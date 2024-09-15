Метод Фейнмана в изучении языков



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Лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман сформулировал алгоритм обучения, который помогает быстрее и глубже разобраться в любой теме.

Известный лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман осознал различие между «знанием чего-то» и «знанием названия чего-то», и это одна из главных причин его успеха.

Главным в обучении я считал количество времени, которое ему посвящалось. А потом я обнаружил нечто, изменившее мою жизнь.

Метод Фейнмана работает везде. И, что самое замечательное, он очень прост в исполнении. https://svenska.spb.ru/metodiki-izucheniya-yazyka-samostoyatelno/metod-fejnmana-v-izuchenii-shvedskogo-yazyka.html











