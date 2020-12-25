Эскорт работа для девушек



Алена Селезнева



Уважаемые и любимые посетители сайта комсомолка ворк, убедительная просьба внимательно изучить информацию на этой странице. Проигнорировав эту инструкцию как минимум Ваш текст будет в 100 раз менее эффективнее. А максимум можно оказаться навсегда в чёрном списке сайта.

В первую очередь, извинится что визуально ресурс не в лучшем состоянии, надеюсь скоро исправлю. Но пока хватает других более важных дел. К сожалению сайт как кот который гуляет сам по себе. Теперь перейдем к сути.





КОРОТКО САМОЕ ГЛАВНОЕ

Когда публикуете объявление обязательно сделайте правильно две вещи:

указывайте город в котором предлагается работа в эскорте (для Украины или России). Если работа за границей, тогда только страну. Внизу когда создаете объявление, там где теги укажите одно единственное слово "эскорт". Больше в поле метки нет смысла ничего писать

Соблюдая эти два элементарно простых правила, Ваше сообщение появится в течение 10 минут в 4-6 разных других рыбных местах. Например: телеграмм группах, ВКонтакте и прочих тематических сайтах.









ВНИМАНИЕ! Пользователей которые публикуют сообщения не в свой город, а шлют по всем подряд городам Я БУДУ БАНИТЬ НА САЙТЕ ПО УСТРОЙСТВУ. ТО ЕСТЬ ЧТОБЫ ПОТОМ ОПЯТЬ ПОПАСТЬ НА КОМСОМОЛКА ВОРК, ВАМ НАДО БУДЕТ НОВЫЙ ТЕЛЕФОН ИЛИ НОУТБУК.

По сути, от Вас ничего сложного не требуется. Как обычно надо добавить объявление, просто указать город (для заграницы страну) и всё. Только в отличие от остальных аналогичных сайтов, публикуя здесь это работает в 5-6 раз сильнее чем на какой либо другой доске.

А главное что это АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

Я не буду углубляться в подробности и писать всю схему.

Во-первых: это долго и нудно.

Во-вторых: мало кому интересно. Вам главное конечный результат. Вы же когда нажимаете на выключатель чтоб включить свет, не задумываетесь какие процессы происходят прежде чем загорится лампочка. Для Вас главное чтобы в комнате было светло. Так само и здесь, просто добавили пост и ждите результат.

Советы: (не обязательно, но если так делать ваш текст будет эффективнее работать). Когда добавляете каждый раз одно и тот же текст, желательно как-то менять местами слова в первых 2-3 предложениях и в заголовке. Но не обязательно.





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Если Вам надо больше рекламы, есть много разной дополнительных вариантов. Начиная от наших телеграмм каналов и групп.

СМОТРЕТЬ ГРУППЫ ТЕЛЕГРАММ





Кроме того, есть другие варианты баннерной рекламы на разных тематических сайтах с высокой посещаемостью. Так же, возможности зависят от страны и города где требуются девушки на работу.

У меня главный принцип не имитировать рекламу создавая видимость, а показать Ваше предложение девушкам которые ищут то что Вы предлагаете!

По этому, мне сразу необходимо знать город и страну, после чего смогу назвать конкретные цифры. Но в любом случае, дешевле чем у нас нигде не найдете.

Координаты для связи со мной можно найти на странице контакты "Шпаргалка эскортницы".

Всем всего хорошего.

Алёна.)

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