14 крутых сервисов, которые упростят работу специалиста по сайтам



Василий Дерябин



Получил много приятных отзывов после статьи про полезные сервисы для работы с текстом. Выяснилось, что многие даже не знали о существовании таких приложений и их возможностей.

Продолжаю делиться классными программами, браузерными расширениями и онлайн-сервисами, которые упрощают работу специалиста по сайтам (а некоторые пригодятся и просто для комфортной работы за компьютером).

Обязательно сохраняй подборку себе, чтобы не потерять 😉

WhatFont

Удобное расширение для браузера, которое определит название шрифта на сайте. Просто наведи курсор на текст и увидишь окно с названием и деталями шрифта: размером, высотой строки, цветом.

Установить расширение

ColorZilla

Еще одно браузерное расширение, с его помощью легко определить цвет на любой веб-странице. Как пользоваться: появившимся крестиком копируем цвет и переносим его в свой проект. И для этого не нужно запускать сторонние программы или лезть в код элемента.

Сверху появляется строка с цветом

Установить расширение

Responsive Viewer

Это расширение позволит проверить адаптацию сайта и сравнить, как он будет смотреться на телефоне, компьютере или на большом мониторе. Есть набор стандартных разрешений экрана, но можно добавить свои собственные размеры.

Установить расширение

Wayback Machine

Реальная «машина времени»: можно посмотреть, как сайт выглядел в прошлом. Очень удобно, если клиент просит взять материалы со старого сайта, который давно не работает, или его страницы были удалены / изменены. Сервис бесплатный, но «снимков» может быть мало, если сайт не был популярным.

Можно выбирать даты сканирования и смотреть, как выглядел сайт в тот момент

Перейти к сайту

TinyPNG

Этот онлайн-сервис сжимает картинки, уменьшает их вес с сохранением качества. С помощью него можно сделать загрузку сайта быстрее. Сжать можно до 70% изображения, и это без сторонних программ, не теряя времени. Можешь пользоваться сервисом бесплатно, если закачиваешь менее 500 изображений и файлы весят менее 5 Мб.

Перейти к сервису

MOODBOARD

Бесплатный сервис, где ты можешь собирать все классные идеи для будущих проектов. Доска напоминает коллаж из фото, картинок, шрифтов, текстур и разных иконок. Здесь есть даже готовые решения, которыми можно вдохновиться при создании сайта. А готовым «мудбордом» легко поделиться при помощи ссылки.

Как работать: заходи на gomoodboard.com, смотри шаблоны или начинай с пустой доски настроения и дополняй ее визуальным рядом под свои задачи. Сервис поможет определить цветовую и смысловую основу, согласовать ее с заказчиком, и после этого детально дорабатывать.

Перейти к сайту

Notion

Онлайн-сервис – находка в организации работы. В нем можно собрать всю информацию по проекту: анализ конкурентов, ссылки на материалы, справочную информацию, прикрепить видео и разные другие файлы, а также скомпоновать текст, хранить базы данных, вести списки дел и многое другое. А главное, что в нем можно хранить все в одном месте, не путаясь в папках и ссылках. Бесплатного доступа будет достаточно для полноценной работы.

Перейти к сайту

Google Календарь

Поможет не проспать дедлайн! Заноси в него все важные события, созвоны и сроки по задачам и проектам. Настрой синхронизацию со смартфоном, чтобы получать уведомления. А еще гугл-календарь удобно использовать при личном тайм-менеджменте: планировать работу и замерять, сколько ты тратишь времени на задачи.

Цвета помогут разделить личные и рабочие задачи. Или для каждого проекта можно выбрать свой цвет

Перейти на сайт

Google Keep

Удобный сервис для быстрых заметок. Он поможет организовать разные задачи в единую систему. Для этого можно воспользоваться расширением для Chrome или скачать приложение на мобильный. А можно и тем, и другим пользоваться параллельно со своего аккаунта.

Перейти на сайт

OneTab

Это бесплатное расширение создано специально для тебя, если ты путаешься в бесконечном количестве открытых вкладок в браузере. OneTab одним кликом закрывает все активные вкладки. Но они не исчезают бесследно, а группируются в список на новой странице. Потом их можно будет также легко открыть.

Расширение экономит время и внимание, а еще – оперативную память.

Установить расширение

Noisli

Очень крутое приложение для тех, кто часто отвлекается на домочадцев, ругань соседей или лай собаки во дворе.

Выбирай звуки природы, которые помогают расслабиться или настроиться на рабочий режим. Лично мне нравится звук дождя. Но можно выбрать то, что по душе именно тебе: треск костра, шум моря или ветра, пение птиц и многое другое.

Можно бесплатно зарегистрироваться на сайте noisli.com. Попробуй, может, и тебе понравится.

Перейти на сайт

Clipdiary

Ты хотел бы иметь безграничный буфер обмена? Это реально.

При работе с сайтом часто приходится много копировать, но при обычном режиме буфер обмена сохраняет только последний скопированный материал. Clipdiary поможет сохранить все данные, что ты складывал в буфер, и получить к ним быстрый доступ.

Перейти на сайт

Lighshot

Нужно сделать быстро скриншот, добавить стрелочки, дописать какой-то текст? Значит эта программа захвата экрана тебе пригодится. Да, есть стандартный PrtScr на компьютере, но у него нет таких возможностей. Lighshot дает возможность не только сделать скриншот экрана, но и отредактировать его и загрузить в облако (это удобно, чтобы отправить клиенту не саму фотографию, а просто ссылку на нее).

Перейти к программе

Loom

Крутой сервис, который поможет за считанные секунды записать видео и автоматически опубликовать его. Удобно, чтобы записать пояснения или инструкцию для заказчика без потери времени на видеозвонки или встречи онлайн. Бесплатный режим ограничен 5 минутами записи видео.

Перейти на сайт

Не забудь сохранить подборку полезных ссылок 🙂

***

Теперь ты знаешь, какие инструменты использовать, чтобы ускорить и организовать свою работу. Пора стать крутым специалистом по сайтам!

Начни освоение востребованной интернет-профессии с бесплатного практикума.

За 5 дней ты научишься работать в конструкторе Tilda. Создашь свой первый сайт-визитку, настроишь адаптацию и «оживишь» страницу с помощью анимации.

И еще:

Обработаешь фотографию в графическом редакторе Figma. Удалишь фон, настроишь цветокоррекцию и создашь креативное изображение, которое даже можно поставить на аватарку в соцсетях.

Узнаешь основы дизайна, правила сочетания шрифтов – тебе эти знания могут пригодиться и в обычной жизни.

Практические задания проверяются опытными кураторами (не ботами). Мои сотрудники помогут, если возникнут сложности, дадут обратную связь по домашке.

👉 Пройти обучение







