Особенности работы в Турции для девушек



Татьяна Михаловна



Мне всегда нравилось работать за границей по ряду причин. Во-первых, больше доход. Во-вторых, это уникальная возможность совместить заработок и путешествие в разные страны. В этот раз хочу рассказать про эскорт в Стамбуле. Я досконально разбираюсь в этом месте, потому что работа в Турции для девушек без опыта, правильное решение. Именно от сюда когда то и мне приходилось н меня привлекали достопримечательности, роскошь и, конечно же, мужчины. В России очень редко встретишь таких привлекательных, горячих и сильных самцов. Однажды моя подруга предложила эскорт работу в Турции, что меня очень заинтересовало. Я почитала отзывы, связалась с агентом и теперь готова поделиться собственным опытом.

В какой город ехать?

Работу в сфере эскорта в Турции можно разделить по прибыльности и элитности по городам.

В Стамбуле работать можно. Там хорошие условия, богатые клиенты, извращенцы встречаются, но гораздо реже, чем в других местах. В Стамбуле остаться без работы практически нереально, потому что клиентов там огромное количество. Анкара — это город, переполненный богатыми чиновниками. Можно быть уверенной, что без доплаты или подарков тебя не оставят. В целом, работать можно, но условия чуть похуже, чем в Стамбуле. Работать в Измире и Бурсе не рекомендую. Много диких и извращенных клиентов, которые могут даже не заплатить за проведенную ночь. Города Анталья и Мармарис — запрещенные места для девочек, работающих в эскорт турах в Турции.

Где жить и принимать клиентов?

Для клиентов очень важно место, где девушка будет его принимать. Старайтесь выбить у агента или, если получится, выбрать пятизвездочный отель. Чем дороже и элитнее место, тем больше будет заработная плата и приличнее будут клиенты.

Если вы живете в трехзвездочном отеле на окраине города, то готовьтесь к ужасным клиентам. Минимум четыре звёзды!

Ни в коем случае нельзя соглашаться на проживание в комнате или в квартире!

Как выбрать агентство?

С турецкими агентами лучше не связываться и не спорить, потому что турки — прирожденные торгаши. С ними можно максимум не соглашаться, а спорить — бесполезно, это только их подогревает.

Если есть такая возможность, сотрудничайте с русскими агентами по работе эскорт в Турции, потому что они более честные и понимающие. Рейтинг лучших работодателей со всех стран находится ФЕРМЕ. Ей доверяют и выбирают с кем сотрудничать только там, многие эскортницы.

ФЕРМА

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Работа в Турции для девушек в проверенном агентстве

Я с ними не работала, но как минимум три моих знакомых ездили с ними в эскорт туры в Стамбул. В итоге остались очень довольны заработком. Если у тебя по прежнему остались сомнения, тогда рекомендую почитать отзывы о работе в Турции https://www.russpuss.ru/evropa/turtsiya/ на этом форуме. Здесь можно найти самые правдивые и объективные мнения опытных участниц.

Языки

Вам придется составлять портфолио с фотографиями и подробным описанием. В графе языки следует указать английский, даже если владение им минимальное, потому что такие девушки оцениваются дороже, чем без знания иностранного языка. Ни в коем случае не пишите турецкий.

Прайс

Ни в коем случае нельзя снижать цены на свою эскорт работу в Турции в надежде получить больше денег. Так не работает. В лучшем случае девушка заработает столько же, сколько смогла бы сделать с повышенным прайсом. Более того, чем ниже цена, тем больше неопрятных, грязных и грубых клиентов.

Самый главный совет — если девушка не будет соблюдать все условия агентства и не будет удовлетворять большое количество клиентов, то она в скором времени останется без работы.

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