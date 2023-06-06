Перый секс втроем МЖМ жены с мужем



Алена Иванова



Зовут нас Андрей и Настя. Познакомился со своей будущей женой в 19 лет, она была старше меня на 2 года. Устроена я тогда в одной известной фастфуд-работе, а она там уже была кассиром.

Опишите ее вам, что бы вы сделали, как она выглядит.

Рост 158 каштановые волосы, карие глаза. Занималась высокой атлетикой, а конкретно бегом, от этого у нее была сочная упругая попка, и обалденные ножки, грудь была на грани уразмера. Она никогда не была тощей, и это мне всегда нравилось, всегда было за то, что захватила и погубила ее, при этом она не была полной, в среднем килограмм 53-55.

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Очень скоро наше общение и флирт перетекли в отношения. И когда мы начали встречаться, она призналась, что до сих пор девственница. Она была деревенского воспитания, консервативна мало что знала о сексе. Говорила, что весь ее сексуальный опыт сводился лишь к тому, что она 2 раза делала минет сознательно бывшим.

Я ее, естественно, раскрепостил, всему научил, приучил ее в постели давать во все места. Она же в сексуальном отношении получает огромное удовольствие и за один сексуальный опыт испытывает оргазм раз в 5.

Как всё начиналось

Наши отношения развивались, мы поженились, секс был всегда улётным. Потом была беременность, роды, запрет на перерыв в сексе. Именно тогда я начал активно бороздить просторы порносайтов, и часто наткнулся на порно на тему сексвайф/жена шлюха.

Когда я начала моделировать свою жену на эти ситуации, предсказывать ее с другими, как ее кто то ебет у меня на глазах и т.д. Меня накрыло жутким возбуждением и немыслимыми оргазмами. После открытия для себя этой темы, я дрочил только на эту фантазию.

Постепенно после родов мы начали заниматься сексом, но жена была уже не так активна, и секс в целом был достаточно скучен.

Зная ее воспитание, я очень долго решался поговорить с ней о своих фантазиях, прекрасно понимая, что она воспримет это в штыки и записала меня в ненормальные извращения.

С этими мыслями я ходил пол года, пока в один из наших вечеров не решился поговорить с ней.

Поделился фантазиями

Когда я рассказал что я последнее время часто представляю как я её трахаю ещё с кем то, она как я и думал была мягко говоря в шоке, но она была девочкой покладистой и в сексе всегда старалась сделать то что мне приятно, поэтому она согласилась подыгрывать мне в моих фантазиях во время нашего секса.

С этого момента мы постоянно обсуждали разные ситуация, как её ебет незнакомый мужчина где нибудь в подъезде, а я стою рядом и смотрю. Или как я вместе с кем нибудь трахаю её в рот и киску, и мы заливаем её спермой.

Параллельно я разговаривал с ней и технично подводил её к сексу с другим. Рассуждая о том что она девственница и что рано или поздно ей захочется попробовать с другим, и что многие пары расстаются из-за случайного секса на стороне, так зачем.же трахаться тайно, если можно вместе попробовать такой формат.

По началу она конечно была категорична и для нее это была просто дикость. Она говорила, что любит только меня, и хочет только меня, и что я вообще все это затеваю только для того что бы потом после мжм, позвать какую нибудь девушку и так сказать "легально" С ней переспать.

Но время шло, наши фантазии, становились все откровенней, разнообразней и я заметил что моя жена более активно участвует в них, её начала заводить мысль о двух членах, и где то примерно через год таких разговоров, она призналась что ей уже такие мысли её кажутся чем то диким и что она в целом уже готова была бы попробовать такое.

Идея замутить секс втроём с женой и другом

После таких заявлений я понял что нужно действовать. На тот момент нашему сыну уже было где-то года 2. Он занимал все наше время, но как то в гости приехала теща. Я тогда договорился встретиться с другом. Мы сидели у него в машине, он тогда был уже в разводе, звали его Паша, я знал его ещё со школы, в общей сложности мы были знакомы лет 10.

Мы разговаривали на разные темы, пока я не свел разговор к сексу втроём, он говорил что у него такого никогда не было но он хотел бы попробовать, тогда я его на прямую спросил хотел бы он быть у нас третьим, естественно он был согласен, к тому же моя супруга всегда была сексуальной внешности, и я знал что она нравилась многим моим друзьям. Мы поехали ко мне домой, по пути я позвонил жене и у нас состоялся такой разговор:

— привет что делаешь?

