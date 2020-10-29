Черный список эскорт моделей и клиентов



Алиса Бородина



Продолжаем погружаться в тонкости моей работы Черный список Я часто пишу про ЧС. Меня попросили уточнить, что это такое. Вы видите, в какое время мы живем. Стоит провиниться — все об этом узнают. В интернете информация распространяется со скоростью света. Специальных ЧС много.

В нашей сфере ЧС тоже имеется, есть и свои приложения для ios или Android. Доступ в приложения с ЧС – для избранных. Все наши там сидят и палят.

Почему попадают в чёрный список

Черный список – это база недобросовестных эскортниц, которые — плохо вели себя на работе. Наиболее распространённые причины:

Алкоголь Хамство Кинули на деньги Своровала клиента.

Менеджер тоже может попасть в ЧС. Это происходит, если на теме пострадала девушка. Например, ее избил или что похуже клиент, он не заплатил за дополнительные интим услуги(Анальный секс, глубокий золотой дождь и т. п.).

В последнее время, кстати, число не адекватов выросло. Я думаю, это связано с короной. Даже те, кто раньше были норм, стали творить дичь. Подсовывают фальшивые деньги, крадут у девочек.

Один недавно поймал белку и устроил треш. Чтобы объяснить, нужен отдельный пост, наверное, даже не один.

Попадаешь в ЧС – узнают все. В результате ценник обрушивается в разы. А в худшем случае вообще лишаешься работы.

Преимущества и недостатки Черного списка

Попасть туда — жесть! Но, наверное, ЧС дисциплинирует. Это наш «суд». Было бы глупо обращаться в полицию мне тут заплатили фальшивыми бабками”. Представляете, как там ржать будут? А так, хоть какая-то справедливость своими силами.

Мне подписчица прислала классный вопрос, связанный с последним постом про Чёрные Списки «В BlacklistIMG пишет только 1 сторона о ситуации так, как она видит ее со стороны?А если к примеру, менеджер просто так, скучно ему стало какую-то ложь опубликовать или экскортница сама плохо поступила и решила подножку такую менеджеру сделать.

Или одна сторона вывернет так ситуацию, что виновный будет казаться правым? Как это проверяется? Рынок шкур пишет, что проверяет инфу. По такому же принципу работают и black listа второй вопрос, вы говорили что клиенты сами иногда просят понюхать с ними. Но разве девушка сможет контролировать свои действия после того как нанюхается?

То есть клиент и менеджер должны понимать что если клиент хочет вместе с девушкой понюхать то и поведение девушки после обнюханная будет неадекватное скорей всего.»

Я решила ответить для всех. В ЧС всегда высказываются обе стороны и потерпевший и обвиняемый. Дальше проверяются факты. Всегда есть возможность доказать свою невиновность или виновность, в роли судей — остальные девочки (менеджера и модели).





Правила Черного списка

Есть определенные правила и рамки, которые нужно соблюдать — это скажем так «свод законов». На защиту обвиняемых или потерпевших часто встают знакомые модели и менеджера, они могут помочь обвиняемому тем, что предоставят факты качественного сотрудничества и будут грешить на временное помутнение рассудка.

Ситуации бывают разные. Может модель кинуть на %, нажраться как свинья, хамить заказчику уехать раньше времени, не приехать на тему, опоздать на тему и т.д. Менеджера могут отправить к неадекватным клиентам, к ментам или кинуть на деньги. Бывает всякое.

Рынок Шкур проверяет информацию? С каких пор? Они давно только деньги делают. На секунду — удаление с канала «Рынок Шкур» стоит 2000$, ещё год назад прайс за удаление был 50-70т. Канал РШ давно не следит за тем, что публикует, все их благие намерения разоблачать опустились до жажды лёгкой наживы. Пардон, я сама удаляла свою анкету 2 раза с их ресурса, ребята шантажируют, вымогают. Не советую иметь с ними дел. Это сугубо мое личное мнение. Про рынок шкур потрясающе написано в «Шпаргалка эскортницы» в этой статье найдете ответы на все вопросы и узнаете много нового.

Многие модели наоборот рады попасть на РШ — воспринимают это как рекламу и поднимают прайс. Касательно «нюхать с заказчиком» - ну так вы с головой это делайте и проблем не будет. Все хорошо в меру и ответственность за ваше поведение только на вас. Поэтому если вы убрались в хлам — готовьтесь к последствиям. Надеюсь ответить на все развёрнуто.



