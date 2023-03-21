История как прошёл мой первый секс рассказ для девушек



Аня Щигорцева



Многие девочки просили написать секс истории мой первый раз как это было и прочие полезные советы, чтобы избежать нежелательной беременности и получить удовольствие без боли. Впервые начала встречаться с парнем в 16 лет, но между нами ничего не было, даже не видела его полового члена. В 17 лет решила, что пора лишиться девственности.

Скороспелость всегда была моим коньком. Будучи единственным ребенком в семье, я провела большую часть своего детства со взрослыми, что делало меня похожим на них.

До 18 лет в период полового созревания я осознала необходимость сместить свое внимание с того, что могло бы произвести впечатление на моих родителей и учителей, на поведение, которое показалось бы крутым моим сверстникам. Я стала курить за школой, пить пиво со своими одноклассниками и всячески хотела понравиться всем.

Потом однажды я случайно прочитала про первый секс истории реальных девушек в этом разделе блога. Порно рассказы первый раз девушек меня очень вдохновили. Читая за рассказом рассказ я находила всё больше ответов на вопросы и в итоге я поняла, что лишение девственности это не больно если знать некоторые нюансы.

Первый раз у девушек.





Следующим логическим шагом была потеря девственности

Дело не в том, что эти вещи были обязательными. Что касается любовных утех, мой интерес к самой сущности был гораздо менее сильным мотиватором, чем мое страстное желание превратиться из маленькой серой мыши в королеву. Мне нужно было сделать то, что заставит людей ахнуть.

В школе я встретила красивого парня, в которого я была полностью влюблена, назовем его Ильей. У Ильи были тёмно-синие глаза и длинные вьющиеся каштановые волосы с посеребренными прядями.

Мы с Ильей были непреклонны в погоне за аксессуарами и развлечениями в духе 90-х, но робели даже при разговоре об этом. В тех случаях, когда мы оказывались одни в комнате, наша бравада рассеивалась, и мы снова становились детьми, не зная, что делать дальше.

Мы находили друг друга привлекательными, но были так молоды, что ни один из нас никогда не испытывал явного эротического желания. Я очень хотела не секса, а избавления от девственности, последнего остатка детства, проведенного в доверии и уважении взрослых, в поисках их одобрения.

С кем заняться сексом впервые.





Подходящий кандидат с кем лишиться девственности

Я знала, что Илья был так же озадачен тем, что это влечет за собой, как и я. Но у нас с Ильей так ничего и не вышло и мы расстались. Через год я встретила забавного парня в местном клубе. Ему было двадцать два года, и у него была своя крохотная квартирка.

Я подумала, что из него мог бы получиться подходящий бойфренд. Он был старше, и он занимался сексом раньше. Я читала в журналах, что все мужчины умирают от желания заняться любовью с девственницей. Но это было не так.

Мой новый парень постоянно хотел целоваться и трогать меня ласкал мою грудь. Он очень беспокоился о том, чтобы вступить в настоящий половой акт после того, как я призналась ему, что девственна.

В какой-то момент он согласился заняться со мной сексом. Я надела самое красивое нижнее белье, мы зажгли свечи, включили приятную музыку. Конечно же, я представляла, что это будет как в кино — все мило и романтично.

В своей голове я придала такое большое значение зрелищности интиму, что стала слишком сильно давить на себя и не могла расслабиться, когда дело дошло до процесса.

Мой первое занятие любовью было больно.





Первый секс комом

Все казалось неправильным, я не могла войти в романтичное настроение. Он надел презерватив, и я оказалась сверху. Прелюдия была действительно важна. Первые несколько попыток были обескураживающими, потому что его пенис не входил. Он пытался, я пыталась, и после, казалось бы, бесконечного количества раз я почувствовала всю нелепость происходящего.

В следующий момент я ощутила, как его пенис находится на одной линии с моей вагиной, и ввела его внутрь. Наверное, это была одна из самых болезненных вещей, которые я когда-либо испытывала, но это было не самое худшее по сравнению со вторым разом.

