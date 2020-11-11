Почему важно сосать член парню, история из личного опыта



Лариса Орлова



В этот раз хочу поделится историей которая произошла недавно со мной. Прочитав этот рассказ, все поймут на столько любят минет мужчины. И почему каждая должна уметь без стеснений сосать член парню. Так же, в последнем абзаце поделюсь ссылкой на эффектную инструкцию как брать в рот лучше всех. Данное руководство проверено на собственном опыте, и должна признаться это наиболее классная техника минета.

Помните, писала про то, как пила винишко с одним молодым человеком, а трахаться предлагала в этот момент другому. Так вот, тот, с кем пила винишко, это был Роман. Прикольный, с юмором, интересный собеседник. Тоже женатый и тоже состоявшийся.

Когда мужчина после 30-35 лет не имеет нормального дохода, имхо, это плохо в России.

Как классно отсосать член парню

В очередной раз убедилась как важно уметь сосать член мужчине

- Зачем тебе любовница?

Я это у всех спрашиваю, нужно понять мотивацию и степень крепости имеющихся отношений. Мне одиночки не нужны, есть риск влюблённости, перехода границ и вторжения в мою жизни. В идеале жена разделяет походы налево, чтоб без страха спалиться. Но такого я ещё не встречала. Чаще просто не знает или делает вид, что не знает.

- Секс с женой не устраивает. Она не делает минет. Хочу разнообразия, хочу жесткого секса с доминированием, хочу, чтоб любовница сосала член как последняя шлюха.

Бедный, - думаю, -как же так? Девки, надо минет делать своим мужьям! Вот прям настроиться, проработать свои ограничения на эту тему и делать. Иначе что? Иначе поиск компенсации.

Помню, у подруги был любовник женатый. Долго они встречались. Отдыхали вместе, его знала ее семья. А у него двое детей и молодая симпатичная жена. Чего понесло налево? Жена минет не делала. Никогда. Противно ей, понимаешь. Ну как может быть противно делать приятно любимому человеку и любить его целиком, все части тела?





Красотка сосет два члена

Вернёмся к Роману

Вышли из ресторана, он предложил поехать в отель.

— Когда проверялся последний раз у венеролога? - спросила я.

—Никогда, -говорит.

Я: справку сделаешь, тогда и поговорим Целуемся, уезжаю домой.

Через 3 дня скидывает справку. Здоров Ок, давай продолжим. Пишет мне через несколько дней, предлагает встречу в отеле. А у меня критические дни. Не могу, говорю, давай через неделю.

Ну давай хоть минет?

Я: ну пиши в пятницу вечером, если настроение у меня будет. В пятницу встречаюсь с подругами, гламурненько пьём коктейли, танцуем в одном из самых тусовочных мест города.

Пишет: приезжай в отель

Я: ты сюда приезжай.

Проходит минут 40, он приезжает, через весь город тащился. Забронировал отель прям рядом с клубом. Выхожу, идём в отель. Просят паспорт, а у меня нет, только права. Паспорт не входит в микросумку. У него тоже нет, тоже только права. На ресепшн отказывают нам в заселении.

Он: подожди тут, сейчас я решу, куда поедем. И отходит в туалет.





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Вместо того чтобы отсосать член, обломала любовника

У меня в голове мысль: пора валить! Вызываю такси, прыгаю в него и уезжаю домой.

Пишу ему: извини, не могу. Гормоны и все такое. Звонит, офигевший. Извиняюсь, уехала. Ещё раз пишу извинения. И уезжаю из города на 2 недели.

Через неделю пишет: как дела?

- Я думала, ты обиделся, не напишешь больше.

— Да чего на тебя обижаться, ты красивая. А красивые с характером.

В аэропорту встречает, возвращаюсь из своей поездки. Я решила расставить точки над i. И прошу просто встретить меня и отвезти домой. Если ты хочешь перевести это все в договорную форму типа ты мне минет- я тебе такси, то мне это не нравится. Если что, деньги на такси у меня есть. Я отдамся тебе тогда, когда почувствую непреодолимое желание к этому. Вроде устраивает.

Встретил в аэропорту. Едем Ты стала ещё красивей,- говорит. И руку кладёт на ногу мне. Гладит все выше и выше. Я ему тем же отвечаю. Но через джинсы сложно доставить удовольствие. Но я чувствую его стояк под рукой.





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-Видишь, как рад тебя видеть. Едем. Пробка, объезжаем через другой район. -Хочу тебя поцеловать, -говорит.

- Только не на ходу! Сворачивает с дороги на парковку возле какого-то строительного ТЦ. Паркуется подальше от других машин. Начинаем целоваться, расстегиваю ему ширинку.

— Пойдём назад?

Перелезли. Сзади хоть стёкла тонированные, не так бросается в глаза.

Я делаю минет. У него отличный размер пениса! Он быстро выпускает мне в рот порцию спермы. И явно готов продолжать.

Я снимаю колготки и трусики, остаюсь в платье-свитере на голое тело. Возбуждена уже до предела, крыша едет. Презерватив. Сажусь сверху Потрясающе!

Сильно в машине не поскачешь, но движений мне хватает, чтобы получить самые сильные ощущения.





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Скоро стало очень жарко, хотели приоткрыть окна, но заметили зрителей. Пришлось остановиться отдышаться. Он кончил ещё раз в процессе, и последний раз мне в рот. А я приберегла оргазм для мужа, который ждал меня дома после недельного отсутствия. Там все тоже было феерично.

Вывод: дорогие девочки если хотите чтобы любимый не изменял, Вы должны его во всем удовлетворить! В том числе должны с радостью делать потрясающий минет. Если не умеете, можно за пару дней научится сосать член парню следуя этому руководству составленное ведущими экспертами в орального секса. Научитесь как правильно делать минет и у вас будет самая крепкая семья которая будет приносить только радость и счастье!

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