Интервью с эскорт моделью, которая заработала 3 миллиона в Норвегии



Юра Дудь



Эта девочка с огромными, пронзительными глазами, как из китайских мультиков, белоснежными волосами и третьим размером груди, любит жизнь, любит смеяться, в том числе и над собой.

Она восхищается каждой секундой своей жизни и жадно её живет. Любит мужчин. А это главное в нашей профессии. Я безумно благодарна судьбе, что у меня есть шанс общаться с такими уникальными людьми. БЛАГОДАРЮ.

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— Сколько лет?

— Мне 24.

— Как давно в сфере?

— 4 года.

— Тебя вынудила жизнь пойти в эскорт?

— Я из маленького города и с самого детства понимала, что деревня не для меня. После окончания колледжа появилась цель объездить весь мир. Потом случайно в интернете наткнулась на этот тур и поехала.

— Ты счастлива?

— Да, я самая счастливая.

— Что ты думаешь про 10 парней за день? Это тяжело?

— Если ты любишь мужчин и секс, то нет — мне это в удовольствие.

— Стыд? Страх? Раскаяние?

— Нет. Я горжусь собой и своей деятельностью. Я в этой профессии как рыба в воде. Мне с каждым разом хочется узнавать новых мужчин, самых богатых и самых успешных. Такие ко мне притягиваются. Мне безумно интересно прежде всего с ними говорить и ловить инсайты.

— Ты бы хотела родиться в богатой семье и никогда не прийти в тему?

— Возможно, но тогда бы я не была такой целеустремлённой и сильной. Я достигаю любых своих целей в самые кратчайшие сроки. И это всё отсутствие денег в семье и наставление отца, который говорил: «Ок, что-то хочешь — иди и работай».

— В Осло это был первый тур?

— Нет, не сосчитать, сколько туров у меня уже было.

— Был страх, что убьют, причинят вред, выбросят из окна или агентство кинет?

— Я всегда верю, что меня хранит бог. И ангелы. Я отношусь к каждому с любовью на максимум. И клиенты это считывают и отвечают тем же.

— Почему решилась на это?

— Я люблю красиво жить, ни в чем себе не отказывать. Мне нравится путешествовать, расширять кругозор, исследовать места. Для меня эскорт — это целое искусство, космос, вселенная. Я вижу этот бизнес, как огромные масштабы чего-то особенного.

— Не было психологически/эмоционально тяжело принимать много клиентов в день? (Нужно же переключаться эмоционально на людей и т. д.)

— Научилась настраивать себя, включаюсь в работу. Это дело времени. Человек ко всему может приспособиться. Главное — выбрать своего менеджера и агента. И все будет как по маслу. «Бояться волков — в лес не ходить». Я из Сибири: я в 3 года гладила коров и овчарок — мне море по колено.

— Знают ли близкие? Или ты работаешь конфиденциально?

— Знают друзья. Да по моей инсте это всем понятно, но до меня никому нет дела. Мне в кайф: я транслирую путешествия, людям нравится.

— Если не знают, то как объясняешь резкие большие доходы?

— Я с 14 лет работаю, у меня всегда были деньги. Я далеко не глупа, у меня в 16 лет была ЗП 30–50 тысяч. Для своей деревни в то время я уже считалась успешной.

— Бывало так, что сразу хотелось развернуть клиента, понимая, что он неадекватный?

— Если такие есть, я их разворачиваю. Я уважаю себя и ценю своё время. Менеджеры со мной в таких ситуациях соглашаются и идут навстречу.

— Самый странный случай из опыта?

— Помню ко мне в Китае мама привела своего сына. Она была вся в брендах, очень богата. И он, соответственно. Я офигела, что мать привела сыночка. Но самое странное, что он боялся и брыкался: держался за дверь и не хотел заходить в номер отеля! И они просто ушли домой.

— Самый смешной случай из опыта?

— Ой, таких было слишком много. Из последнего: мне клиент из Осло пел гимн России, а потом включил песню «Зачем мне солнце Монако». Ему примерно 45 лет.

— Что бы пожелала девочкам, которые только начинают?

— Перед каждым туром делать подходящий фотосет, настраивать себя на крутой результат, медитировать и писать благодарности. Обустраивать своё рабочее место, чтобы клиентам было приятно у вас: цветы, свечи — все должно быть красиво и уютно.

Не нужно ехать и думать, что будут плохие клиенты или привезёшь мало денег. В этом деле нужно быть осторожнее с мыслями, они в туре максимально материальны!

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Эскортница



