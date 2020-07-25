История как на интимсити пытались зайти 3 проститутки в обход блока



Анна Семёнова



Пару месяцев назад произошла крайне неприятная история. На кануне проишествия произошла очередная 1001 блокировка Роскомнадзор популярного эскорт портала №1 в России — интимсити нл.

В первую очередь самое важное: на странице блога «Шпаргалка эскортницы», для девочек которые хотят перейти на официальный сайт Intimcity nl, находится КНОПКА. С помощью которой всегда можно открыть интим сити ню или ну или как его.... Настоящий и оригинальный в общем.

Ссылка: https://shpargalka.work/sites/intimcity/

Случай который изложен здесь, абсолютно реальный. И случился это в жизни троих участниц нашей телеграмм группы «болталка для эскортниц». Ниже добавлена вставка, кликнув которую можно перейти в сообщество.

Болталка эскортниц

На этом вступление и разъяснение окончено, теперь по существу проишествия.

Началось с того что девочки хотели открыть сайт Intimcity nl или com

Как обычно пользователи начали искать новое рабочее зеркало с помощью которого можно зайти на интим сити вопреки запрету. Среди этих многочисленных желающих не повезло троим участницам нашей telegram группы «Болталка для эскортниц».

Три проститутки Москвы ищут вход на Intimcity nl

Девушки решили воспользоваться самым легким методом зайти на заблокированный сайт, посредством нажатия кнопки которая по задумке должна их перенести в цитадель разврата.

Но в этот раз элитные проститутки Москвы допустили 2 роковых ошибки:

В поиске Yandex нашли неизвестный ресурс сомнительного происхождения.

На странице воспользовались предоставленной возможностью войти на интим сити кликнув предложенную кнопку.

Пренебрегая элементарными правилами безопасности

По статистике 10% процентов пользователей которые желают немедленно попасть на интимсити ню, оказываются жертвами мошенников.

Вышеуказанная статистика свидетельствует о том что это весьма распространённая ошибка. В следствии которой пострадавшие лишаются приличной суммы денег!

К счастью уловки мошенников очень легко избежать. Для этого необходимо следовать пяти правилам:

Чтобы легче было понять как это происходит в реальной жизни, добавляю видео как выглядят ловушки аферистов!





Именно так визуально выглядела страница-капкан из-за которой элитные индивидуалки Москвы лишились более 257 000 рублей.

Надёжный вход на официальный сайт интимсити

В начале публикации, была указана ссылка на странице блоге которой находится 24/7 не заблокированный вход на Intimcity. Так же можно подписаться на Twitter, чтобы узнавать первым о новом зеркале по которому доступен ресурс.

Вход на интимсити

На этом у меня пожалуй всё. В завершении хочу напомнить чтобы Вы не пренебрегали правилами безопасности поведения в сети интернет. И посещали только надёжные веб страницы которые имеют хорошую репутацию и пользуются доверием!