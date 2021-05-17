10 невероятных фактов о мужском члене



Аня Орлова



Если вы интересуетесь анатомией, обязательно прочитайте. Уверена, некоторые из этих фактов вы прочитаете первый раз в жизни!

Член развивается из клuтора (феминистки ликуют!) До 6 недели внутриутробного развития все эмбрионы — женщины. Привычные репродуктивные органы заменяет половой бугорок. Хромосомная активация происходит несколько позже. У эмбрионов с ХХ-набором появятся женские половые органы, а у эмбрионов с XY-набором - мужские.

2. У фаллоса 3 функции:

Первая — выведение из организма мочи.

Вторая — участие в переносе спермы во влагалище.

Третья — сексуальное удовлетворение.

3. Член состоит из трех трубок Это две единицы пещеристого тела, проходящих вдоль ствола, и одна трубка, которая окружает мочеиспускательный канал.





4. У мужчин самый гладкий половой орган среди млекопитающих У приматов они шершавые как наждак. Маленькие крючки удерживают самку на месте во время спаривания, раздражают вагину.

5. Человеческий член самый крупный среди приматов У гориллы всего 5 см, у шимпанзе до 10 см. У человека средним считается 12,5-16 см. Более подробную и увлекательную информацию о том какой должен быть средний размер члена читайте на странице известного блога для девушек.

6. В XV веке мужчины считали, что ведьмы могут украсть мужское достоинство В приснопамятном «Молоте ведьм» каких только странностей не прочитаешь. Там же описаны и факты кражи членов ведьмами. Таким образом колдуньи не давали мужчинам исполнять свои обязанности с женами.

7. У человека в пенисе нет костей - и это практически исключение Многие млекопитающие, в том числе гориллы и шимпанзе, имеют там кость для поддержания эрекции. Человеку стояк обеспечивается только за счет притока крови.

8. Эрекция — одна из самых сложных функций организма Первыми в дело вступают гормоны. Железы выбрасывают их в кровоток в строго определенной концентрации. Кровь двигается в 6 раз быстрее, чем обычно. Большая ее часть сосредотачивается в паховой зоне. Нервная система должна передавать сигналы как часы. Именно поэтому “падает”, когда мужчина стрессует или отвлекается.

9. Половой орган можно сломать Строго говоря, это не перелом, но повреждение пещеристых тел. При этом мужчина испытывает острую боль и даже может умереть. Чаще всего партнерши ломают партнерам причиндалы в позе наездницы.

10. В Исландии есть музей членов В 1974 году учителю истории Сигурдуру Хьятарсону подарили хлыст, сделанный из бычьего пениса. Презент вдохновил мужчину на открытие Исландского фаллологического музея. Сейчас там 238 членов, принадлежащих некогда представителям фауны Исландии. Есть и человеческий. Самый большой экспонат в музее — 2-метровый пенис кашалота весом 68 кг.