Как меня выебали по кругу 3 мужика в день рождение на 18 лет, реальный порно рассказ



Света Соколова



Я орала. Но из-за кляпа во рту получалось тупое мычание. Из глаз ручьем катились слезы, ремешки натирал уголки губ. Здоровенный мужик пристроился сзади и драл меня в задницу. Он крепко схватил меня за волосы, намотал их на руку и каждый раз, когда входил, больно тянул хвост к себе. Я стояла раком, руки устали опираться на кровать.





Порно рассказ как меня трахнули и пустили по кругу три мужика.

Но только я хотела рухнуть - пусть трахают, как хотят, у меня уже сил нет - как его друг подошел спереди. Он быстро расстегнул ширинку. Так у мужика руки тряслись от возбуждения, что чуть молнию не вырвал на фиг. Потом резко стянул с моей головы кляп. Я наконец-то вдохнула по-человечески!

- Не надо, я не х... Но у меня во рту уже был его член.

Мужик яростно заработал бедрами, запихивая агрегат мне в глотку. Пришлось снова упереться руками. Теперь, так сказать с обоих концов, меня яростно трахали два мужика.

Три мужика меня по кругу меня трахали очень жестко

Они вообще не церемонились - “анальный” тянул за волосы и хлопал рукой по заднице. “Оральный” вцепился в мои плечи и как сумасшедший трахал меня в горло.

Я начала бояться, что задохнусь. Наконец я не выдержала. Руки и колени после часа этой дикого секса уже онемели. Они сами собой подогнулись, и я рухнула на кровать с металлической спинкой. Все. Делайте, что хотите. Я почувствовала себя тряпичной куклой. А ребята, кажется, вообще не устали.

Третий, который все это время смотрел на нас и дрочил, забрался на кровать, лег на спину, и положил меня сверху. Я чувствовала спиной его мокрый от пота живот. Одной рукой он крепко взял меня за бок, а другой направил твердый член... Снова в задницу.

Ладно, после его друга и со всей этой смазкой, от которой простыня в пятнах, член вошел как по маслу. Второй парень лег сверху. Теперь они вдвоем терлись друг о друга членами внутри меня.

Когда меня трахали по кругу три мужика я задумалась что их в этом возбуждает

Интересно, их заводит, что они чувствуют друг друга? Последнему ничего не осталось, как обойти кровать, подтянуть к себе мою голову, просунуть член сквозь решетку спинки и трахать меня в рот. Хорошо, что так член особо глубоко не входил - во мне и так их было слишком много.

Я жутко устала. Никакой тренажёрный залне сравнится с тем, когда тебя во все щели трахают три парня. Все тело ныло. Но на самом деле мне было офигенно. Я почувствовала, что снова кончаю. Все внизу пульсирует. Я замычала, выгнулась. Но, кажется, парни, этого даже не заметили. Плевать.

Ну вот, они тоже больше не могут. Мои жеребцы задышали тяжелее... Что-то сейчас будет. Они вынули из меня члены, стащили с кровати и поставили на колени.

- Открой рот, шлюха! Я послушно открыла рот, и высунула язык. Они стояли вокруг и надрачивали. Потом прямо мне в лицо ударила струя спермы. На грудь, на плечи, в рот. Горячая, липкая, с острым знакомым запахом. Я не глотала, позволяя ей стекать вниз. А парни продолжали кончать на меня.

При этом они ржали и орали:

— С днем рождения! Кстати, да. В тот день мне исполнилось 18 лет!

Ещё подростком мне невероятно нравился групповой секс

Кстати когда я ещё была подростком мне уже тогда нравился групповой секс. Это незабываемое наслаждение когда тебя ебут в три ствола! Рекомендую каждой девочке как минимум раз попробовать гангбанг с толпой парней, если ты не фригидная, будешь на седьмом небе от счастья и твои любовники тоже!

Я тогда даже искала ответ на вопросы почему девушке так нравится. И пришла к выводу что одно из самых потрясающих ощущений которое обязана испытать каждая девочка.

В подарок всем рекомендую посмотреть восхитительный Лайфхак и эротическую историю про групповой секс (МЖМ). Обещаю узнаете много полезной информации.

Кстати если кто ещё не подписан на ТОП 1 популярный телеграмм канал возбуждающих секс историй, советую обязательно это сделать! Для этого просто перейди по ссылке, кстати она работает для всех без регистрации и даже не установлено приложение telegram.









P.S

В завершении должна признаться что для меня секс тремя мужиками был не первый раз. В разделе порно рассказов о секс историях подростков https://tales.shpargalka.work/tag/teenagers/ я раньше уже писала об моем эротическом приключении. Каждый желающий может в любое время читать онлайн бесплатно потрясающий эротическую историю как я стала шлюхой в 16 лет.