Работа для девушек в Краснодаре



Александр Великий



Предлагается высокооплачиваемая работа для девушек Краснодаре, без ложной романтизации - не самая простая или изысканная. Как заявляют многие пациенты в подобного рода объявлениях.

КРАСНОДАР, АНАПА, НОВОРОССИЙСК. Условия как у всех +/- : безопасность, конфиденциальность,охрана,тревожная кнопка (это основополагающие моменты, алло!) далее по стандарту, а не "самые лучшие в регионе" бла-бла-бла...

Вариативная ценовая политика

Чай/Допы ваши в полном размере

Наработанная клиентская база

Действенная рекламная кампания

Обсуждаемый и гибкий график

Коллектив не всегда дружный и приветливый( Ну а как вы хотели? Конкуренция как-бы! Да и где любят новеньких?).

Руководство -лояльное , но есть персонажи которые даже его умудряются вывести из себя, насылая на всех локальный апокалипсис. Но и в этом случае дипломатия в тандеме с конструктивизмом заставляет всех снова любить, ценить и даже уважать друг друга.

Действительно, все разногласия обсуждаются и как следствие решаются в аргументированном диалоге в уютной дружеской обстановке (прям как на собраниях анонимных алкоголиков).

Мы ждём вас при условии что вам есть 18 и вы не похожи на Фредди Крюгера. При приеме на работу: адекватность- будет вашим козырем в рукаве,ну или где вы там их прячете.

Еще не передумали? Пишите! Уже в индивидуальном порядке попытаюсь вас отговорить. Как видите, подход к работе у нас не совсем стандартный(как и в написании объявлений), но современные проблемы требуют современных решений.

"И вдруг нам становится страшно что-то менять" В.Цой©

НАМ НЕ СТРАШНО, мир изменился мы меняемся вместе с ним.

WhatsApp: +79886202245 Telegram @LustCity23

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