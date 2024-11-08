КУПИТЬ ТРАВМАТИЧЕСКОЕ БОЕВОЕ ОРУЖИЕ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ И ДОКУМЕНТОВ



Небольшое разъяснение о "Магазине Якубовича"





Магазин Якубовича — это специализированный интернет-магазин, занимающийся продажей боевого и травматического оружия без необходимости оформления документов. Мы находимся на рынке более 7 лет, предлагая широкий ассортимент продукции, включая оружие и расходные материалы, такие как патроны и сопутствующие товары. Купить травмат без документов





Часто задаваемые вопросы

1. С какого возраста можно приобрести боевой или травматический пистолет?

Покупка травматического и боевого оружия доступна с 18 лет. Подтверждение возраста не требуется, поскольку магазин работает на условиях доверия. При этом вся ответственность за использование изделия полностью возлагается на покупателя.

2. Могу ли я приобретать патроны у вас после покупки оружия?

Да, мы предоставляем возможность приобретения патронов нашим покупателям после покупки оружия. Минимальный объем заказа составляет 5 пачек одного калибра, а стоимость доставки оплачивается покупателем.

3. Как оформить лицензию на травматическое оружие, если её нет?

Продажи ведутся без документов! Но при необходимости мы оказываем содействие в оформлении лицензии, которая будет зарегистрирована и юридически действительна. Внесение данных в соответствующую базу гарантирует её подлинность и прохождение всех проверок.

4. Волнуюсь, так как покупаю оружие впервые.

Мы рекомендуем ответственно подходить к такому приобретению. Если у вас есть сомнения, стоит ли вам покупать оружие, мы советуем тщательно обдумать это решение, чтобы избежать напрасных затрат времени и ресурсов.

5. Как осуществляется доставка заказа?

Доставка товаров доступна в крупных городах через службу такси или с использованием закладок. В небольших населенных пунктах условия доставки обсуждаются индивидуально и, как правило, возможны только через клад.

6. Является ли оружие заводским?

Большинство позиций на канале — заводского производства. В описании каждого товара указывается, является ли он заводским изделием или переделанным с холостого. Перед покупкой уточняйте детали у наших специалистов.

7. "Чистое" ли оружие предлагается к продаже?

Все оружие в нашем магазине новое и "чистое", без негативной истории или криминального следа. Мы не продаем изделия с сомнительной или криминальной репутацией.

Таким образом, Магазин Якубовича — это надёжный поставщик, ориентированный на удобство и доступность для своих клиентов. Более подробную информацию можно найти на нашем Telegram-канале: https://t.me/ystgk.