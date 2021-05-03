Как я стала шлюхой, моя история



Маша Егорова



На эту тему я могу рассуждать бесконечно, но ограничусь двумя постами. Дело было в классе восьмом... После того как пару моих одноразовых секс-партнёров растрезвонили, что занимались сексом со мной и даже я сделала отличный минет (!!!). Плюс что я с невозмутимым видом и подтвердила, моя репутация на районе пошатнулась безвозвратно.

Кстати как правильно делать минет я научилась прочитав эту тему на форуме. Там изложены потрясающие советы на простом и понятном языке. Благодаря этим проверенным советам опытных девушек я научилась за два часа сосать член у парня доставляя сказочное удовольствие!

Я вошла в новый жизненный этап, на котором впервые прочувствовала вкус слатшейминга. Такого слова в привычном обиходе тогда не звучало, зато был термин - "травля", сопоставимый сути происходящего.

Слатшейминг — практики критики людей, особенно женщин, которые воспринимаются, как нарушающие ожидания общества касательно сексуальности из-за своего поведения или внешнего вида.

Примеры слатшейминга включают добрачный секс (в некоторых странах), случайные связи, занятие проституцией или даже случаи, когда жертву изнасилования считают виновной в случившемся. Для меня с самого начала секс был естественным занятием.

Мне нравилось когда мной пользуются

Я не понимала, какого черта мне вообще должно быть стыдно. И мне хотелось наивно верить, что в 21-ом веке можно не беспокоиться о том, что архаичные понятия о допустимом/недопустимом могут иметь такую власть над окружающими.

Также я была убеждена, что вправе сама решать, как распоряжаться своим телом и с каким количеством парней мне трахаться. Как же я чудовищно ошибалась...

Слухи распространялись со скоростью света, да и я не отрицала своих приключений. Если кто-то спрашивал напрямую, чем усугубляла своё положение...

И вот совсем скоро меня стали считать и в школе, и в дворовой тусовке шлюхой, каких свет не видел. Презрение и пренебрежение, смешанное с любопытством и даже, плохо-скрываемым, вожделением — тот коктейль противоречивых чувств, который я получала ещё долго от сверстников мужского пола.

Среди самых ярых поборников морали и благочестия, конечно, были те, кому я не дала вопреки их ожиданиям — это святое и жанровая классика; те, кто упорно подавлял свой недвусмысленный интерес ко мне. То есть скрытые "любители шлюх", как я их называю; ну и товарищи, считавшие своим долгом высказаться на эту тему, у которых, я по всей видимости, вызывала неподдельное раздражение (личную неприязнь, если угодно).





Мне нравилось быть шлюхой

В мой адрес летели и "искромётные" издевательства, и конкретные оскорбления, и целые нравоучительные пассажи, в которых мне пытались доступно объяснить, что моё вольное поведение возмутительно.

Я смотрела на эту ботву и чаще всего думала о том, что воистину возмутительно и не потребно быть нетерпимым, и ограниченным ханжой, распинающим с остальным скудоумным стадом 15-летнюю девочку...

Что любопытно: меня клеймили исключительно парни. Девчонки общались со мной спокойно, часто заступаясь... В особо-острых конфликтных ситуациях, впрочем, иногда у меня находились защитники — иногда нет.

Постепенно дошло до того, что я "прославилась" и стала легендарной личностью на районе. Меня даже пытались, как экзотическую зверушку, демонстрировать своим знакомым, которых спецом звали на вечеринки, где была я. Думаю, им хотелось подглядеть в сторонке, может отдамся кому прям на вписке...

Потешный аттракцион, что сказать... Я пыталась обороняться и защищать себя, но иногда у меня заканчивались силы на эту бессмысленную борьбу. Ни один аргумент, ни одно увещевание или крик души всё равно не были бы услышаны и поняты. Ведь клеймо уже было приварено намертво...

