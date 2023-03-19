Как сделать секс по дружбе жарким - эротический рассказ



Маша Иванова



Знаете, есть разные формы фастфуда, иногда ты забегаешь жутко голодный в первое попавшееся заведение, жадно сжевываешь, не чувствуя вкуса. Что-то не понятное, бежишь дальше по делам, а потом тебя мучает изжога и несварение. Аналогично происходит и секс по дружбе между парнем и девушкой.

А бывает осознанный поход в фаст-фуд. Ты идешь в свое любимое место, заказываешь тот самый сочный жирный бургер. Затем медленно и с упоением наслаждаешься каждой минуткой поглощения этой жирной пищи. При этом смачно запивая колой и заедая мороженым напоследок. В итоге уходишь домой сытой, счастливой и довольный жизнью.

Но это всё-таки фастфуд. Каждый день его не хочется и получить его можно быстро!

Лучший секс по дружбе с Пашей

Вот Паша - это мой фастфуд. Но тот, которым наслаждаешься, когда нужна быстрая разрядка. Если секс легко организовывается по мановению пальцев. Вкусный, сочный, но не химерный секс, единоразовый без головной боли, общения, глубины. Просто секс на подносе!

Хватает одного сообщения от меня - "Давай сегодня, как обычно, в 20:00?". И мне немногословно кидается адрес отеля. И скупое - "Ок". Я еду к назначенному времени меня встречает Паша, как всегда, небрежно стильный с легкой улыбкой на губах. Мы поднимаемся в снятый номер. Болтаем на самые светские темы, не заглядывая за фасад друг-другу.

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Павел никогда не тратит время зря. С грациозной лёгкостью и без смущения скидывает одежду и голый направляется в душ. А я, как всегда, зачарованно разглядываю его фигуру - у него офигенное тело. Он среднего роста блондин с голубыми глазами, каждая мышца его тела твердая, как камень, каждый кубик пресса прорисован до изгибов, восхитительно упругий зад, и огромных размеров член. С ним у нас всегда получается потрясающий секс по дружбе!

Выхожу уже я из душа, в кружеве боди бордового цвета, черные чулки. Сегодня мы договорились просто на секс без фетишей. Часто прошу его доминировать надо мной и он прекрасно разыгрывает этот сценарий, но не в этот раз).

Паша вальяжно лежит на кровати, протягивает руку и я отказываюсь на нем. Целую шею, глажу его тело, мои пальцы гладят его мускулы. А, да, важное уточнение - мы не целуемся в губы. Настолько наш секс про физическое удовлетворение. Паша этого не приемлет, а мне и не надо в данном сексе.

Паша отстраняется и встаёт. Я встаю на колени и медленно приступаю к минету. Так как у Паши большой, мне пришлось первые разы подстраиваться под размер, тренировать свое горло. Он держит меня за волосы, натягивает. Шепчет - "Смотри мне в глаза". Я жадно насаживаюсь ртом на его член. Вижу пожар в глубине его глаз, и эту сладкую улыбку. Он наслаждается, хватает меня за волосы, глубже натягивает на себя, даёт пощёчины и всячески использует мой рот в своих целях.

Мне нравится наш секс по дружбе каждый получает то что хочет. Паша кончает мне на лицо, медленно растирая членом сперму по моим щекам и глазам.

Смываю сперму, возвращаюсь. Паша без церемоний кладет меня на спину и начинает со знанием дела заводить мой организм. Целует все тело, ласкает грудь, шею, ноги. Все очень четкими выверенными движениями, каждая ласка дарит дозу удовольствия, он четко знает, что нравится и как это сделать. Вот я уже кричу, когда его пальцы погружаются в меня, а язык ласкает киску. Я все мокрая, горячая и готовая.





Меня каждый раз поражает его техника - не грамма лишних движений, он очень чутко реагирует на все мои реакции, слушает мое тело. Это феномен нашего секса. Павлик натягивает презерватив и медленно погружается в меня, продолжая ласкать мой клитор, я стону, мычу, теряюсь, а Паша меняет угол входа своей члена. И я взрываюсь.

Оргазм накатывает с бешеной силой, но Павел все ещё во мне, продолжает свои толчки, переворачивает меня, ставит на колени - в руках смазка, меняется презерватив. Нежно и уверенно смазывается анальное отверстие, пальцы играют, погружаясь в меня. Натиск его пениса. Он большой, дарит сверх натяжение, граничащее с болью.

Но и тут Пашка четко соизмеряет свои действия, медленно входит, выходит. Потом добавляет смазку и продвигается вперёд. И вот уже весь его огромный член во мне начинает свои движения. Все чётче, быстрее, сильнее у меня дрожат колени. Эта глубинная стимуляция, ни с чем несравнимое действие.

Павел шепчет о том, какая я тугая, как ему это нравится секс по дружбе со мной, толчок, ещё толчок.

Выходит, меняем позицию, теперь мои ноги прижаты по бокам живота, в руках оказывается вакуумный вибратор. Паша все также неистово насаживает мою попку, я стимулирую клитор, оба теряем контроль над происходящим, каждый в своих ощущениях. Я начинаю кончать и он следом за мной, реагируя на сокращения. Вспышки, занавес.





Валяемся рядом, говорим ни о чем и обо всем. Знаю, что у него сложное детство. Мне известно, что он младше меня на 5 лет, хотя выглядит старше, но этому тоже пришлось учиться. Мы глубоко друг в друге, без химии, без эмоций, но с теплотой. Павлик шутит, рассказывает курьёзные истории из жизни. В ней нет места женщинам, отношениям, семье.

Смеюсь громко и заливисто, здесь в этот момент можно просто быть собой, говорить все что в голову взбредёт. Уже час ночи, мне пора домой. Мы никогда не спим ночью вместе. Такое же незыблемое правило как поцелуи. Павел подвозит меня до дома.

Спасибо за вечер, было классно и тебе спасибо отвечает он. И мы снова не видимся и не общаемся несколько месяцев, пока мне не захочется снова секс по дружбе с ним Вкусный ФастФуд и я снова не напишу "Сегодня в 20:00?".