Где и как получить отказное письмо



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Если российские или импортные товары не требуют с точки зрения законодательства обязательного подтверждения соответствия в форме сертификации либо же декларирования, для свободной продажи предприниматели обычно получают отказное письмо по сертификации.

Подробную инструкцию о том, как получить отказное письмо можно прочитать на сайте центра сертификации «Роспротметст». Такие письма выдают уполномоченные органы по сертификации на основании действующих техническим регламентов и Постановлению Правительства РФ в системе ГОСТ Р.

Что такое отказное письмо и зачем оно нужно?

Этот добровольный документ предприятия обычно оформляют по собственной инициативе. Такое отказное письмо по сути подтверждает, что в отношении отраженной в письме продукции действующее законодательство РФ и стран ЕАЭС не предписывает проведение обязательной сертификации. То есть, для продажи таких товаров не нужно оформлять сертификат соответствия и декларацию соответствия. Из этого следует, что изготовление и продажа таких товаров могут осуществляться без каких либо разрешительных документов.

Отказное письмо о сертификации товаров носит сугубо разъяснительный характер. Это официальный ответ сертификационного центра со ссылками на действующие законодательные акты.

На какие виды товаров получают отказные письма

Отказное письмо на товар возможно получить исключительно на те наименования которые не входят в списки Постановления Правительства № 982 и не подпадают под действие технических регламентов ЕАЭС. Это довольно внушительный перечень товаров, которые возможно производить и реализовывать в России без обязательных регламентирующих документов. К таким обязательным документам относятся сертификаты соответствия и декларации соответствия.

Продолжительность действия отказных писем не ограничивается определенными сроками. Но если же в законодательные документы будут внесены какие либо изменения то этот документ утратит силу и нужно будет получить либо новое отказное письмо или сертификат качества. .

Для чего оформляют отказные письма?

Отказные письма служат официальным подтверждением того факта, что проводить сертификацию продукции не нужно в обязательном порядке.. Имея на руках такое письмо, предприниматель избавляется от необходимости документального подтверждения указанного в письме товара. Стоимость получения отказного информационного письма варьируется в районе 3 500 рублей и оформляется в течение двух дней.