Как только он оказался внутри, он попытался войти и выйти. Но это было не самым умным поступком с его стороны, так как все внутри меня очень сильно обжигало. Некоторое время так и было, но как-то прошло.

Rогда его член, наконец, вошел внутрь, я подумала, что у меня пошла кровь, но этого не произошло!

Мы продолжали пробовать каждую позицию, которую могли придумать, но я все равно не могла расслабиться до конца. Сначала мне мешали подушки, потом мой глаз зацепился за паутину в углу комнаты, потом в голову начали лезть абсурдные мысли, которые начинались со слов: "а вдруг...". Он попросил меня расслабиться и уверил, что нам не нужно продолжать, если я не хочу.





Как правильно заниматься первым сексом девушке.





Главное желание и упорство

Но я попросила продолжать. Это было очень больно до такой степени, что мне пришлось все-таки попросить его остановиться. Мне было немного стыдно, и я была смущена, потому что представляла нечто другое. Я думала, что и мой парень был разочарован этим опытом. Но он отнесся ко всему с пониманием!

Тогда он сказал: "Ты не обязана делать это только потому, что так нужно. Делай что хочешь." Я поняла, что, то, что мне нравится, никогда не приходило мне в голову. Мне только пришло в голову, что это чья-то чужая фантазия. Поначалу его слова звучали как милый джентльменский жест, призванный меня успокоить.

Но когда он внимательно посмотрел на меня, я в конце концов поняла, что образ порно звезды, который я так тщательно создавала, никогда не был необходим. Излишне говорить, что я была очень смущена и разочарована всем этим опытом. Думаю, у меня были большие ожидания.

Я думала, что секс больше похож на то, что мы видим по телевизору или на большом экране — плавные, страстные и свободные от стресса занятия любовью. Секс для меня всегда был спектаклем. Интерактивная надуманная постановка, вдохновленная женскими журналами, в которых мне предлагалось "выпустить на волю внутреннюю сексуальную кошечку".

Это проблема современного общества!

У нас сложилось целостное представление того, что занятия любовью в первый раз должны быть идеальными, как в фильмах или порно. Мы всегда видим романтическую сторону, так как все прекрасно встает на свои места, но поверьте мне, первый сексуальный опыт каждого всегда будет испорчен некоторой неловкостью.

Лишение девственности без боли.





Как должен пройти первый секс для девушек

Очень часто я читаю истории про первый секс у девушек который прошел ужасно. Однако это не означает, что занятие любовью всегда будет плохим. Любое количество вещей может способствовать опыту, который не совсем соответствует вашим ожиданиям.

Вы всегда можете повторить попытку позже, когда почувствуете себя более комфортно. И помните, не существует "правильного" времени или возраста, когда вам следует заняться сексом или лишиться девственности, поэтому все зависит от того, когда вы чувствуете себя комфортно, делая этот выбор.

Нет ничего необычного в том, чтобы иметь неприятный "первый раз". Но даже опытные люди говорят себе, "нужно" заниматься сексом и получать от него удовольствие, когда на самом деле они не готовы или совершенно не заинтересованы в этом.

Иногда это давление оказывают на них друзья, культурные убеждения или, возможно, то, что они видят в Интернете. Пожалуйста, постарайтесь отпустить мысль о том, что вы должны вести себя определенным образом, в том числе мириться с "отвратительным" опытом, просто, чтобы чувствовать себя "нормальным".

Прислушивайтесь к своей интуиции и пока избегайте ситуаций, в которых может возникнуть ощущение, что вы должны соответствовать ожиданиям других.

Подумайте о том, чтобы заняться сексом только тогда, когда вы почувствуете себя в безопасности!

В завершении советую видео инструкцию как заниматься сексом без боли в свое удовольствие!

Как заниматься сексом первый раз!