— дома сижу с мамой болтаю, а ты?

— еду к нам домой с Пашей, угадай что сегодня за день?

Она не понимая спросила?

— и что же за день?

— сегодня день когда наши фантазии воплотятся в реальность, поэтому иди в душ приводи себя в порядок и когда мы подъедем я позвоню тебе, выйдешь к нам в машину.

По тишине на другом конце я понял что она была в шоке, взволнована и естественно была не готова к такому. Она запинаясь сказала

— Малыш а ты уверен? Мне страшно.

Я сказал что бы была готова через 30 минут. Подъехав к моему дому, мы запарковались по соседству в гаражах. Там было тихо, и никакой случайный прохожий нас заметить не мог бы. Я позвонил своей сказал что бы одела какой нибудь сексуальный наряд и выходила, а сам пошел к подъезду её встречать. Когда она вышла и я увидел её, мой член сразу начал активное движение в трусах.

Наша встреча

Она была одета в кружевной боди костюм, сквозь который было видно её соски, короткая юбка елк прикрывала её попку, а на ногах были белые гетры как у школьницы и кеды. Две косички, ярко красные губы и большие квадратные очки завершали образ школьницы шлюшки. Я обнял её и ощутил как она от страха вся дрожит, я сказал ей что все будет в порядке и что бы она не переживала и мы пошли в машину.

В это время Паша разобрал заднее сиденье постелил какое то покрывало и уже ждал нас.

Когда мы сели в машину моя робко поздаровалась с пашей села на импровизированную кровать и стесняясь прижалась ко мне.

Видно было что никто из нас не знал что делать дальше и как начать, тогда я задрал ей юбку повыше оголив её попку, показал Паше и спросил

— нравится?

он пожирая её задницу взгялдом, облизываясь сказал

— конечно.

Тогда я повернул её рачком к паше и жестом показал ему что он может трогать её задницу. Он начал мять её попку, а я стоял сбоку и смотрел на это. Мой член просто разрывался изнутри от увиденного, паша постепенно начал гладить ей между ног. А я сжимал её сиськи. Паша стянул с нее юбку, одной рукой трогая её за киску а другой сжимая свой член через одежду.

Долгожданный секс МЖМ с женой

Я повернул Настю, она стояла на выпрямленных коленках, а паша сидел на против нее облокотившись спиной на дверь машины, я же сел рядом с ним и мы вместе смотрели на мою сексуальную жену.

Видно было что Настя стесняется, но её происходящее возбуждает. Тогла я сказал ей

— Покажи нам свои сиськи.

Она стянула верх своего бодика, оголив перед нам свою грудь и начала сжимать свои соски. Я подозвал её ближе и усадил её между нами. Мы вдвоем начали с двух лапать её сиськи, от чего она постанывала и возбуждалась. Паша спустил штаны и достал член который во всю уже ждал когда его начнут использовать по назначению.

Его член был примерно такой же как у меня, примерно 17 см. Я видел с каким интересом настя смотрела на него, потом медленно взяла его член в руку и начала дрочить. От зрелища как твоя жена дрочит чужой член, я испытывал ранее ещё не знакомые эмоции и ощущения.





Настя дрочила ему и смотря мне в галаза спросила у меня.

— хочешь я ему отсосу

Я не в силах выдавить из себя ответ, задыхаясь от возбуждения, просто махнул головой в знак согласия. Тогда она наклонилась и медленно опустилась своим ротик на его член. Облазывая сначала его головку, она начала брать глубже и глубже его в рот, смотря в глаза Паше.

Ебем жену с другом

Я не в силах сдерживаться больше встал на коленки сзади нее, растегнул её боди, начал членом водить ей по киске. Как же я удивился почувствовав что она вся уже мокрая и буквально течет. Она начала постанывать, с членом во рту, я же смазал пару раз свой член об её киску и вошёл в неё.

Я начал трахать её с бешеной силой, вгоняя член по самые яйца, от такого траха она забыла о члене перед собой и с закрытыми глазами стонала от удовольствия. Тогда паша встал на колени перед её лицом, взял её за волосы и начал трахать её в рот.

Я повернул голову и увидел в зеркале всю картину. Моя жена как последняя шлюха, стояла раком и принимала члены с двух сторон. От увиденного я чуть не кончил в нее, но все таки решив продлить удовольствие достал член.

