Работа в сфере досуга личный опыт



Настя Рыбка



Пожалуй, это сакраментальный вопрос, стабильно волнующий поклонников платной любви и вызывающий бурные дискуссии в кругах феминисток, психологов, поборников морали, tv-деятелей, и прочих небезучастных лиц.

Чего только не услышишь на эту тему из интернетов и даже от бывших коллег... Это изнасилование за деньги! Секс-рабство!





Работа, ломающая судьбы и психику!

Да, действительно для некоторых выбор в сторону порочного бизнеса оказывается фатальным поворотом не туда и я никогда не советовала и не советую приобщаться к нашему цеху из-за известных рисков: от шантажа, острокизма, общественных депривации и слатшейминга до ухудшения психического и физического здоровья, проф. заболеваний, развития зависимостей, возможных эпизодов морального и физического насилия, расцвета множества профдеформаций...

Эта сфера подходит немногим и работать в ней стоит с основательным подходом, избирательностью, осторожностью...

Также сразу замечу, что однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может, потому что уровень удовольствия от секса даже в постоянных отношениях не на коммерческой основе зависит от большого числа факторов:

Настроенме. Усталость. Уровень стресса и тревожности. Согласованность сексуальных действий. Раскрепощённость. Совместимость партнёров на разных уровнях. Прошлый опыт. Качество прелюдии. Уровень близости и доверия.

Если же мы говорим о работе в эскорте, то здесь ещё больше значимых факторов, поскольку интим услуги требуют большой психоэмоциональной и физической отдачи, выдержки, терпения, эмоционального интеллекта.

Среди них:

уровень психической лабильности, отношение к сексу и отношения с сексом, мотивации в бизнесе, режим работы (поток или по настроеньицу), характер уже полученных психотравм до ремесла наличие/отсутствие расстройств личности. избирательность при выборе визитёров ценовая категория девы.

В первых двух частях я расскажу подробно о факторах, влияющих на способность искренне получать удовольствие с клинами, в целом, а в третьей отдельно про себя, свои отношения с древнейшей и подведу итог этой серии публикаций.





Работа в сфере досуга для девушек без комплексов

Широкие взгляды, безоценочное гибкое восприятие себя, секса, мира продажной любви и подразмытые границы "хорошо", "плохо" даруют способность избежать самобичевания и крамольных мыслей о тленности бытия на фейском поприще, принять свой выбор и получать максимально возможное удовольствие в моменты интимного общения с поощрением.

Наряду с этим, девы, которых воспитывали в категориях "поруганной женской чести", сверхценности целомудрия, стыда за телесность и подавления сексуальности, попадая в проститэ из-за конфликта со стыдом или от жизненной неустроенности и финансовых передряг, попеременно ненавидят то себя, то мужичков, то саму жизнь, но продолжают "жрать кактус".

Для этих женщин без должной работы над собой, путь к удовольствию от секса закрыт, как можно догадаться, не только с клиентами, но в нашем цеху их ждут особенно гипертрофированные страдания.

Психическая устойчивость.

Девам с тонкой душевной организацией, лабильной психикой и уже изрядно расшатанными нервишками нежелательно фействовать, а если и начинать, то придерживаться демократичного трудового режима или рассматривать промысел не в качестве основного и единственного источника дохода, а как хобби или подработку...

По злой иронии, именно такие девушки чаще и оказываются на панели (в силу накопленного травматического опыта, ведь травма подталкивает психику на поиск моделирования экстремальных ситуаций с целью повторного отыгрыша, но с другим исходом).

А исход обычно остаётся неизменным, т.к. травматики ретравмируются вновь, притягивая на свои неотработанные драмы тех, кто способен снова ударить по больным местам, поскольку ситуации и люди приманиваются со схожими чертами, как при обстоятельствах первичного травматического эпизода.

Работа в досуге удовольствие или нагрузка

​Мотивации, приводящие в профессию. Деньги в качестве основной и долгосрочной мотивации являются недостаточными.

