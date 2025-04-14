Как я изменила мужу рассказ жены



Алина Потапова



Сегодня после обед испортилась погода и любимый предложил провести вечер вдвоем. Предварительно заказал разные блюда и бутылку хорошего спиртного, чтобы посидеть на террасе кушаем романтический ужин. Я приняла предложение которым он планировал помириться после 3 дней легкой ссоры между нами. После того как изменила мужу первый раз чувствовала вину.

С тех пор вспоминая как отсосала двоим полицейским чтобы они рассказали моему как застали с бывшим мужем. Каждый раз очень сильно возбуждаюсь вспоминая тот вечер. После того в наших отношениях что-то изменилось муж стал более страстный занимаясь любовью.

Коротко о себе:

Возраст - 23;

рост - 173 см;

вес - 48 кг;

телосложение - спортивное;

волосы - ниже лопаток, блондинка;

глаза - голубые;

грудь - 2 размер.

К мужскому вниманию привыкла среди всех поклонников вышла замуж за Сашу как за самого перспективного.

Заказ в ресторане сделали к 22:00 в 21:30 пришли два официанта, накрыли стол и расставили посуду, свечи для романтики приготовили. И сообщили, что вино которое он просил закончиться, и показали альтернативу. Саша гурман вин, и аналоги его не устроили, сказал что тогда не надо.

Пока один беседовал с зайкой я сидела в гостиной на кожаном диване в iPad. Сложив ноги на журнальный столик. На мне был только голубой короткий шелковый халат который еле прикрывал задницу. Мужчины метрах в трёх, вдруг я кожей ощутила на себе чей-то взгляд.

Не отрываясь от экрана предположила что палит младший. Мне нравится внимание мужского пола это поднимает мне самооценку. Закрыв замок вернулся сел рядом, обнял плечи муж, сказал:

— Что там такое интересное смотришь? Я уже не стал делать при посторонних замечание, постарайся выбирать скромнее позы если рядом чужие люди. Особенно мужики...

Ухмыляясь ехидно уточнила:

— Ревнуешь? Разве плохо когда мужчине с которым беседовали понравиться твоя жена? В моем понимании знаки внимания комплимент.

— Да ревную! Ты должна быть только моей.

Чмокнул щечку, пошел одеваться зав город за вином. Только муж уехал, я направилась в душ.

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Неожиданные гости

Только выйдя из ванной комнаты, подтягивая на ходу узел пояса халата не глядя открыла так как ждала гарсона. Но чуть рухнула на пол увидев улыбающихся Виталика и Вадика, отдельно писала как с ними изменила мужу несколько дней назад.

Пока я буквально оторопела от происходящего, пулей просочились чмокнув в щеку. Был слышен запах перегара.

Товарищ заходил, захлопнул за собой дверь поцеловал, обняв мою талию повел в гостиную. Которую с любопытством разглядывал напарник.

От шока обрывками фраз попыталась выразить возмущение. На что получила спокойный ответ.

— Где остановилась самая красивая девушка узнать не проблема. — Зачем? — Очень соскучились. — Мой в любой момент нагрянет! — Нет! Его оставили гаишники и поехали в отдел проверять документы и серию кузова, транспортного средства в подозрении на угон. Отпустят только после нашего звонка.

Внезапный входящий вызов супруга испугал:

— Да, зая!

Он поводил озвучению версию ребят, извинился что задерживается. Пообещал набрать на обратном пути.

— Хорошо. Целую!

Отключила входящий и выдохнула напряжение, не хотелось чтобы узнали что я изменила мужу и донесли ему.

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Выбора не было, решила не терять время

Собралась с мыслями, оценила без эмоций сложившуюся ситуацию, понимая что не уйдут пока трахнут. Выгнать не вариант, тянуть кота за яйца тоже. Оставался единственное решение быстрее удовлетворить и продолжить семейный досуг.

Пока размышляла гости не теряли время одновременно, начали ласкать: губы, шею и ниже сиськи.

С меня сполз халат и присосались к груди каждый со своей стороны. Осознание что изменяю мужу который скоро вернется после состоится примирительный секс жутко заводило. Все же опустилась на колени и взяла в рот у Виталика.

Стоило заглотнуть толстый шланг как он стремительно увеличивался прямо во рту. Параллельно гладила яйца, когда боец оказался в боевой готовности обхватила основание и начала сосать двигая рукой.

— Как же она сосет классно! Чего там стоишь, дай пусть два грызет.

Пригласил наблюдающего товарища, как мигом в щеку уперся второй дрын. Держа каждый в руке по очереди сосала окаменевшие члены обильно смачивая слюной. Возбужденные парни трахали мой рот усиливая толчки проникая в глотку. Спустя пять минут долбежки слезились глаза и тянулись слюни.