Стянув бодик с моей жены и оставив на ней только гетры и кеды, я наслаждался происходящим. В свою очередь Паша то ли перенерничав, то ли перевозбудившись, не мог привести свой член в боевую готовность.

Я сидел и смотрел как Настя безуспешно сосала ему пытаясь его поднять. Спустя минут 5 таких попыток она повернулась ко мне и сказала.

— видимо паша стесняется тебя, может ты выйдешь и подождешь.

Выйдя из машины я наблюдал, как моя уже шлюха жена раскинув ноги в разные стороны наслаждается куни который делает паша, я стоял на улице одной рукой сжимая член и наблюдал как моя жена кончает пока посторонний мужик лижет ей киску.

Жаркий МЖМ с женой

После нескольких оргазмов, паша встал на колени перед лицом моей жены и начал вгонять свой член по самые яйца в её рот, видимо отсутствие меня сказалось, так как я увидел что его член начал вставать.





Мой член тоже готов был извергнуться спермой, но я сдерживал себя, откладывая этот момент.

Я видел как была возбуждена Настя, она смотрела в глаза Паши пока он трахал её в рот, когда он достал член, она что то сказала ему, что я не услышал, но понял что она попросила его трахнуть её. Она лёжа на спине, раздвинула ноги, он встав на коленки между её ног, несколько раз удар л членом по её киске, затем медленно вошёл в нее.

Тот момент когда член другого мужика вошёл в мою жену, отпечатался в моей памяти навсегда. Происходящее было на столько не реальным, что мозг разрывался на части от возбуждения, а члену достаточно было одного прикосновения что бы начать кончать.

Жена трахнется втроём при муже

Я не мог поверить своим глазам, в киску моей жены входит чужой член, от которого она стонет и кончает как последняя шлюха. Он трахал её одной рукой сжимая её сиськи, другой держа её бёдра. Она извивалась под ним и стонала совсем позабыв что где то рядом её муж смотрит на это.

Спустя минут 10 наблюдений за тем как мой друг ебет мою жену, я открыл дверь и залез внутрь, пока моя жена стонала и кончала от чужого члена, я не в силах больше сдерживать себя начал кончать ей на лицо, Паша от увиденного, не смог сдержаться и достав член начал кончать моей жене на живот и сиськи, часть спермы долетела ей до лица.

Я стоял рядом со своей обкончанной женой задыхаясь от, возбуждения и оргазма. Прямо передо мной лежала, часто вдыхая моя любимая девочка, вся в сперме, её киска была мокрая и красная, она в первые принимала два члена за вечер. Она выглядела как дешевая шлюха.





Отдышавшись мы начали одеваться.

Мы попрощались с Пашей и пошли домой. Придя домой я трахал её до самого утра. И следующие недели 2 от одних только воспоминаний о произошедшем мой член моментально вставал ощутил как она от страха вся дрожит, я сказал ей что все будет в порядке и что бы она не переживала и мы пошли в машину.

Секс МЖМ с женой на заднем сиденье машины

В это время Паша разобрал заднее сиденье постелил какое то покрывало и уже ждал нас.

Когда мы сели в машину моя робко поздаровалась с пашей села на импровизированную кровать и стесняясь прижалась ко мне.

Видно было что никто из нас не знал что делать дальше и как начать, тогда я задрал ей юбку повыше оголив её попку, показал Паше и спросил

— нравится?

он пожирая её задницу взгялдом, облизываясь сказал

— конечно.

Тогда я повернул её рачком к паше и жестом показал ему что он может трогать её задницу. Он начал мять её попку, а я стоял сбоку и смотрел на это. Мой член просто разрывался изнутри от увиденного, паша постепенно начал гладить ей между ног. А я сжимал её сиськи. Паша стянул с нее юбку, одной рукой трогая её за киску а другой сжимая свой член через одежду.

Я повернул Настю, она стояла на выпрямленных коленках, а паша сидел на против нее облокотившись спиной на дверь машины, я же сел рядом с ним и мы вместе смотрели на мою сексуальную жену.

Видно было что Настя стесняется, но её происходящее возбуждает. Тогла я сказал ей

— Покажи нам свои сиськи.

Она стянула верх своего бодика, оголив перед нам свою грудь и начала сжимать свои соски. Я подозвал её ближе и усадил её между нами. Мы вдвоем начали с двух лапать её сиськи, от чего она постанывала и возбуждалась. Паша спустил штаны и достал член который во всю уже ждал когда его начнут использовать по назначению.

