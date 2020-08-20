Работа для девушек в Москве



Кира Майер



Мы — эскорт агентство с многолетним опытом. На постоянной основе нам требуются девушки на работу в досуге. Не посредники. Нам доверяют многие успешные модели.

Работа в Москве для девушек

Предлагаем следующие условия сотрудничества:

Доход и расход 50 на 50%.

Кредитование билета.

Встречаем на вокзале/аэропорту.

Обеспечим проживанием в апартаментах.

Ежедневная выплата денег.

ТРЕБОВАНИЯ:

Возраст 18-35 лет.

Приятные внешние данные.

Адекватность.

Общительность.

Можно без опыта работы и образования АС И МБР (желательно).

Блондинки особое предложение.

Главное требование — желание зарабатывать. Всё остальное мы Вам обеспечим, в том числе 100% безопасность и конфиденциальность.

Заработок от 100 до 300$ в час.

Если тебя заинтересовало наше предложение или есть вопросы, напиши мне прямо сейчас!

Москва, панорамный вид.

Проверенные вакансии для девушек в Москве

Заполни анкету:

имя;

возраст;

рост;

вес;

фото (селфи и в полный рост);

Если вы нам подходите мы отправим вам условия и свяжемся в течение нескольких минут.

Контактная информация:

Telegram.@kira_zzz

Телефон: +7 (985) 713-10-21

P.S

Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве в сфере досуга может быть лишь при одном важном условии: сотрудничестве с проверенным агентством. Противном случае молодых женщин может ожидать огромное разочарование. Всем девушкам ищущим работу в столице без опыта и без образования рекомендую обязательно прочитать эту статью, в которой изложены две истории девочек. На их примере поймёте на столько ВАЖНО внимательно относится при выборе работодателя к его репутации.

#Россия #Москва