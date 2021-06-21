Эскорт работа в Киеве



Виктория Фролова



В агентство с опытом более 8 лет, требуются модели для сотрудничества. Если тебе нужна надёжная эскорт работа для девушек в Киеве, наше предложение для тебя!

Мы готовы поселить тебя в отличных апартаментах в центре столицы, где ты сможешь работать в Киеве и жить в полной безопасности и комфорте.

Можно быть приходящей и работать там только тогда, когда тебе будет удобно - в таком случае мы оплачиваем такси.

Удобный график

Можно совмещать с учебой или работой, любые форс-мажоры молниеносно решаются через 24\7 поддержку оператора. Сломала ногу, не успеваешь забрать сестренку из садика или умерла бабушка?

Мы это уже проходили! Поэтому гарантируем выплаты каждый день.

Каждая девочка обязательно получает оплату в конце встречи в полном размере, без никаких непонятных вычетов, задержек и штрафов. Работа эскорт моделью с нами - это высокий доход без лишних проблем!

Ситуаций, когда клиент не заплатил просто не бывает - мы гарантируем честное вознаграждение твоей работы и всегда готовы защитить твои интересы.





Эскорт работа в Киеве с лучшими клиентами

Наши гости самые лучшие и самые щедрые! Порядочные, адекватные люди - каждый гость тщательно проверяется и не допускается к девушкам в ненадлежащем виде.

Любые недоразумение с гостем решаются через поддержку диспетчеров на месте или в телефонном режиме, существует черный список тех, на кого поступали какие либо жалобы.

Многие девушки продолжают общаться с гостями и заводят интересные знакомства, которые потом могут очень пригодиться в жизни.

Чаевые и доп услуги все тебе

Гости часто благодарят девушек чаевыми или подарками, все это - твоя заслуга и мы не имеем права их у тебя отнимать.

Все эти вещи ты всегда оставляешь себе и не должна делить с агентством.

Некоторых красоток балуют порой даже квартирой или машиной





Эскорт работа в Киеве для девушек 100% анонимная

Мы никогда и нигде не размещаем твои фотографии и не разглашаем твои личные данные.

Ты выберешь себе новое имя, типаж и перед встречей с клиентом у тебя всегда будет возможность сперва увидеть, кто этот человек. Знакомый? Друг?

Достаточно сказать диспетчеру или водителю, что ты узнала кого-нибудь из своей жизни и ты сразу же поедешь домой, а встреча будет отменена

Никто и никогда не узнает, где ты работала - ты не подписываешь никакие договора. Кроме того фотографировать тебя на работе строого запрещено.

Весь персонал общается с тобой через специальные чаты зная только твое рабочее имя.





Стань красивее с нами

Все девочки хотят быть красивыми! От внешних данных зависит сколько клиент готов заплатить за время пообщаться с тобой.

Даже девочки обычной внешности зарабатывают за ночь от 300$, но если ты будешь развиваться и вкладывать деньги в себя.

Ты сможешь выглядеть как девушка с обложки: лазерную эпиляцию, маникюр и педикюр, дорогую косметику для тела.

Также уход за волосами, новенький шикарный гардероб с брендовыми вещами.

Мы готовы помогать тебе в этом, потому что от этого зависит успех нашей работы.

300$ за час общения с тобой - вот к чему нужно стремиться!

Есть выезд и апартаменты, 50\50

НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЕНИ, ОТПРАВЛЯЙ АНКЕТУ

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Контакты:

Vodafone + 38 (099) 554 39 59

Kyivstar +38 (096) 858 25 36

Подробные условия сотрудничества на странице сайта с проверенными работодателями: https://escorts.works/ukraina/rabota-devushkam-kiev/