Все сторожилы бизнеса, утверждающие будто сосут исключительно ради бабок, обманывают других, себя или не могут отрефлексировать свои более мощные мотивы в сфере.

Если это единственный мотив, то клинам не стоит рассчитывать на сколь угодное сладострастие, к тому же, такой расклад грозит фее не "по призванию" выгоранием, зависимостями, депрессией со всеми вытекающими.

Самоутверждение - более мощный мотив.

Девушки, не дополучившие внимания, любви, эмоций от родителей и прошлых бойфрендов могут восполнять этот вакуум хотя бы таким оригинальным способом.

Обычно они очень хотят понравится, запомниться, "выслужиться", а такое угодничество отлично монетизируется и поощряется комплиментами, восторженными отзывами, подарками от благодарных визитёров.

Когда дева в этом буквально "купается", она может чувствовать себя комфортно и не ощущать соприкосновения со своими одиночеством, болью и детской травмой, поэтому из благодарности к мужчинам за приглушение страданий, такая простя может трахаться каждый раз буквально, как в последний и наслаждаться происходящим.





Разрешение конфликта со стыдом - мотив, засасывающий надолго.

Об этом мы уже йисчерпывающе поговорили. Мужененависничество из-за конфликта с отцовской фигурой или из-за отсутствия таковой - тоже мощно якорит и держит в промысле, т.к. девушки остервенело пытаются "нагадить" и отомстить холодному/жестокому/непутёвому бате через других носителей одного с ним гендера, нарушая прежние запреты, пускаясь, само собой, во все тяжкие.

Вариант 1: можно "отрабатывать" травму психологического и физического абьюза, не особенно разборчиво подходя к выбору гостей, которые будут устраивать уже знакомые и привычные гадостные ситуации и выпады: пьяные выходки, унижения, хамство, грубость, рукоприкладство, нарушения личностных границ и т.д.

Всё это феерическому экстазу не способствует, а напоминает зарисовку "в постели с врагом", углубляя травматические переживания.

Вариант 2: травма, нанесённая отцом/его отсутствием выходящая в сексуально-финансовую эксплуатацию мужчин, может приносить неподдельные оргазмы и искреннее порочное удовольствие.

Адреналиновая зависимость даёт прочную завязку на фействе и возможности для настоящего восторга от секса с клиентами.

Режим работы и избирательность в выборе контингента, оказываемых услуг и т.д. Существует колоссальная разница между тем, чтобы работать в любое время дня и ночи, засыпая с включённым телефоном и вальяжным режимом, при котором фея встречается по настроению, а не потому что "надо".

Это "надо" очень дестабилизирует психику, заставляя проклинать всё вокруг, в том числе, собственную алчность, мужчин, секс. На смену первичному энтузиазму от подсчёта купюр, приходят выгорание, усталость, отвращение к мужскому полу и самой себе.

Также, если дева лепит услуги, которые ей оказывать не хочется, дабы увеличить число клиентов и не особенно избирательна в их выборе, работается ей кисло.

https://komsomolka.work/ru/moscow/

Отработка психотравмы.

Эти мотивы самые затягивающие. Тут и классика жанра в виде нарциссической травмы, конфликт с отцовской фигурой, обозначенный выше, изнасилование, психологическое насилие. Сексуальная конституция/прошлый сексуальный опыт/отношения с телесностью и сексуальностью.

Сексуально-раскрепощённая женщина с сильным либидо, относящаяся к сексу без лишних сентементов, как к удовольствию, приключению, разрядке (почти что по-мужски), нуждается в частом и разноплановом удовлетворении своих аппетитов.

Если отринуть общественное табу для женщин на секс с разными партнёрами, то в наших рядах бы изрядно пополнилось, а также в рядах развратниц, не выставляющих счёта.

Для такой женщины погружённость в мир секса, экспериментов и новых чувственных опытов - нечто неотвратимое: хоть с деньгами, хоть без.

Но для женщин холодных/зажатых/имеющих проблемы с расслаблением в интимной обстановке, принятием своего тела и т.д., фейство - та ещё пытка.

Работа в сфере досуга кайф или пытка?

