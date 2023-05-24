Рассказ про мой первый секс



Алина Петрова



Первый опыт с первым минетом был не лучшим в моей жизни. Благодаря этому, удалось раскрепоститься в сексе и не стесняться парня в постели. Я для себя тогда решила, что хочу первого секса по любви. И вот где-то после нового года в 11 классе я снова влюбилась. Это было вроде как взаимно. Мы познакомились по переписке, потом встретились и практически сразу стали встречаться.

Он был старше меня на пару лет. Мы гуляли, зажимались я даже приезжала к нему домой. Между нами ничего не было. За два месяца отношений девственности я оставалась девственницей. Была взаимная мастурбация и страстные поцелуи. Он, как джентльмен ждал, пока я буду готова. Домой я приходила вся в засосах.

Однажды случайно нашла сайт по ссылке с рубрикой в которой девочки пишут пошлые истории про первый секс, как всё прошло и прочие важные моменты. Благодаря этому чтиву я поняла ключевые моменты и сама уже хотела быстрее лишиться девственности!













Мама, которая до этого еще как-то терпела мои гулянки, начала беситься. «Он тебя не уважает, раз оставляет эти следы», - говорила она мне. А я была влюбленная, бунтующая и мне было плевать на ее слова. Мы много ругались. Думаю, что мама была уверена, что я давно лишилась девственности.

Она упрекала меня в том, что я плохо влияю на младшую сестру, что мне надо думать об учебе, экзаменах и поступлении!





Первый раз у девушки.

Мама сорвала мой первый секс с парнем по любви

Я прогуливала уроки, зависая у своего пацана дома и была готова впервые заняться любовью. Потом он внезапно перестал отвечать мне. Добавил меня в черный список, ничего не объяснив. Оказалось, что мама написала ему в ВКонтакте. Сказала, чтобы перестал меня совращать. Игорь ее послушал и исчез, чтобы не портить наши с мамой отношения.

Я тогда считала, что из-за мамы и ее вмешательства я не трахнулась по любви. Помню, мы тогда жестко поругалась с мамой и я ушла из дома. Жила у бабушки и страдала. Мама вернула меня домой, извинившись за свой поступок. Спустя какое-то время мы уже дружно угорали над тем парнем я даже облегченно выдохнула.

Любви к нему не было. Разве любовь прошла бы так быстро? Мне все это померещилось. Он слабак, который не смог отстоять наши отношения. Значит, у него не было никакой любви. На меня впервые обратил внимание взрослый парень, вот я и повелась. Я даже мысленно благодарила маму за то, что она нас разлучила.

Как прошёл мой первый секс.

Жизнь продолжалась...

Вскоре я начала встречаться с новым парнем. Он тоже был девственником. Старше меня на год. И вообще весь такой нерешительный, не готовый к сексу. Это был первый парень, с которым я сама проявляла инициативу в отношениях. Меня это злило. Я уже была максимально настроена на первый секс, а он ломался.

Мы расстались. За месяц до моего восемнадцатилетия за мной стал бегать другой парень. Взрослый, на тачке, вернувшийся недавно из армии. Сергей был скромный. Проявлял ко мне интерес. Забирал из школы и писал сообщения. Мне он совершенно не нравился, как парень. Я держала его во френдозоне. Это продлилось недолго.

Оставался ровно месяц до 18 лет. Я поняла, что пора! К черту эту любовь, я хочу секса!