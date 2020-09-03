Девушки аниме, потрясающая фото коллекция картинок и GIF



Марина Кравченко



Привет всем, меня зовут Марина, мне 28 года. С 8 лет полюбила аниме творчество. С тех пор являюсь убеждённым поклонником анимашек. Как только у меня появился первый компьютер сразу же создала отдельную папку на рабочем столе и в которой собирала лучшие изображения.

Времена идут и технологии меняются. Теперь собирать любимые фото аниме девушек стало в 100 раз проще и быстрее. В том числе благодаря таким сервисам как Yandex картинки и Pinterest.





Аниме девочка в красном платье.

Лучшая коллекция красивых фото девушек аниме

Впервые за последние пару лет мне удалость найти две самые интересные подборки мультяшных персонажей.

Первая.

Это отрытая для всех коллекция, благодаря свободному доступу это одна из лучших коллекций милых девчонок.

Ссылка на неё:

https://yandex.ru/collections/user/nyyrnkt70cqj4rk0t2r0tq6ta4/devushki-anime/





Удивлённая девочка







Особенно удобно из России смотреть, а так же можно присоединиться и тоже делится с остальными новинками или редкими картинками. Это абсолютно бесплатно, наоборот фанаты, тебе будут благодарны, в том числе и я.

Девочка создавая данную подборку в описании попросила соблюдать всего лишь два правила:

Добавлять изображения в хорошем качестве. Желательно избегать повторов.

Во всём остальном каждый кто присоединился и сделал свой небольшой вклад в развитие общественного фонда девушек из аниме, равноправный хозяин всей коллекции.

Вторая.

Это доска pinterest

https://www.pinterest.ru/shpargalka_work/девушки-аниме/

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Единственное чего не нашел смотри на https://shpargalka.work/



