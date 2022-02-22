Карьера или семья?



Алина Асипенко



Времена, когда женщина была исключительно хранительницей семейного очага, безвозвратно канули в Лету. Сегодня представительницы прекрасного пола практически наравне с мужчинами работают, строят карьеру, занимают ответственные руководящие должности.

Однако часто ради этого они жертвуют семьей, женским счастьем в традиционном его понимании. Между тем, психологи утверждают, что найти баланс между счастливой семьей и удачной карьерой можно, стоит только приложить некоторые усилия.

Карьера или семья?





Желание женщин посвятить себя работе понятно, поскольку только работающий человек может быть финансово независимым. Кроме того, успешное продвижение по карьерной лестнице приносит дамам моральное удовлетворение. Однако никакие материальные блага и выгоды не могут заменить семейного уюта.

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Известно немало случаев, когда успешные специалисты-женщины жертвовали личной жизнью ради профессиональной состоятельности, но в преклонном возрасте признавались, что совершили ошибку.

Если говорить о достоинствах и недостатках такого выбора, то, кроме выше упомянутых материальной и моральной составляющих, к плюсам можно отнести: занятие любимым делом, авторитет среди сотрудников, расширение кругозора.

Что касается минусов, то к ним, как правило, относят отсутствие свободного времени, которое в конечном итоге ведет к одиночеству.

Другая часть женщин делает кардинально противоположный выбор, то есть решает всецело посвятить себя семье и дому. В большинстве случаев мужей такая ситуация полностью устраивает: в доме всегда убрано, приготовлен вкусный обед и ужин, дети под контролем.

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Но даже если выбор в пользу семьи был сделан самостоятельно и осознанно, в конце концов, такая жизнь все равно начинает не устраивать представительницу слабого пола - появляется чувство нереализованности, возможно даже развитие комплекса неполноценности.

Кроме того, финансово домохозяйки всецело зависят от своей второй половины!

Чтобы не стать заложницей ни одной из вышеописанных ситуаций, важно найти компромисс - золотую середину между этими двумя, казалось бы, кардинально противоположными образами жизни. Можно не жертвовать семейным счастьем и, вместе с тем, не пренебрегать своими талантами, которые можно проявить на рабочем месте.

Стоит заметить, что согласно недавним исследованиям, наибольшего успеха в строительстве карьеры добиваются женщины, вышедшие из декретного отпуска. Все дело в том, что они, как правило, уже знают, чего хотят и не тратят время в гонке за недостижимым.

Чтобы достичь оптимального баланса между домом и работой, в первую очередь необходимо научиться их четко разделять. Так, даже если на работе вы - строгий руководитель, дома вы должны быть ласковой мамой и женой, а также хорошей хозяйкой.

Не приносите рабочие дела и заботы домой, отключайте телефон и старайтесь посвящать свободное время себе и своим родным. Кроме того, если на работе аврал и планируется задержка, обязательно предупредите близких.