Жена трахается с другим при муже

Его член был примерно такой же как у меня, примерно 17 см. Я видел с каким интересом настя смотрела на него, потом медленно взяла его член в руку и начала дрочить. От зрелища как твоя жена дрочит чужой член, я испытывал ранее ещё не знакомые эмоции и ощущения.





Настя дрочила ему и смотря мне в галаза спросила у меня.

— хочешь я ему отсосу

Я не в силах выдавить из себя ответ, задыхаясь от возбуждения, просто махнул головой в знак согласия. Тогда она наклонилась и медленно опустилась своим ротик на его член. Облазывая сначала его головку, она начала брать глубже и глубже его в рот, смотря в глаза Паше.

Я не в силах сдерживаться больше встал на коленки сзади нее, растегнул её боди, начал членом водить ей по киске. Как же я удивился почувствовав что она вся уже мокрая и буквально течет. Она начала постанывать, с членом во рту, я же смазал пару раз свой член об её киску и вошёл в неё.

Я начал трахать её с бешеной силой, вгоняя член по самые яйца, от такого траха она забыла о члене перед собой и с закрытыми глазами стонала от удовольствия. Тогда паша встал на колени перед её лицом, взял её за волосы и начал трахать её в рот.

Наш первый МЖМ с женой я увидел в зеркале

Я повернул голову и увидел в зеркале всю картину. Моя жена как последняя шлюха, стояла раком и принимала члены с двух сторон. От увиденного я чуть не кончил в нее, но все таки решив продлить удовольствие достал член.

Стянув бодик с моей жены и оставив на ней только гетры и кеды, я наслаждался происходящим. В свою очередь Паша то ли перенерничав, то ли перевозбудившись, не мог привести свой член в боевую готовность.

Я сидел и смотрел как Настя безуспешно сосала ему пытаясь его поднять. Спустя минут 5 таких попыток она повернулась ко мне и сказала.

— видимо паша стесняется тебя, может ты выйдешь и подождешь.

Выйдя из машины, я наблюдал, как моя уже шлюха раскинула ноги в разные стороны среди различных куни, который делает паша, я стоял на улице одной рукой, сжимая член и наблюдал, как моя жена кончает, пока по внешнему виду мужику лижетей киску.

После нескольких оргазмов, паша встал на колени перед лицом моей жены и начал вгонять член самого большого по яйцу в ее рот, очевидно отсутствие меня сказалось, так как я увидел, что его член начал вставать.





Мой член тоже готов был извергнуться спермой, но я сдерживал себя, откладывая этот момент.

Моя жена шикарная шлюха

Я видел, как была возбуждена Настя, она смотрела в глаза Паши, пока он трахал ее в рот, когда он достал член, она что то сказала, что я не слышала, но что она попросила его трахнуть ее. Она лёжа на спине, раздвинула ноги, он вставил колени между её ногами, несколько раз ударил член по её киске, медленно потом вошёл в неё.

Тот момент, когда член другого мужика вошёл в мою жену, отпечатался в моей памяти навсегда. Происходящее было на столь нереальном, что мозг разорвался на частичную от возбуждения, а члену достаточно было одного прикосновения, которое должно было начаться кончаться.

В киску моей жены входит чужой член, от которого она стонет и кончает как последняя шлюха. Он трахал ее одной рукой, сжимая ее грудь, другой владелец ее бёдра. Она извивалась под ним и стонала совсем позабыв что где то рядом ее муж смотрит на это.

Вот так закончился первый МЖМ с нежной и другом

Спустя 10 минут обнаружения за тем, как мой друг ебет мою жену, я открыл дверь и залез внутрь, пока моя жена стонала и кончала от чужого члена, я не в силах больше встречался сам начал кончать на лицо, Паша от увиденного, не смог сдержаться и достав член начал кончать моей жене на живот и сиськи, часть спермы долетела до лица.





Я стоял рядом со своей обкончанной женой задыхаясь от возбуждения и оргазма. Прямо передо мной лежала, часто вдыхая мою любимую девочку, вся в сперме, ее киска была мокрая и красная, она в первые два приема за вечер. •••

Она выглядела как дешевая шлюха.

Отдышавшись мы начали одеваться.

Мы попрощались с Пашей и пришли домой. Придя домой я трахал её до утра самого. Возможны недели 2 от одних только воспоминаний о произошедшем мой член моментально вставал...