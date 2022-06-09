БЫЛИ ЛИ РУССКИЕ ГОСПОДАМИ В СССР?



Георгий Зотов



И сейчас к белому человеку здесь всегда почтительно обращаются «сэр» или «мадам», по умолчанию сервис для иностранца в Индии лучше, чем для своего. Белые именно господа. Ещё в XX веке индийца били палками, если он не уступил англичанину дорогу, грубо ответил, да вообще не так посмотрел. При подавлении восстания сипаев (наёмных солдат, вербовавшихся англичанами из местного населения) в 1857–1859 гг. британцы зашивали пленных мусульман в свиную кожу (и затем вешали), заставляли вылизывать полы зданий, где мятежники «пролили английскую кровь». Ряд сипаев казнили так: привязали спиной к дулам пушек и разорвали выстрелами в клочья. Чудовищная жестокость творилась с умыслом – пусть индийцы не смеют поднять руки на белого человека, в панике и ужасе сразу отвергая любые жалкие попытки сопротивления.

13 апреля 1919 года солдаты британского генерала Реджинальда Дайера расстреляли демонстрацию в Амритсаре, уложив на месте 1 000 человек и 1 500 ранив. После этого Дайер был отстранён от командования, ибо «совершил плохую услугу». Тем не менее читатели газеты The Morning Post собрали в утешение убийце крупную сумму денег и подарили ему золотой меч с гравировкой «Человек, спасший Индию».

Даже спустя 100 лет после кровавого события Великобритания и не подумала извиниться за расстрел. Мол, ведь демонстранты убили 5 европейцев, а значит, следует «мочить» их всех подряд, включая и женщин: миленько так, по 200 трупов за каждую голову белого человека.

Британцы последовательно стравливали друг с другом мусульман и индуистов, сикхов и индуистов по принципу «разделяй и властвуй» – чем больше люди разных религий с упоением будут резать соседей, тем меньше мыслей, почему их земля под английским сапогом. Это глупый СССР (особенно в конце своего существования) растаскивал сцепившихся абхазов и грузин, армян и азербайджанцев, узбеков и турок-месхетинцев, киргизов и узбеков. Англичане действовали в стиле «больше подохнет, нам спокойнее».

В Прибалтике, Узбекистане, Армении и Грузии я всюду видел огромные фабрики, заводы, современные портовые сооружения (не в армяно-узбекском случае, конечно), отлично оборудованные курорты. В республики СССР (особенно в Прибалтику и Грузию) вкачивались безумные деньги: лишь бы люди там были довольны. Англичане не вкладывали в Индию ничего, зато вывозили оттуда изрядно.

Фактически они её полностью разграбили. Даже «Кохинур» – массивный бриллиант в короне британских монархов – и тот доставили из Индии: формально его подарил махараджа государства сикхов, но мы-то понимаем, что это цирк. Прослужив 25 лет в Бомбее, Мадрасе или Дели, индийские офицеры возвращались оттуда миллионерами – они везли золото и драгоценные камни.

За копейки скупали шёлк, чай, пряности, слоновую кость. Это СССР заманивал мегазарплатами и наборами дефицитных продуктов на комбинаты и стройки в союзных республиках, тут же использовали труд нищих крестьян, работавших за чашку риса. Умрут – господи, делов-то, на их место новых возьмём. Чашка риса – это ещё повезло. Существовала система «вет», согласно которой в Индии брали любых свободных людей, заставляя строить крепости, дороги и дома для англичан. Их совсем не кормили.

Так вот, ребята, вас кто-то обманул. Колония – это обращение колонизаторов с местными жителями, как с рабами. Мелкие льготы имеют лишь те, кто соглашается бить палками своих соплеменников. Людей беззастенчиво грабят, а не заваливают по горло деньгами. Им ничего не строят, а выносят всё из их дома. Стравливают с соседями. За малейшее неповиновение – бьют до полусмерти и расстреливают.

Когда народ умирает от голода, на его глазах жрут стейки – и лучше сожгут отходы, чем бросят голодающему корку хлеба. Жители колоний миллионами гибнут от непосильной работы, от недоедания, и любое их возмущение раскатывается в блин. Я что-то не наблюдал, чтобы русские в какой-либо республике СССР назывались господами, а старики бежали за ними с зонтиком, дабы укрыть их от дождя, испытывая благоговение перед белым повелителем из России.

Вы и понятия не имеете, что такое быть колонией.

Ничего. Если хорошенько попросите, Запад вам обязательно это покажет.

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