Наша с мужем свингер вечеринка и рассказ про групповой секс МЖМЖ



Аня Иванова



Каждый раз, после времени, проведенного с моим Сашей, наступает состояние, похожее на похмелье. Мне хочется еще хотя бы глоточек, хотя сил уже нет и организм в ауте. А сейчас, у нас был потрясающий групповой секс вчетвером и после этого свингер пати, это похмелье еще сильнее и сопровождается не проходящим перевозбуждением.

И плевать на усталость и на физику, и на то, что мы затрахали друг друга до полного изнеможения после... Сразу во вторник после свинга, когда приехали домой, еще с 23 до 3 ночи не могли успокоиться. Потом трахались в среду с утра до обеда, трахались в четверг с обеда до позднего вечера... И до сих пор что-то все хочется и хочется...

Слава Богу, что он вчера в ночь уехал в командировку, а то думала — не выживу. Такого разврата и страсти не покажут даже порно сайты!





Расскажу как прошел последний секс свингеров у нас

В этот раз оргия в формате ЖМЖМ была с красивой семейной парой, Аллой и Вадимом, с которыми у меня был жмж 2 года назад. Мне тогда очень понравилось. Она би, раскрепощенная и умеющая кайфовать, он умелый, опытный, активный и выносливый любовник. И до сквиртов меня доводил, и кучу оргазмов из меня выжал так, что я в тот раз была очень довольна.

Больше мы с ними не виделись в связи с разными обстоятельствами. И когда встал вопрос про секс вчетвером с этой парой мж, конечно же, они были первыми, кому я предложила нас, как пару.

Когда мы ехали на нашу свинг вечеринку оба и переживали. Я волновалась чтобы у него не включилась ревность и проблемы, как у моего бывшего мужа к сексу мжм когда меня надо было трахать с другим мужиком в два ствола. Плюс чтобы он понравился Алле, так как только от этого зависело, состоится ли групповуха вообще.

Но как уговорить девушку на групповой секс это в большей степени была задача её парня. С которой он в конечном итоге справился на отлично!

Все остальные были обычные русские свингеры и уже знали друг друга и были согласны. Саше было достаточно, моих рекомендаций, так что он тоже уже был согласен, оставалось только при живом общении ему завоевать согласие Аллы.





Предварительная встреча в кафе

В этот раз было принято решение не посещать свинг клубы, а приняв во внимание рассказы свингеров запланировали swinger party в номере отеля. Но вначале договорились встретиться в кафе при гостинице. И если общение пройдет удачно, перейти сразу в номер, чтобы заниматься сексом.

Все проходило непринужденно и комфортно. Поэтому, когда мы просидели уже час, я прямо спросила, глядя на Аллу:

- Так у нас секс сегодня будет?- я, конечно, вызвала бурную реакцию всех участников своей прямолинейностью.

Все засмеялись, и она поинтересовалась, почему я именно у нее спрашиваю. Я ответила, что все остальные на свингерство и так согласны, осталось только слово за ней. Она шутила, показав на моего любимого. А потом на меня и своего мужа:

- Так, мы с тобой идем пить кофе, а они идут в номер трахаться. Легкое замешательство в попытке понять, это она шутит, или что...

Через пять минут мы уже все одеваемся и идем в номер. Ее муж ушел в душ первый. Инквизитор пошел к машине. Мы с ней начали целоваться в губы на диване, я ласкала ее шею и большую грудь.

Вадим вышел из душа когда Саша зашел в номер, мы обе уже были оголены до трусиков. Ее муж вышел из душа и ласкал ее 2ю грудь на пару со мной. А потом мою шею и спину, пока я продолжала ласкать его жену. Мой парень разделся, любуясь на нас и ушел в душ.

Когда он вышел обратно, я проскользнула в ванную на пару минут. Вернувшись, я застала Вадима и Аллу, в миссионерской позе, трахающимися на кровати, а своего все еще стоящего на том же месте, наблюдающего за ними.





Наша свингер вечеринка имела многообещающее начало

Я обняла его, поцеловала в губы и взошла на кровать, усевшись сверху на лицо Аллы, лицом к спинке кровати. И поманила Инквизитора к себе, показав ему встать у спинки перед моим лицом так, чтобы я могла сосать его член. Он тут же занял свою позицию и мы в такой конструкции провели несколько минут, пока Вадим и Алла не решили сменить позу.

Конструкция распалась и я сразу же шепнула Алле, указывая на своего мужа: "Давай сделаем минет в 2 ротика?" "Давай!" - охотно ответила она и мы обе на коленках приблизились к любимому, прильнув с 2‐х сторон члена у основания губами, начали подниматься к головке, целуя и облизывая ствол.

Вверху наши с ней губы встретились в поцелуе, одновременно оставаясь на члене. Я подняла глаза на Сашу, и увидела сияющее восторгом лицо. Я игриво с кайфом высунула язык на всю длину, хищно провела им по члену и, не отрывая взгляда от его лица, заглотила в горло.

После чего уступила Алле член — проделать то же, пока я спустилась к яйцам. Мы заглатывали член по очереди, и я наслаждалась выражением его лица и эмоциями, поглядывая снизу вверх. А он положил свои руки каждой из нас на голову и нежно массировал волосы.

Признаться честно, мы совсем недавно научились как делать минет доставляя фантастическое удовольствие мужчине. На самом деле научится правильно сосать член у парня, если следовать простым и понятным советам в этой теме форума, оказалось проще простого!





Наступил мой любимый этап swing party - обмен женами

Муж Аллы не долго спокойно наблюдал эту картину — повернул меня бедрами к себе, так что я сидела теперь на боку. И начал делать потрясающий куннилингус, пока я продолжала сосать член мужу.

