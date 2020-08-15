✅ Мануал по всем официальным прошивкам MIUI для разных регионов.



👉 Для того, чтобы отличать прошивки MIUI для разных регионов, необходимо зайти в Настройки - О телефоне, и затем по индексу прошивки в пункте "Версия MIUI" можно понять, для какого региона у вас установлена прошивка MIUI. Расшифровки всех индексов и регионов приведены ниже.

Пример определения прошивок MIUI для разных регионов

📌 Расшифровки индексов и регионов:

• Global Stable Rom (индекс MI) - глобальная (международная) стабильная версия

• China Stable/Beta Rom (индекс CN) - китайская стабильная/бета версия

• EEA Stable Rom (индекс EU) - европейская стабильная версия

• Russia Stable Rom (индекс RU) - российская стабильная прошивка

• India Stable Rom (индекс IN) - индийская стабильная прошивка

• Indonesia Stable Rom (индекс ID) - индонезийская стабильная прошивка

• Turkey Stable Rom (индекс TR) - турецкая стабильная прошивка

• Latin America Stable Rom (индекс LM) - латиноамериканская стабильная прошивка





👉 Основное отличие вышеперечисленных прошивок - сроки выхода обновлений.





📲 Переход между вышеперечисленными прошивками можно осуществлять как и без разблокировки загрузчика, так и с разблокировкой загрузчика. Способ перехода без разблокировки загрузчика можно найти тут. Пример способа перехода с разблокировкой загрузчика можно найти тут. Скачивать данные прошивки можно как на официальном форуме Mi Community, так и на https://mirom.ezbox.idv.tw/en/





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