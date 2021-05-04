Кто такой куколд читай нашу историю чтобы понять значение



Марина Сексвайф



Слышали бы вы, как стонет мой муж, когда вставляет в меня большой резиновый член! Да, тот самый, что был одним из главных персонажей в "Двойном проникновении". Видели бы, как он закусывает губу и улыбается, когда я причитаю "хочу большой горячий хуй!", и как у него блестят глаза в этот момент!

Если бы он был посмелее в своих желаниях, мы бы с Игорем уже давно организовали МЖМ с его участием. Уверена, ему бы понравился формат куколдинга.

Но пока мой супруг не готов к этому, мы ограничиваемся фантазиями на эту тему. Сегодня я покажу фрагмент одного из моих рассказов, где по сюжету мой любовник обманом остался ночевать в нашей квартире.

- Говоришь, член тебе большой приснился? - приговаривает муж, вставляя в меня свои худые пальцы.

- Да! Большой и твёрдый! - отвечаю ему довольным тоном, когда он медленно трахает мою вылизанную дырку.

- Тогда член резиновый достану, - подскакивает муж с постели и лезет в шкаф.

- Не хочу! - ною я как маленькая девочка.

- Он холодный! А я горячий хочу, как во сне был.

- Мой подойдёт? - раздаётся твой голос в супружеской спальне.

Ты вальяжно поглаживаешь свой большой ровный хуй, вытащив его из одной "штанины" боксеров, и приближаешься к кровати, где я сижу на краю голая.

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Куколд это подарок для любой жены

Меня сначала обдает холодным потом, а затем бросает в жар - с одной стороны есть все шансы, что мой желанный мужчина выебет меня сейчас при муже. А с другой — реакция супруга на такой поворот событий не предсказуема.

Мы с Пашей переглядываемся, и он спокойно обращается ко мне:

- Подойдет тебе такой? Проверь, горячий? На пару секунд я не верю своим ушам — мой муж предлагает мне потрогать член другого мужчины? Правда?

- Можно? - робко спрашиваю у тебя разрешение дотронуться до твоего инструмента, будто в первый раз.

- Нужно, - подходишь ко мне вплотную и, взяв мою ладонь, вкладываешь в неё свой большой и сочный хуй. От этого прикосновения сквозь меня проходит разряд тока. Твой член заметно больше, чем у мужа - и по длине, и в диаметре, да к тому же идеально ровный. Воплощение моей мечты!

- Горячий, - поворачиваюсь к мужу. - И большой член, как во сне.

Паша не выражает никакого негатива и агрессии, поэтому начинаю водить рукой по твоему напряжённому стволу, крепко сжав его в кулаке. Теперь я смотрю на тебя снизу вверх — твой властный и довольный взгляд говорит мне, что я умница.

Стягиваю с тебя трусы, чтобы не мешали, и продолжаю дрочить твой шикарный хуй. От моих движений на набухшей головке выступает прозрачная капля, и я не могу сдержаться и слизываю её кончиком языка, не отрывая от тебя глаз.

- Не стесняйся, если муж не против, - гладишь меня по щеке.

- Паш, ты же не против мужчин которые меня трахают?

- Нет, - сдавленно отвечает супруг.

И тут же в моём наполненном слюной ротике исчезает твоя вкусная головка, а затем и остальной ствол до моей ладони. Я сосу член с таким упоением, как никогда раньше!

Признаюсь честно, делать минет на глазах у мужа нереально заводит, заставляя мою ненасытную киску снова наливаться соком. Ты громко дышишь и даже немного постанываешь, когда член проходит всё глубже в моё горло.

- Нравится тебе? - вдруг слышу голос мужа.

- Да! - отвечаю с довольной улыбкой и блядским выражением лица, продолжая облизывать края рельефной головки.

- Хочешь, чтобы он трахнул тебя? - продолжает выспрашивать муж.

- Очень! - признаюсь ему честно, потому что вагина уже сама сжимается спазмами от нетерпения.

- Игорь, трахни эту шлюху, раз она хочет половой акт, - обращается он уже к тебе. Ты молча выставляешь меня раком и начинаешь водить гладкой головкой по мокрым складочкам, дразня и издеваясь надо мной.

- Что-то не могу вставить. Эта блядь недостаточно мокрая, - врёшь ты.

- Паш, помоги. - Милый, полижи меня, - смотрю на мужа из-за своего плеча.

Он наклоняется к моей оттопыренной заднице и несколько раз проходится всей плоскостью языка по моей горящей промежности от клитора до ануса. Этим принимая участие в процессе измене, что меня невероятно возбуждает мой муж куколд!

