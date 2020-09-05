Поза 68 в камасутре, как получить максимум удовольствие в сексе



Анфиса Чехова



Всем знакома классика орального секса — поза 69. Но я вам расскажу кое-что поинтересней. Многие люди делятся, что в позе 69 им трудно сосредоточиться на собственном удовольствии. Потому что нужно удовлетворять партнера. А вот в позиции 68 вы можете полностью сконцентрироваться на себе.

Кстати, вероятность получить оргазм в этой позе — практически 100%, и для тигров, и для кошечек.

Как принять позу 68?

Партнер лежит на спине и кладет подушку под голову. Женщина садится на него лицом к нему и широко расставляет ноги, как в позе «наездница»Теперь она скользит вперед так, чтобы партнер мог коснуться ее половых органов своим ртом и удовлетворять ее.

Затем женщина откидывается назад и ложится на живот своего партнера. Голова лежит на его бедрах. Пока он удовлетворяет ее орально, она может полностью сосредоточиться на своем возбуждении и наслаждаться стимулирующими ласками.





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Преимущества позы 68

Она подходит и тем женщинам, кто предпочитает доминировать во время секса, и тем, кто любит «демократию» или подчинение. В этой позе сверху может быть как партнёр, так и партнерша.

Проще для исполнения, конечно, если сверху лёгкая грациозная кошечка, а не сто килограммовый альфа. И я, как женщина, считаю, что поза 68 создана для нас.

Партнёрше, если она сверху, не нужно ничего делать, она может расслабиться и погрузиться в свои ощущения. Как раз то, что нужно для достижения оргазма. Например, при фейсситтинге нужно постоянно напрягать ноги.

А в позе 68 все части тела расслаблены. Кроме того, мужчина может ласкать дополнительно руками, потому что в этом положении они свободны.

Уроки от Анжелики для утех в этой позиции

Для куннилингуса:

Используйте руки, исследуйте тело партнёрши, крепко удерживайте ее, ласкайте, мните, похлопывайте.

Возьмите вибратор, поводите им по клитору и соскам.

Зеркальный потолок даст вам плюс 100 к ощущениям в этой позе

Для минета:

Мужчине, который находится сверху, лучше опереться на локти, чтобы ненароком не раздавить подругу.

«Альтруистка» может уделить особое внимание мошонке и сделать партнёру массаж яичек. Учтите, это может быть щекотно.

Руками гладьте вокруг гениталий, внутреннюю поверхность бёдер, живот, и даже щиколотки (некоторые мужчины сходят от этого с ума).

Для анилингуса.

Поза 68 идеально подходит для анилингуса — стимуляции ануса языком и губами. Начните с простых приёмов: круговых движений языком вокруг анального отверстия. Затем можно пройтись вверх‐вниз и даже попробовать мягко засунуть кончик языка внутрь.

Это блюдо должно быть завершающим в вашем сексуальном пиршестве.

Если перейти после римминга к куннилингусу или минету, есть риск занести на пенис или во влагалище вредные бактерии из анального отверстия.

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5 советов для профессионального исполнения

Всё получается идеально и красиво, если партнеры примерно одного роста. И ещё здорово учитывать комплекцию: тот, кто большой располагается снизу, а маленький — сверху. Эта поза хороша для предварительных ласк, особенно как разогрев перед анальным сексом. А также как завершение банкета, после того как один из партнеров кончит. Не забывайте про зрительный контакт. Перед тем, как принять окончательную расслабленную позу — посмотрите друг на друга. Используйте ароматизированную съедобную смазку. Она добавляет 100 очков к оральному сексу. Эта поза еще хороша тем, что выйти из нее можно как угодно: можно трансформировать ситуацию в позу наездницы или сесть партнёру на лицо.

В завершении хочу подвести итог. Если следовать перечисленным выше рекомендациям ты получишь небывалое удовольствие. Именно в этом исполнении поза 68 в сексе подарит потрясающие чувства которые будешь помнить всегда!

Все что требуется от тебя это выполнить эти очень простые советы чтобы провести потрясающий интимный досуг.

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