Элитная проститутка в Москве Ева, цена 20000 руб, тел +79652435863



Eva



Ева Россия, Москва, Кутузовский пр-т возраст - 25 рост - 169 телосложение - нормальное размер груди - 3 объявление Огонь, Вода и ..... «Уф-Уф-Уф»!!! Встречаюсь только под прекрасное настроение и при ментальном возбуждении:-) Все заявленные услуги включены в прайс (All inclusive). Всегда доступный паркинг на огороженной территории. Аутентичная интимная обстановка. Индивидуально!!! Приоритетная связь через: телеграмм | вотсап или сообщения. ВИРТ от 5000 рублей

Стандартные секс услуги:

Классический секс;

Куннилингус;

Лесбийские игры;

Непрофессиональный массаж;

Расслабляющий массаж;

Стриптиз;

Эротический массаж;

Анальный секс;

Так же возможен страпон: анальная стимуляция, анальный фистинг вам, перемена ролей; с/м игры: легкая доминация, услуги Госпожи, фетиш;

Дополнительные интим услуги:

Глубокий минет;

Золотой дождь выдача;

Минет без презерватива (МБР);

Ролевые игры;

Кроме того, подарю потрясающий профессиональный массаж: боди-массаж, ветка сакуры, классический, с мануальной терапией, спортивный, тайский, точечный, урологический;

Эскорт услуги на выезд: эскорт; эскорт за границу, есть виза: шенгенcкая, британская; комментарии

Все указанные услуги - без дополнительной платы, и входят в зону моего удовольствия.

В гости к Вам выезжаю от 1ч-25000 руб . говорю на... английском, русском цены:

Цена

1 час - 20000 руб.

2 часа - 35000 руб.

ночь - 70000 руб.

( Территориальность Кутузовский пр-т )

100% реальные фото

Ниже добавлены мои настоящие фото. Верифицированы и подтверждены админом комсомолка ru https://t.me/komsomolka_russia если нет telegram можно проверить так: https://t.me/s/komsomolka_russia там же находятся моя анкета и анкеты других реальных индивидуалок Москвы.









































Чтобы окунутся в море наслаждения достаточно лишь назначить со мной встречу. Для этого необходимо просто позвонить или написать мне. Способы связи со мной добавлены ниже.

Я нахожусь: Россия, Москва, Кутузовский проспект., 32, 121170.





Контакты:

Телефон: +7 (965) 243-58-63

Приоритетная связь через telegram, WhatsApp, и сообщения.

Звонить в любое удобное время 24/7. Отвечу как только появится возможность.

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