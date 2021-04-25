Отзыв как я снял проститутку в СПБ. Не наступи на грабли!



Антон Геращенко



Привет, в общем, первый раз пишу, история такая суббота вечер, решил я по девочкам пройтись, нашел вроде девчонку, списались, пообщались, подумал что она адекватная, но мне показалось, прихожу, соответствия с фотками мало, бока лет в 19-20 уже повисают, но мне хотелось очень сильно развлечься.

Все, прошел, денег скинул, жали полотенце, тапки и потопал я в душ, и по классике, кто это здесь любит, Мирамистин, гели и все сопутствующие присутствует.

Ремонт в квартире хороший, все чисто и красиво. Сделал все дела в душевой и обдумываю последующие действия с этой девицей. Но с самого начала все пошло не по плану.

С самого начала свидание не заладилось

В итоге получилось что, я лежу в предвкушении секса, а она ходит по квартире пару минут, занимается своими делами. Я за всем этим наблюдал. Вскоре начинаю с ней разговор и понимаю, что она девчонка странная. Но мне же это не важно. Я был более, чем уверен, что вижу ее в первый и последний раз.

Тут она присела на кровать говорит давай покурим. Я не против, она достает пепельницу и сиги, тут наклоняется ещё раз и достает коньяк и начинает пить. Смотрю на нее и не понимаю, что с этим делать, вроде бы хорошо, может быть раскрепощенной, а может и с катушек слететь.

Я понадеялся на первый вариант событий, но как же я ошибался, она начала сидеть и втыкать в телефон, минута, две, я предложил ей заняться сексом. Она сказала сейчас.





Эта чудесная индивидуалка начала поздравлять друга с победой! Секса еще не было у нас

Окей, тут она узнает, что сегодня играл зенит и выиграл 6:0! С этой информацией начинает звонить другу и поздравлять его с победой. Что самое интересное с моего телефона! Я был в шоке с этой ситуации, но меня это не остановило. Потому что на такой стадии у меня сносит крышу из-за предстоящего и меня уже ничего не останавливает.

Я забил на последние 10 минут своей жизни, т.к детям в яйцах уже рвутся наружу, и тут я конкретно, хватит, давай начинать. Она сказала окей, нацепила латекс и начала делать минет без какого либо энтузиазма. Меня это расстроило, ведь каждая кто хочет научиться потрясающе сосать член может легко и быстро освоить лучшие техники минета. Для этого достаточно потратить два часа чтобы прочитать на этой странице как правильно брать в рот!

К удивлению, мой дорогой друг меня не подвёл, она садиться на колени и говорит, что сверху не будет.

Я забил на это и поставил ее раком, и начал осваивать всю глубину ее внутреннего мира. Прошло 2 минуты, то не разгоняйся, то аккуратнее и при этом она такое ощущение была оглушенная, звуков не было от слова совсем, я уже успел подумать, что я буду делать завтра.

Одно из моих худших секс знакомств в Питере

Прошло минуты 4-6 и слышу от нее у тебя ещё минута, тут я напрягся и подумал, да не фигня, по-любому шутит. Прошло пол минуты и она опять 30 СЕКУНД, у меня полыхнуло.

Я ее откинул, сказав, что она дура, хватит такую ересь нести и пусть ведёт себя нормально. Она начала высказывать свое, ни кому не нужное мнение. Сообщила мне что она вся такая прекрасная, а тип никто и звать меня никак.

Я был поражен от такого наезда сказал, чтобы деньги вернула, но нет и тут. Я понял, что все это мошенничество и недавно слышал, что и таких шалав пошел период обмана. Не стал лезть во всю эту чепуху, а то вдруг где-то за стенкой сидит мусор... И тому подобные плохие люди.

Я начал одеваться, говоря, что она заразная шлюха, и другими словами которыми я не горжусь. Итог такой, парни аккуратнее сейчас, найденные адреса, пожалуйста, сливайте, данный адрес Московское шоссе 8. всем благ!