Как отказать парню в сексе



Алена Кудрина



Чую, что очень даже нередко мы не защищаем себя в сексе от некомфортных или нежеланных практик, от неинтересного или ненужного секса из-за того, что боимся человека обидеть. Я не буду говорить о том, как это грустно — переступать себя из-за гипотетических чувств человека, давайте сегодня поговорим, как можно эту историю сделать комфортнее и безопаснее.

Так как же отказываться, чтобы снизить свою тревогу по поводу чужих обид и риск этих самых обид?

Как отказать парню в сексе.

Говорить достаточно оперативно

Чем быстрее мы говорим о том, что нам не хочется, тем меньше эмоций от разочарования другого человека. Когда мы долго соглашаемся с происходящим, нам непросто сказать "нет", да и человеку может быть непросто. Чтобы не сталкиваться с этим, важно отказываться достаточно быстро.

Нет, но...

Чтобы сгладить для всех градус эмоций, можно предложить иную коммуникацию в противовес отказанной. Например, не хочется секса, но очень хочется близости, объятий. Или не хочется сейчас, но как насчёт вечера?

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Самый честный отказ

Когда очень страшно, можно не скрывать этого и честность часто является лучшей силой для выхода на комфортную коммуникацию. Можно честно озвучить, что так страшно обидеть, отвернуть от себя или вызвать тревогу, но совсем нет желания заниматься сексом.

Через честный рассказ о чувствах можно обозначить, о чем ваша тревога и почему вам не хочется. Так у вас не остаётся места для выдумок в сторону друг друга.

Подвижный отказ

Бывает, что отказ не совсем искренний. То есть он искренний, но дело не в нежелании, а в груде дел, тревог и прочего. И тогда можно открыто сказать, что сейчас желания нет, но если ты поможешь мне развесить бельё, выгуляешь пса и покормишь меня супом с ложечки, я смогу ощутить необходимую мне заботу и отдохнуть, а тогда и секс в радость!

Вообще, отказываться очень важно, но так как секс — очень чувствительная зона, можно начать прокачивать навыки отказов в других областях. Так можно постепенно развить свой навык выдерживать чужие эмоции и навык проживать свои.

Ах да, самое главное правило для отказов: вы можете отказываться очень экологично и комфортно, но человек на том конце провода относится к вашим чувствам по-мудацки и тут вы бессильны. Важно это понимать и всё равно выбирать заботу о себе!

Как отказать мужчине