Как я уже обозначила в первых двух частях, вопросец комплексный, тонкий: гарантированный кайф для обоих участников секс-сделки обусловлен большой совокупностью составляющих.

Сейчас же хочу рассказать о себе и своих личных рецептах, как не превратить секс в нечто рутинно театральное или иными словами в унылую трудовую повинность, поддерживая высокий уровень желания, оргазмичности и неистребимой тяги к мужчинам.

Начну с того, что моя одержимость сексом и околосексуальными темами, являлась всегда для меня естественной и важной частью самоидентификации и значимым жизненным аспектом.

Сладострастие придавало мне воодушевления в дни грусти, укрепляло веру в себя из-за энергетической подпитки, отвлекало от любых проблем. Оно являлось и является самым желанным из всех моих гедонистических стремлений.

Принимая решение войти в секс-профессию, я зареклась, что не позволю затрахаться себе до такой степени, чтобы всё скатилось к бездушной отработке. "Ты - одарённая женщина, счастливая, редкая! Течёшь водопадом, инициативная, не стесняешься своего тела, кончаешь многократно и по-разному.

Вот же кому-то повезёт" - рассуждал мой любовник, с которым у нас была разница в 13 лет.

Мне тогда было 17, но я уже приобретала черты идеального сексуального оружия: постоянно озабоченная, не боящаяся экспериментов, только начинавшая открывать силу собственной сексуальности.





Это был первый опытный мужчина, с которым я вступила в долгосрочные интимные отношения и который пытливо хотел раскрыть мой чувственный потенциал, а я сама только этого и ждала.

Сверстники скорострелили, делали часто что-то невпопад, пытались показать себя мачо, что угрубляло их технику...

До его слов я не могла однозначно удостовериться, что я какая-то по-настоящему особенная или исключительная в этом плане.

У меня ещё роились мысли: "а у других разве не так?" Я чувствовала, что эта сфера для меня сверхважная и что я её так играючи и естественно постигаю по большей части, природно и инстинктивно, потому что родилась чуткой, наблюдательной, восприимчивой со злоебучим темпераментом вдовесок...

Но даже с моими данными, отлично вписывающимися в куртизанскую стезю, вполне реально задушить в себе всю страсть, если работать бездумно и относиться к себе, как к секс-кукле.

Как же я избегаю профдеформаций

Подстёгивание либидо. Я стимулирую своё и без того мощное либидо спортом, мастурбацией, регулярной покупкой нового эротического белья; работаю над своим настроем и ресурсным психологическим состоянием, что придаёт мне большей уверенности, спокойствия и стимулирует подъём сексуальной энергии. Не встречаюсь "без аппетита".

Если я не очень хорошо себя чувствую, у меня нет настроения на флирт, секс и встречи, то я не насилую себя. И не довожу до таких ситуаций, чтобы мне пришлось заставлять себя сексоваться при нежелании из-за острой финансовой необходимости и потому что "надо".

Иначе такое "надо" немногим бы отличалось от механического исполнения супружеского долга.

Также я не заявляю в анкетах даже с доплатой секс-практики, которые мне не нравятся, не вдохновляют или я считаю их небезопасными. Не рискую. Если мне кажется, что пациент звонит мутный и мы вряд ли приятно проведём время, продолжения банкета не последует.





А если я чувствую опасения по поводу своей безопасности, то тем более. Атмосфера напряжённости и тревоги не способствует качественному сексу, а на другой я не настроена даже, если он коммерческий.

Также я избегаю незащищённых контактов слизистых и от этого спокойно себя чувствую, не сожалея об упущенных состояниях на минетах без чехла. Не жадничаю. Работа в сфере досуга требует повышенной психоэмоциональной и физической вовлечённости, поэтому переработка ведёт и к ущербу качеству, и к притуплению чувств, а это уже путь к диссоциациям и другим психологическим проблемам.

Умеренность и баланс позволяют мне не заваливаться в выгорание, мужененавистничество, самобичевание, экзистенциальные кризисы и прочие типичные проституцкие издержки и аффекты.