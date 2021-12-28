Как заработать много денег молодой девушке

Как заработать много денег молодой девушкеКотяков Антон Олегович
Вы проделали большую работу для того, чтобы найти работу, теперь остался последний шаг - пройти собеседование. То есть убедить работодателя, что именно вы идеально подходите для данной должности.
Как пройти собеседование - переговоры о продаже
Прохождение собеседования можно сравнить с переговорами о продаже. Вы продаете свой опыт, свои знания и цена, которую заплатит ваш будущий работодатель, то есть размер вашей зарплаты, зависит от того, насколько хорошо вы смогли представить себя во время этих переговоров.
Многим идея о собственной продаже кажется очень непривлекательной. Многие вообще не любят торговлю и не представляют себя в качестве продавцов.
Но в современном мире умение продавать - очень ценное качество!
Ведь мы каждый день становимся участниками торговли в независимости от нашего желания. Собеседование не является исключением. Если работодатель хочет найти то, что наилучшее удовлетворит его потребности, и у вас это есть (ваш опыт, знания, профессионализм), то почему бы не продать это по возможно высокой цене?
Во время собеседования работодатель в конечном итоге старается получить для себя ответ на вопросы: какая польза будет от вас в компании и как убедится, что вы говорите правду.
Это те же вопросы, которые задает себе каждый из нас, совершая ту, или иную покупку. Выступая в роли продавца своего опыта и знаний следует научиться делать это как можно лучше. Вот некоторые рекомендации по проведению этих переговоров о продаже, то есть как пройти собеседование.
Первая встреча с работодателем
В момент первой встречи с работодателем необходимо улыбнуться и крепко пожать руку. Взгляните собеседнику прямо в глаза и поздоровайтесь. Прямой взгляд, крепкое (но не агрессивное) рукопожатие, улыбка, уверенный голос - производят хорошее впечатление и располагают к себе.
Во время знакомства вам могут вручить визитную карточку. Возьмите ее, прочтите и положите перед собой на стол. Взамен можете предложить свою, если есть. Будьте активны Берите активное участие в собеседовании. Помните, вы пришли не на допрос и также имеете право задавать вопросы.
Конечно, сначала необходимо рассказать о себе, ответить на некоторые вопросы, но по ходу собеседования старайтесь его контролировать, задавая вопросы о компании и о будущей работе.
Старайтесь раскрыть для себя реальные потребности работодателя связанные с данной вакансией!
Как пройти собеседование - сконцентрируйтесь на потребностях работодателя
Во время собеседования продемонстрируйте работодателю свою способность достигать результатов, содержать в порядке свои рабочие дела, решать возникающие проблемы. Вы должны четко представлять себе чего именно вы хотите достичь на данной должности, в данной компании.
Чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя и пройти собеседование, сконцентрируйтесь не на своих проблемах, а на потребностях работодателя.
Наилучший способ выяснить потребности работодателя - это задавать хорошие, интересные вопросы, и внимательно слушать ответы. Это убедит работодателя, что вы нацелены на достижение результата, в котором он нуждается.
Вы должны доказать ему также, что можете достигнуть этих результатов!
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Покажите заинтересованность
Будьте уверенным, энергичным и открытым во время прохождения собеседования. Покажите свою заинтересованность и большое желание получить эту работу.
Скажите работодателю прямо, что действительно хотите работать на этой должности и если он даст вам шанс - приложите максимум усилий для выполнения намеченного. Такие слова, сказанные искренне, с чувством производят очень положительное впечатление на работодателя и помогают успешно пройти собеседование.
Если вы успешно убедите работодателя, что вы именно тот человек, который нужен компании, то это обстоятельство будет играть огромную роль в определении вашей будущей зарплаты и условий работы.
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