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Основательно изменила мужу с двумя жеребцами

Затем Вадим лег на спину на кровать я в позе догги стайл продолжила оральные ласки, прогнувшись, представила текущую вагину другу.

— Сучка! Обожаю ее! Течет писец!

Довольный воскликнул любовник проникая в меня без презерватива! Ощущая входящий толстый ствол внутри стонала от кайфа втянув весь воздух создала вакуум пока щеки внутри коснулись головку члена от чего зашипел владелец.

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Я была в шоке от того что организм наслаждается тем что меня используют как последнюю шлюху. Удовольствие на сколько накрывало что не в силах скрывать забила и дала волю эмоциям. Скулила, стонала, иногда матерясь подмахивала долбящим мужикам смакуя лизала пенис глядя на Вадика, дергаясь от толчков. Короче изменила мужу и не жалею!

— Садись сверху!

Скомандовал лежачий партнер, пока сзади переводил дух от бешеного темпа. Пока я направляла в себя очередной половой орган плавно садясь на него сверху.

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Изменяю мужу получая Двойное наслаждение

Проникнув целиком, глядя в глаза напрягшемуся снизу самцу совершала круговые движения бедрами за часовой стрелкой и обратно дала возможность привыкнуть к новому гостю своей пещерке.

После начала двигаться в позе наездницы верхом на парне наращивая скорость. Увлечение легкой атлетикой с детства позволило освоить данную позицию идеально и довести до совершенства.

Насладившись со стороны вернулся отдыхающий, стал в полный рост рядом озадачив мой рот. Я скакала и смаковала вверенный леденец, работала чтобы быстрее довести до оргазма гостей. Но и сама парила на седьмом небе от счастья.

Пока продолжала находиться верхом на члене, Виталик пристроился сзади придавил вниз меня уложив на друга снизу так что наши губы в нескольких сантиметрах. Несмотря на возбуждение не решался целоваться наверное из-за того что там побывал писюн напарника. Хотя воздержание давалось трудно.

С моей стороны тоже не было инициативы мы неотрывно зацепились взглядами, замерли прислушиваться к ощущениям позади. Приготовившись к аналу, удивилась когда половой орган начал медленно проникать одновременно в вагину. Это было неописуем восхитительно, чувствовать как растягивая дырочку плотно трутся члены любовников которых второй раз вижу.

Моя девочка от выделений была насквозь мокрой, Вадим сорвало забив на предрассудки впился жадным поцелуем в губы которые только сосали член друга. Казалось это дополнительно, цепляло его, пещерка быстро адаптировалась под двух гостей и уже позволяла верхнему наращивать темп.

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Я изменила своему мужу и не жалею!

Видимо парням аналогично сносили крышу ощущения долбить письку одновременно. Меня же переполняли три эмоции:

Физически потрясающе ощущать два ствола внутри; морально фантастически чувствовать себя шлюхой; осознания, что изменяю мужу на нашей кровати.

Прежде не подозревала что интим бывает столь сногсшибательным. Из далека приближался словно лавина оргазм нереальной силы. Мне хотелось его испытать во всей красе, интуитивно на подсознательном уровне сцепив зубы насаживалась навстречу, загоняя резче и глубже пенисы до упора в матку.

Наконец-то произошло то чего ожидало мое тело первый зарычал щедро заполняя вагину спермой Вадик. Дважды судорожно дернулся опорожнивши баки, ушел в нирвану не вынимая, богатыря оставил во мне его сдуваться. От чего маня слово гигантской волной накрыл мощный оргазм.

Словно в тумане тело меня не слушалось обмякло повиснув на крепком мужском торсе. От пяток до макушки туда-сюда перекатывались волнообразно электрические разряды. Будто сквозь сон воспринимала реальность в которой озверевший партнер терзал текущую вагину.

Финиш

Внезапно вогнал до упора прибор и обильно кончил сопровождая громким стоном и матом. Настигшая вторая волна экстаза вырубила меня... Очнулась от легких пощечин уже одетого Виталика.

— Ты живая? Просыпайся муж скоро будет, забыли набрать нас дебилы. Мы погнали. Ты лучшая!

Довольная похвалой выдавила улыбку покидающим номер гостям. Только захлопнулась дверь я будто выпала из гипноза, подорвалась убираться, а то муж мог понять что здесь происходило. Срочно надо поменяла простынь в пятнах спермы.

Вот как я изменила мужу рассказ имеет продолжение.

Автор:coub: https://coub.com/dnevnichok