А мне было проще его принять и носить с гордостью — показной, конечно. Я ничем не гордилась, но опускаться до жалких оправданий, прилюдно себя стыдиться и стесняться своих же желаний, на радость подлецам, я не собиралась. А просто терпела, понимая, что время нас рассудит.

Я стала потрясающей любовницей

Я чувствовала, что смогу поднять уровень своих сексуальных ощущений на небывалые высоты, в то время, как многие из той кровожадной своры будут довольствоваться посредственным и эпизодическим сексом, напоминающим скорее исполнение супружеского долга.

Половая сфера играет огромную роль в удовлетворённости собственной жизнью, а злобствующий и вероломный ханжа не может себе толком разрешить плотское наслаждение, что не позволит ему быть в полной мере счастливым и довольным парнем. Любовником Такие люди самолично отрезают себе путь к удовольствию, зато с подобострастием клеймят других за то, что они более свободны в сексуальных проявлениях.

Я предчувствовала расцвет и эволюцию своей сексуальности, хотя только-только начинала исследование возможностей собственного тела, примеряя разные постельные эксперименты... И пыталась обращать поменьше внимания на дутый общественный резонанс. Ведь меня сильнее занимало развитие спектра моих сексуальных горизонтов.





Я обожаю секс

Я стремилась испытать больше красок, эмоций и ощущений... Это всегда было в приоритете. В пику активному неодобрению моей жизненной позиции со стороны особо ярых поборников морали, я вытворяла хулиганские и вопиюще-дерзкие вещи.

Гуляла одна с компанией, где были только парни, пробовала секс в экстремальных местах, групповой секс МЖМ и ЖМЖ, развлекала стриптизом целую КОМПАНИЮ... И даже дважды влюблялась...

Кстати после того как прочитала эту восхитительную эротическую историю про секс двух негров и одной девушки, захотела попробовать секс с двумя мужчинами одновременно!

То лето стало просто богатым на события и силу эмоционального накала. Это было моё первое "лето любви", лето свободы... Открыть в себе дар — так остро чувствовать всё тактильное, сексуальное, телесное и чувственное, и в это же время осознать, что за его реализацию меня будут нескончаемо унижать и клеймить — явилось мощным откровением...

Спустя много лет после, я иногда задаю себе вопрос: пыталась ли я заглушить сексом какую-то свою боль, заполнить вакуум или я бы в любом случае пришла к такому же образу жизни и мыслей? Нарастал ли во мне протест в форме ещё большего промискуитетом бесстыдства с активизацией волны осуждения моих действий или всё было предрешено гиперсексуальностью которая давала о себе знать ещё до момента полового созревания?

Не о чем не жалею

Сейчас я думаю, что это было неизбежно и неотвратимо. Я бы неминуемо развратилась всё равно, но в ту пору, надо сказать, меня редко отпускала меланхолия, сменяющая недолгий душевный подъём... Я почти всё время балансировала на грани чередования фаз маниакала и депрессии из-за этих амбивалентных переживаний... Чувствовать себя непринятой и перманентно-осуждаемой 15-летней девочкой — нелёгкое бремя.

Позже я привыкла, адаптировалась и смирилась, а в самом начале рефлексии было не избежать. Очевидно, то сильное и неоднозначное ощущение, что меня презирают, пытаются унизить и хотят трахнуть при этом — однозначно оставило отпечаток на моём восприимчивом юном фасаде, хотя я и пыталась не воспринимать происходящее близко к сердцу, как могла.

Пока писала этот пост, поняла, что именно такие чувства испытывают проститутки с дерьмовыми клиентами типажаебаря с мамбы обыкновенного мужика. Когда такие ко мне заглядывали, я переживала знакомый ностальгический набор эмоций. Он меня уже не ранил.

В таких случаях я делала свою работу, внутренне презирая этого мужчину. Мы трахались, презирая друг друга... трахались с презрением... Это не так просто объяснить, но я расскажу подробнее об этом позже...