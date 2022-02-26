Інструкція встановлення Disbalancer для DDOS-атак на сайти русні



RolandMU



Коротка інструкція, як встановити та запустити Disbalancer для безпечного перенаправлення вашого інтернет трафіку в корисне русло.





Всесвітньо відомі українські компанії в світі IT, Crypto та кіберзахисту - Hacken та Disbalancer долучились до массових DDOS-атак на сайти російських окупантів та розробили програму Disbalancer.

Все що вам потрібно: інтернет та ПК з Windows.

Для власної безпеки, рекомендую спочатку встановити один з перелічених VPN:

https://hackenvpn.com

https://1.1.1.1/

Перевірити власну IP-адресу та чи змінилась вона після запуску VPN, можна тут:

https://2ip.ua/ua/





Встановлюємо VPN, на прикладі https://1.1.1.1/

Переходимо на сайт https://1.1.1.1/ та завантажуємо файл для Windows

Відкриваємо завантажений файл

Тиснемо Next та Install

Якщо під час встановлення ваш антивірус сварится на якісь файли, надаємо їм дозвіл на встановлення, ігноруючи антивірус. Це нормально для VPN програми.

Після встановлення тиснемо Finish.

Далі в треї на панелі Windows шукаємо "хмарку" - це і є наш VPN. Натискаємо на неї.

Ігноруємо мову окупантів і тиснимо "Далєє"

Після цього погоджуємось з усіма умовами

Переводимо повзунок і наш VPN активовано.

В налаштуваннях нічого змінювати не варто. Можна перевірити чи обрано підключення з WARP. Якщо ні, обрати його.

На цьому робота з VPN завершена. Не забуваємо його вмикати до того, як вмикаємо програму Disbalancer.





2. Встановлюємо Disbalancer

Переходимо за посиланням

https://mega.nz/file/Mu50kBTT#RYZWGZyx-VgPYj_T4xZ07Uh976wvQP20KvYMpKaahEo

Завантажуємо архів з файлами

Якщо ваш антивірус сварится, вимикаємо його на 15 хвилин, та додаємо архів в білий список.

Вивантажуємо архів в папку, можна на робочий стіл.

Потім додаємо папку з програмою у виключення вашого антивірусу. Після чого вмикаємо саму програму





Тиснемо Start і ми в ділі

Програма успішно працює, коли ви бачите в логах надпис "Successfully sent stat."

Та кількість відправлених пакетів в розділі статистики.

Після цього більше нічого робити не потрібно. Ви можете спокійно вимкнути монітор ПК/ноутбука за допомогою клавіш Windows+L та займатись своїми справами, а програма буде робити свою. Ввімкнений компютер з програмою можна лишати на ніч при необхідності.

Програма автоматично перемикається між цілями атаки і вам не потрібно нічого налаштовувати.

Коли теперішню ціль буде досягнуто і ще один російський сайт впаде під нашим натиском, команда може змінити ціль і попросити перезапустити програму. В такому випадку в логах ви побачите інший надпис, в якому англійською сказано, що обирається нова ціль. Перезапуск не обов'язковий, але може знадобитись.

Для відслідковування офіційної інформації від команди раджу підписатись на Телеграм канал з анонсами:

https://t.me/disBalancer_Official

Якщо у вас виникли будь-які запитання стосовно роботи програми, звертайтесь в офіційний чат в Телеграмі, англійською:

https://t.me/disbalancer_group

Та україномовний чат:

https://t.me/+EU89jLuhOrwxYTgy

Дякую команді disBalancer за реалізовану можливість долучитись до корисної справи!

Покажемо русні нашу силу! Все буде Україна! Слава Україні!











