой игре нужно применять «индивидуальный» подход. Только в июне 2021-го года число игр с поддержкой DLSS достигло 55-ти штук. Совсем недавно DLSS появился в Red Dead Redemption 2, хотя игра вышла на PC в 2019-ом году, а DLSS представили миру в сентябре 2018-го.. О чем все это говорит? Очевидно, разработчикам очень лень заниматься продвижением. 3 года и всего 55 игр. Ну, такое..

Надо признать, FSR намного проще, чем DLSS. Именно поэтому большая часть игровых компаний поддержала FidelityFX Super Resolution. Скринь: в скором времени почти все игры будут выходить с поддержкой FSR с момента релиза.

AMD пошла другим путем: их инженеры разработали универсальный алгоритм с открытым исходным кодом (!). Он создан на базе отраслевых стандартов и работает с интерфейсами DirectX 11, 12 и Vulkan. Это довольно большой список игр. Например, Tomb Raider 2013-го года уже работает на DX11.

В чем же тогда минус FSR? Некоторые игры просто вылетают. Например, Call of Duty: Warzone. Другие запускаются с черным экраном. У третьих значение FPS, наоборот, падает. А у четвертых есть «артефакты». Например, Ведьмак 2: Убийцы королей: у персонажей в «кат-сценах» очень «мыльная» кожа. Морщины, шрамы — все становится замыленным. Это главный минус FSR.

Уточним: во многих тестируемых играх все было хорошо, но в некоторых — очень плохо. Как раз для последних AMD приготовили специнструментарий: мол, хотите, чтобы было «хорошо» — внесите правки в игровой код.

Что у нас получается? FSR поддерживает все игры из коробки, а Nvidia со своим DLSS за 3 года сумела «завести» только 55 игр. Что тебе ближе? — решай сам.

Как из разрешения в 720p получить 1080p или 4K

В любой игре картинка более высокого разрешения, но с менее детализированным миром, будет выглядеть лучше, чем игра с низким разрешением, но выставленными настройками графики на максимум.

1920x1080, настройки графики выставлены на максимум.

1920x1080, настройки графики выставлены на минимум. Не совсем удачный кадр: лампа погасла.

1280x720, настройки графики выставлены на максимум.

FSR и DLSS делают следующее: чем выше разрешение картинки, тем больше нагрузка на видеокарту. И в зависимости от мощности вашего видеоускорителя, ты можешь столкнуться с тормозами. Тогда обычно приходится понижать либо графику, либо разрешение экрана. Игра с разрешением 720p при этом без проблем работает в 30/60 кадров (тормозов нет). Алгоритм запускает игру в 720p и в режиме реального времени масштабирует картинку до 1080p или 4K. Но нагрузка на видеокарту остается приблизительно на таком же уровне, как при игре в разрешении 1280x720. Все «артефакты», которые появляются при увеличении картинки, корректируются за счет того же алгоритма.

Игра запущена в честных 4K, все настройки выставлены на максимум (см. следующий снимок). В среднем выдает 4-6 кадров.

Мой компьютер не справляется с Tomb Raider 2013-го года на таких настройках графики (разрешение 4K).

Та же игра на максимальных настройках графики в разрешении 4K (по факту 720p, а дальше картинку улучшал алгоритм FSR). Но частота кадров поднялась до 25-30 кадров в секунду! Прирост производительности почти в 5 раз.

Никакой заметной разницы невооруженным глазом не видно! В режиме FSR четкость некоторых текстур стала лучше за счет искусственного улучшения картинки. Нагрузка на видеокарту при этом такая же, как при обычном разрешении в 720p.

Если у тебя видеокарта от AMD

Нужно загрузить последнюю версию драйверов Radeon Adrenalin Edition (технология доступна «из коробки» с выпуска версии под номером 21.6.1): https://www.amd.com/ru/support

Здесь можно посмотреть игры, где для корректной работы FSR нужен патч: https://www.amd.com/ru/technologies/radeon-software-fidelityfx-super-resolution

Все просто: качаем патч для игры с официального сайта разработчика. Например, тут доступно обновление для стратегии Anno 1800: https://anno-union.com/union-update-amd-fidelityfx-super-resolution/

Многие игры автоматически получили поддержку FSR (в виде обновления). Если покупать игру в Steam, та же Dota 2 позволяет включить масштабирование прямо из настроек игры.

Просто нужно зайти в настройки графики, найти пункт «FidelityFX Super Resolution» и поставить галочку. Дальнейшая настройка осуществляется через настройки игры.

📌 Если видеокарта от Nvidia, при обновлении игры FSR тоже включается.

Как включить FSR в неподдерживаемых играх и на видеокартах Nvidia

Поскольку у FidelityFX Super Resolution открытый исходный код, разработчики могут выпускать свои собственные программы, основанные на алгоритме от AMD. Первыми подсуетились азиатские программисты: выпустили программу MagPie. У нее тоже открытый исходный код (размещена на GitHub). Уже перевели на английский язык. Может быть, скоро появится локализация и на русском языке. Зачем нужна эта программа? AMD ведь и так убедила многих игровых разработчиков внедрять свою технологию. Все дело в том, что FSR от «производителя» получат только:

новые игры;

старые игры, ставшие популярными соревновательными дисциплинами, по типу Defense Of The Ancients (Dota 2);

игры-«бенчмарки», либо последние игры в популярных сериях, по типу Anno 1800 от Ubisoft (не стоит ждать, что предыдущие части Anno получат обновления FSR)

Необходимо пройти в свойства программы, далее перейти во вкладку «Совместимость» и там выбрать пункт меню «Изменить параметры высокого DPI». Здесь включаем переопределение масштабирования на «Приложение» MagPie.

Игру Tomb Raider, которая использовалась для тестов, никто обновлять под технологию FSR не будет (она вышла в 2013-ом году). Разве что только фанаты. Но, скорее всего, официальный патч для поддержки FidelityFX Super Resolution выйдет исключительно под Shadow of the Tomb Raider. Здесь-то и нужна MagPie.

Твой PC не тянет игру, а FSR под нее еще нет или никогда не будет. Но очень хочется поиграть в нее с хорошей графикой и без тормозов! Все просто: MagPie. Это специальный лаунчер для обработки 3D-графики через алгоритм AMD.

💾 Скачать программу: https://github.com/7Brandyn7/Magpie/releases/

Пошаговая инструкция

1️⃣ Распаковываем содержимое архива по пути.

2️⃣ Исключаем кириллические символы (чтобы в адресе не было папок с русскими буквами).

3️⃣ Проходим в свойства файла «magpie.exe».

4️⃣ Включаем переопределение масштабирования на приложение «MagPie» (см. снимок).

Алгоритм запускается одновременным нажатием на клавиши Alt и F11 (комбинацию горячих клавиш можно изменить).

5️⃣ Запускаем программу.

6️⃣ Выставляем настройки, как на снимке.

7️⃣ Запускаем «трудную» игру.

📌 Алгоритм работает только с играми, поддерживающими DirectX 11 и 12.

8️⃣ Настраиваем графику так, чтобы игра не тормозила.

Понятно, что если игра вызывает «трудности», то это значит, что она тормозит. Нужно выставить настройки графики и разрешение экрана таким образом, чтобы устраивала производительность. Качество графики сейчас второстепенно.

Если разрешение экрана рабочего стола 1080p, 2K или 4K, а игра запущена в 720p, то при нажатии горячих клавиш Alt+F11 игра «перемасштабируется» под разрешение рабочего стола. Следовательно, из 720p получится 1080p и т.д.

Жмем на горячие клавиши и наблюдаем магию..



