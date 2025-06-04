Добрый день!



Проект "Платформа"







С сегодняшнего дня сайт проекта «Платформа» закрывается. Проект «Платформа» переехал в Телеграм.

Важная информация для наших подписчиков.

Чтобы войти в закрытый канал, мы приглашаем вас войти в Телеграм, пройти по ссылке @platforma_post_bot, далее, следуя инструкциям бота, вам необходимо ввести вашу почту (которую вы использовали при регистрации на сайте), и бот откроет вам доступ в закрытый канал.

В случае необходимости вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки - так же, через бот.

Все оформленные ранее подписки будут действительны до момента их окончания.

Важная информация для наших новых подписчиков: мы приглашаем вас войти в Телеграм, пройти по ссылке @platforma_post_bot, далее, следуя инструкциям бота, вы сможете ознакомиться с правилами, документами и оплатить подписку, после чего бот откроет вам доступ в закрытый канал.

В случае необходимости вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки - так же, через бот @platforma_post_bot.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

С уважением,

Команда проекта

Перейти в телеграм



