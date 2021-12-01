Как построить картеру с нуля



Борис Березовский



В настоящее время вопрос «как построить карьеру с нуля?» звучит, довольно остро. Его можно услышать среди своих знакомых, студентов, в сети интернета.

Да и вы неоднократно задавали его себе.

Прежде всего вам нужно найти работу, хотя бы немного приближенную к вашей сфере деятельности.





Не так просто получить работу в наше время, вам придётся посетить огромное количество собеседований, встреть и может на раз 20 вас примут каким — ни будь специалистом.

На новом месте, вас никто не будет ждать с распростёртыми объятиями. Как правило, молодым специалистам предлагают маленькую зарплату и огромный пакет обязанностей.

Поиск работы

Работу лучше искать в последний год обучения, во время практики или преддипломной работы. Постарайтесь во время этих работ попасть в одно и тоже учреждение. Зарекомендовав себя с положительной стороны, есть большой шанс, что вас пригласят именно сюда.

Наконец-то вы нашли работу. Но не все так безоблачно. Вам предложили минимальную оплату и дали испытательный срок. По законодательству выпускникам с высшим образованием и средним образованием не должны давать испытательный срок, но об этом лучше не говорить.

С огромный энтузиазмом соглашайтесь на все условия, ведь практика это тот же опыт. Если вас уволили, обратитесь в суд, тут вы обязательно скажите о неправомерном действии компании. Предоставьте документ об высшем образовании. Судебное дело обязательно закончиться в вашу пользу.

Вы спросите для чего это?

Все просто, суд аннулирует ваше увольнение. Компании придётся с ново взять вас на работу. Да, работать в озлобленном на вас коллективе будет тяжело, но вы всегда сможете уволиться по собственному желанию. А это совершенно другая запись и статья в трудовой книжке, да и стаж прибавиться к общему. \

Это был самый плохой вариант!

В лучшем случае вас проймут на работу. Вы проявите себя как ценный кадр компании, покажете свою целеустремлённость, ответственность постепенно начнёте продвигаться в верх по служебной лестнице.

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Что нужно сделать для карьерного роста?

Прежде всего откиньте мысли о своей мизерной зарплате. Вы не такой ещё ценный сотрудник, чтобы могли ставить свои условия и вам быстро найдёт замену. В первое время придётся много работать. Работа будет занимать почти все ваше время.

Не расстраивайтесь, ведь совсем недавно вы были обычным студентом с такой же маленькой стипендией. На рабочем месте не сидите сложа руки. Всегда есть дела, которые можно и нужно сделать. Не стесняйтесь советоваться с коллегами, если даже отношение у вас натянуты. Обращайтесь с вопросами к начальству по минимуму.

В случаи действительно важного вопроса, которые вы сами не в силах решить обращайтесь смело к руководству. Это только превознесёт в глазах начальника, как ответственного работника.

Старайтесь быть уверенным, целенаправленным.. Если вы будите пассивным, мнительным, застенчивым, не уверенным в себе, то у начальства и персонала вызовите только раздражение. Не стоит быть чересчур дерзким и развязанным.

Помните вы пришли в уже устоявшийся коллектив и чрезмерная активность не будет плюсом!

Самое главное, вы должны решить для себя, что для вас важнее создание семьи или карьера!

Если вы хотите стать успешной карьеристкой, то отложите семью по дальше на полочку. Так как работа отнимет у вас все свободное время. Определяйтесь с выбором и начинайте действовать навстречу к вашей мечте.







