Работа для девушек в МосквеКира Майер
Мы — эскорт агентство с многолетним опытом. На постоянной основе нам требуются девушки на работу в досуге. Не посредники. Нам доверяют многие успешные модели.
Предлагаем следующие условия сотрудничества:
- Доход и расход 50 на 50%.
- Кредитование билета.
- Встречаем на вокзале/аэропорту.
- Обеспечим проживанием в апартаментах.
- Ежедневная выплата денег.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Возраст 18-35 лет.
- Приятные внешние данные.
- Адекватность.
- Общительность.
- Можно без опыта работы и образования АС И МБР (желательно).
- Блондинки особое предложение.
Главное требование — желание зарабатывать. Всё остальное мы Вам обеспечим, в том числе 100% безопасность и конфиденциальность.
Заработок от 100 до 300$ в час.
Если тебя заинтересовало наше предложение или есть вопросы, напиши мне прямо сейчас!
Проверенные вакансии для девушек в Москве
Заполни анкету:
- имя;
- возраст;
- рост;
- вес;
- фото (селфи и в полный рост);
Если вы нам подходите мы отправим вам условия и свяжемся в течение нескольких минут.
Контактная информация:
Telegram.@kira_zzz
Телефон: +7 (985) 713-10-21
P.S
Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве в сфере досуга может быть лишь при одном важном условии: сотрудничестве с проверенным агентством. Противном случае молодых женщин может ожидать огромное разочарование. Всем девушкам ищущим работу в столице без опыта и без образования рекомендую обязательно прочитать эту статью, в которой изложены две истории девочек. На их примере поймёте на столько ВАЖНО внимательно относится при выборе работодателя к его репутации.
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