✅ Мануал по всем официальным прошивкам MIUI для разных регионов.@dbagaley
👉 Для того, чтобы отличать прошивки MIUI для разных регионов, необходимо зайти в Настройки - О телефоне, и затем по индексу прошивки в пункте "Версия MIUI" можно понять, для какого региона у вас установлена прошивка MIUI. Расшифровки всех индексов и регионов приведены ниже.
📌 Расшифровки индексов и регионов:
• Global Stable Rom (индекс MI) - глобальная (международная) стабильная версия
• China Stable/Beta Rom (индекс CN) - китайская стабильная/бета версия
• EEA Stable Rom (индекс EU) - европейская стабильная версия
• Russia Stable Rom (индекс RU) - российская стабильная прошивка
• India Stable Rom (индекс IN) - индийская стабильная прошивка
• Indonesia Stable Rom (индекс ID) - индонезийская стабильная прошивка
• Turkey Stable Rom (индекс TR) - турецкая стабильная прошивка
• Latin America Stable Rom (индекс LM) - латиноамериканская стабильная прошивка
👉 Основное отличие вышеперечисленных прошивок - сроки выхода обновлений.
📲 Переход между вышеперечисленными прошивками можно осуществлять как и без разблокировки загрузчика, так и с разблокировкой загрузчика. Способ перехода без разблокировки загрузчика можно найти тут. Пример способа перехода с разблокировкой загрузчика можно найти тут. Скачивать данные прошивки можно как на официальном форуме Mi Community, так и на https://mirom.ezbox.idv.tw/en/