Вдруг мы услышали от него: "Я тоже так хочу" Мы развернулись и проделали то же самое с его членом в 2 ротика. Саша наблюдал за этим некоторое время, оставаясь на своем месте.

- Трахай Аллу - шепнула я ему.

- Так одевайся. - подхватила Алла мое предложение.

Спустя мгновение он встал с кровати, чтобы одеть презерватив. Я постоянно отслеживала его реакции, не начинает ли его укрывать ревность и прочие проблемы которые могли возникнуть при виде того, как я сосу член Вадима. Но пока что все было ок.

Мой прошлый негативный опыт свинга с бывшим мужем не давал расслабиться и я боялась повторения истории.

Изначально я планировала дождаться пока мой любимый первым начнет трахать Аллу. И только потом заняться сексом с Вадиком. Этим планировала застраховаться и исключить возможную ревность ко мне Но Вадик нарушил мои планы.

Решительно удобно устраиваясь между моих ног направлял член в меня попутно разминая в кулаке, расправляя презерватив. Я застонала потому что чувствительность влагалища зашкаливала. Меня всегда невероятно возбуждал факт когда меня трахает незнакомый мужик при муже.

Как только я смогла открыть глаза после первого экстаза, первым делом я посмотрела на любимого, точнее его реакцию. К счастью, увидев как он не спеша ебет Аллу, и их довольные лица, я успокоилась и переключилась на секс с Вадиком.

Громкий и бурный оргазм Аллы отвлек на секунду мое внимание. Ого как быстро... Подумала я про себя. Ну, тогда все — точно зашибись"- расслабилась я и перестала переживать, полностью отдавшись удовольствию.





Свингер пати в самом разгаре

Тем не менее, чтобы лишний раз не провоцировать мужа как могла, сдерживала крики и стоны которые буквально выбивал с меня Вадик, очень сильно и быстро трахая меня в киску. Я кончала раз за разом только от самой обстановки как меня трахает рядом с мужем незнакомый мужик.

Вадику это нравилось судя по всему он собирался останавливаться и продолжал долбить обильно текущую от райского наслаждения киску.

Каждый раз, когда я была в состоянии открыть глаза, я поглядывала на Сашу с Аллой. При этом немного ревнуя, что он с ней настолько нежен, и даже что-то там воркует ей на ушко. "Эй, але, мы тут просто трахаемся что это еще за нежности такие?"- хотелось мне прервать это безобразие.

Но, одновременно, я была довольна, ведь явно, что он не ревнует и наша свингер вечеринка проходит потрясающе - а это главное!

Вадим крутил и вертел меня в разных позах, меняя ритм, наклон члена, глубину, но, в целом, трахая очень активно, не собираясь прекращать. В то время как Алла кончила 2‐й раз, попросила передышку, и теперь они лежали рядом, о чем-то мило беседуя.





Прелести группового секса

Я мультиоргазмичная и очень выносливая — меня крайне сложно затрахать, и кончать я могу много раз подряд, без отдыха как героиня порно видео. Особенно если это групповой секс — меня это настолько заводит, что я превращаюсь в животное, которое не может остановиться, и не знаю усталости.

Так было и в этот раз. Саша уже начал поглядывать в мою сторону, наши глаза несколько раз встретились, я поняла, что он хочет в меня, но муж Аллы все еще не отпускал. Но, поймав несколько раз мой взгляд на Саше, он все понял, вышел из меня, лег на спину.

Алла тут же сняла презерватив, взяла его член в рот, при этом лежала почти на спине, полубоком, так что я прильнула губами и начала делать ей куни, приняв позу догги стайл. В этот момент Саша вошел в меня сзади. В этот раз презик уже был не нужен.

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Вадим не долго наслаждался минетом, - и вошел в жену, тоже без презика, отобрав вагину от моего ротика. Этим воспользовался Саша, перевернув меня на спину.

Сначала он очень чувственно прикоснулся языком и губами к моим половым губам, я сладострастно выгнулась и застонала, он поцеловал еще недолго между ног, нежно вылизывая клитор...





Минутка нежности от мужа

И жадно вошел в меня в миссионерской, покрывая мое лицо и губы очень нежными, и одновременно страстными поцелуями. Да.... Я чувствовала себя уже подзатраханной и немного уставшей, но мое тело послушно отдалось новым ласкам, хорошо знакомому и привычному телу и запаху, я уплыла в нирвану, полностью расслабленная и счастливая шлюха.

Рядом с нами Алла уже лежала на животе, а Вадим очень страстно и бурно кончал на ее округлую попку, изливая свою сперму на ягодицы. Мы оба повернули головы в их сторону, и завороженно смотрели, как сперма выходит, толчок за толчком.

- Ты хочешь кончить сейчас, или уже дома? Я натрахалась, так что можем остановиться на этом.- Спросила я любимого.

- Давай дома. - услышала в ответ.

Но еще минут 10 он лежал на мне, продолжая очень нежно ласкать и целовать губы, лицо, волосы, шею... Вот оно, счастье полного принятия и свободы. Меня накрыло безудержное обожание к моему мужчине, способному выдержать обмен женами не провалившемуся в комплексы и ревность.

Наверное, он прочитал это в моих глазах, потому что спросил:

- Ну что, ты довольна? Я исполнил твою мечту?

- О, да... За это на тебя молиться буду. Теперь я твоя личная золотая рыбка и исполню любые желания кроме финансовых. В том числе готова на секс втроем в формате МЖМ. Но это уже совершенно другая история!



