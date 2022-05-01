Как эффективно работать дома, если Вы тянете время (прокрастинатор)?



Алена Матвиенко



Вам нужно найти способ сосредоточиться, чтобы не тратить время впустую? Не волнуйтесь, здесь вы найдете лучшие советы, которые научат вас, как работать дома, эффективно используя свое время.

Подготовка удаленного рабочего пространства

Для работы из дома необходимо иметь все необходимые удобства и элементы, начиная от мебели и заканчивая самой обстановкой для выполнения своих задач.





Всё организованно и под рукой

Порядок очень важен на рабочем месте, так как он способствует плавной работе и большей концентрации. Как только вы обустроите свое рабочее пространство, организуйте его и расставьте все элементы, которые вам понадобятся, и исключите те, что не способствуют работе или могут отвлекать вас.

Чем чище будет стол, тем лучше

Не забудьте взять с собой всё необходимое, прежде чем сесть за работу, чтобы потом не пришлось вставать и отвлекаться на нее.

Комфорт

Важно, чтобы во время работы вам было физически комфортно. В идеале у вас должен быть удобный стул с прямой спинкой, чтобы избежать нарушения осанки. Это может привести к дискомфорту в спине, шее или другим неприятным ощущениям, которые могут повлиять на вашу работу.

Положение компьютера также важно: он должен находиться на уровне глаз, чтобы шея оставалась прямой, и, конечно, нельзя забывать о подставке для запястий и коврике для мыши с подушкой.

Музыка, свет и вентиляция

Если вы чувствуете, что музыка сопровождает вас и расслабляет, то она не должна отсутствовать. Пространство должно быть хорошо освещено, по возможности естественным светом, а если нет, то верхним светом (с потолка), и хорошо проветриваться, поскольку правильное насыщение кислородом позволяет мыслить более ясно.

Как работать дома и не откладывать попытки?

День за днем

Вы уже организовали свое рабочее место и всё, что необходимо учесть. Вопрос в том, как работать дома, что нужно делать, чтобы сохранить энтузиазм и продуктивность?

Плотно позавтракайте

Продуктивный день начинается с полноценного и питательного завтрака. Съешьте перед началом работы хороший завтрак, содержащий все питательные вещества, необходимые вашему организму, чтобы начать день полным энергией.

Оденьтесь

Работать в пижаме – все равно что никогда не вставать с постели. Начните день с освежающего душа и удобно оденьтесь, чтобы начать свой день.

Организуйте свой день

Установите приоритеты и расписание для различных задач и определите, сколько времени займет каждая из них, чтобы ничего не осталось незавершенным.

Составьте список дел, которые вы будете вычеркивать по мере их выполнения.

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Регулярно делайте перерывы

Важно время от времени делать перерывы, чтобы лучше работать. Рекомендуется делать 25-минутные перерывы в соответствии с техникой

Pomodoro – системой, в которой вы организуете свое время с помощью списка задач, но соблюдаете 5-минутный перерыв каждые 25 минут, чтобы прогуляться, подышать воздухом, выпить кофе или что-то еще, что расслабляет вас и вдохновляет на продолжение работы.

С помощью этой техники вы лучше сконцентрируетесь и освежите свои идеи, что позволит вам быть более продуктивным и творческим.

Избегайте отвлекающих факторов

Вы часто используете телефон для работы, и в этих случаях отключить его невозможно, но можете сообщить семье и друзьям о своем рабочем графике, чтобы вас не прерывали, если только это не что-то срочное.

Телевизор и радио также являются сильными отвлекающими факторами, поэтому избегайте их.

Держите на столе только то, что необходимо или вдохновляет, и закройте вкладки социальных сетей и электронной почты, если они не нужны вам для работы.

Работайте над самодисциплиной

Самодисциплина жизненно важна для поддержания работы на дому. Найдите элементы, которые помогут вам поддерживать ее, например, будильник, ежедневник или календарь.

Но прежде всего установите фиксированный график работы на каждый день, чтобы ваш рабочий распорядок не прерывался другими домашними делами.

Вставайте каждый день в одно и то же время и организуйте свой день таким образом, чтобы можно было совмещать домашние и рабочие обязанности, не прерывая их.

Заботьтесь о своем психическом здоровье и теле

Важно, чтобы в вашем распорядке дня было место для отвлечения, общения с друзьями и семьей, физических упражнений и, почему бы и нет, медитации.

Еще одним ключевым фактором является забота о своем питании, ведь это не просто вопрос избавления от голода. Вы должны убедиться, что пища, которую едите, содержит витамины, минералы и другие компоненты, которые помогают вам концентрироваться, поддерживать здоровое тело и разум.