Ты подставляешь свой член к моей дырке, и он рукой подводит его прямо к цели.

- А, - не могу сдержаться я, когда заполняешь меня своим большим и ровным стволом.





Как воплотить мечты в реальность

О таком я раньше лишь мечтала в своих сексуальных фантазиях. А теперь ты трахаешь быстро и умело, как можешь только ты. Я самая развратная жена секс вайф, наблюдая за мной мой куколд получает незабываемое удовольствие!

Громкие шлепки лобком по моим вспотевшим ягодицам разносятся по всей комнате мой постоянный партнер имеет меня при муже! Я закатываю глаза от накрывающего кайфа быть заниматься сексом с другими мужчинами при муже.

Хочется вслух кричать, что я твоя, но ты сейчас не спрашиваешь, поэтому из меня вырываются лишь громкие стоны. Поднимаю глаза и вижу, что муж стоит в стороне и медленно дрочит тремя пальцами.

- Посмотри, как большой хуй трахает твою жёнушку! - сносит меня с катушек. Он молча подходит на пару шагов.

- Ближе! Ах! - подзываю его, не отвлекаясь от своих нереальных ощущений. - Ещё ближе!

Он стоит рядом, но такие быстрые движения вряд ли можно разглядеть даже с такого расстояния.

- Займи лучшее место — подо мной! - командую своему супругу, и он, как завороженный заползает под меня головой к киске.

- А теперь смотри внимательно, как настоящий самец ебёт свою женщину! - подхватываешь ты.

- Лижи! - не унимаюсь я, и чувствую, как язык супруга касается клитора каждый раз, когда проходит мимо него от твоих ударов. Перед моим лицом оказывается его напряженный член, и я придумываю ещё одну команду:

- Дрочи!

Как ни странно, Паша выполняет и это. Я лишь закрываю глаза и улетаю от твоего большого пениса и его ловкого языка. Такой комбинации я не могла представить даже во сне! Мне так горячо сейчас, что оргазм может накрыть в любой момент.

- Нельзя! - запрещаешь мне, словно прочитав мои мысли.

- Терпи, шлюха! Не сейчас!

- А! - вою диким зверем, собирая все свои силы, чтобы не ослушаться. Но контролировать себя практически не реально!

- Терпи сказал! - получаю звонкий отрезвляющий шлепок по заднице.

Перед глазами муж наяривает свой член, за спиной любовник имеет мою текущую дырку, по клитору постоянно ходит упругий язык. И как тут держаться?!

- Не могу! Не могу больше! - задыхаюсь я.

- Умоляю!

- Нельзя, сука! Нельзя! - орёшь на меня, переходя на какой-то турбо режим секса.





Финал моего секса с любовником при муже

Я уже скулю и всхлипываю под тобой, в голове лишь пьяный туман и твой приказ "Терпеть!". Меня колотит так, что Паша уже не попадает на мой клитор, слизывая смазку с моих распухших губок и иногда задевая языком твой ствол.

Я вижу, что он на грани, но, видимо, тоже боится тебя ослушаться. Я уже просто рыдаю в голос от безумного напряжения и вою, как волчица, в надежде услышать заветное слово каждую секунду.

- Кончай, шлюха замужняя! Кончай! - рычишь ты, погружаясь в меня всё глубже, и я тут же взрываюсь атомным взрывом с диким воплем, извиваясь всем телом.

Перед слезящимися глазами взрываются миллионы вселенных и распадаются на миллиарды звёзд. Вагина сжимается с такой силой, что за пару секунд выталкивает твой большой член наружу, и ты не можешь его удержать. Чтобы я не упала Паше на лицо и не придушила его, ты крепко держишь меня за бёдра.

Как только я немного затихаю, ты позволяешь мне упасть на бок и немного отдышаться.

- На колени, быстро! - приказываешь мне, несмотря на то что, у меня всё ещё отсутствующий взгляд и блуждающая улыбка на лице.

Встаю перед тобой, широко открыв рот, и ты тут же вставляешь в него свой мокрый и крепкий член и, держа за волосы на затылке, просто трахаешь в горло. Глубоко, по самые яйца, с гортанными звуками и потоками слюны по шее и груди.

- Рррраааа! - раздаётся сверху, когда мне в горло залетают обжигающие струи. Да! Любимый кончил! Кайф!

Не вынимая твой член изо рта, смотрю на тебя с обожанием и восторгом. В этот же момент слышу визгливый вздох и чувствую, что мне на спину прилетает сперма мужа. Он тоже сегодня молодец!



